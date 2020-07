Υπερθέαμα ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ στη Vodafone TV τον Ιούλιο

Το Vodafone TV, το Σπίτι της HBO στην Ελλάδα, ανακοινώνει το ανανεωμένο και πλούσιο πρόγραμμα του Ιουλίου, που περιλαμβάνει νέες σειρές και σπουδαίες αποκλειστικότητες με ερμηνείες και σενάριο που εμπνέουν και συγκινούν διεθνώς, σημαντικές ταινίες και συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ.

To Vodafone TV φέρνει On Demand τον τρίτο κύκλο και όλα τα επεισόδια της συναρπαστικής και πολυβραβευμένης σειράς “The Handmaid‘s Tale” που δημιούργησε ο Bruce Miller και στηρίζεται στο ομώνυμο, δυστοπικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Με τη μοναδική ερμηνεία της Elisabeth Moss στον ρόλο της June Osborne ή Offred, στο “The Handmaid‘s Tale” η φρίκη συνεχίζει να κυριαρχεί, ωστόσο οι εξελίξεις δείχνουν πλέον ότι η ελπίδα για επανάσταση είναι πραγματικά δυνατή. Πρόκειται για μία από τις σειρές – φαινόμενο των τελευταίων ετών, καθώς έχει αποσπάσει πάνω από 40 βραβεύσεις και υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένων 14 βραβείων Emmy και 2 Χρυσών Σφαιρών.

Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι που λατρεύουν τις επιδραστικές και αξέχαστες ιστορίες της Disney και της Pixar, έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαύσουν και το “Onward”, την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney/Pixar που παρουσιάζει έναν χαρακτήρα ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως ΛΟΑΤΚΙ+. Στο “Onward” συναντάμε τους Ian και Barley Lightfoot, δύο ξωτικά και δίδυμους αδερφούς οι οποίοι βρίσκονται στην εφηβεία τους. Οι πρωταγωνιστές βρίσκουν μία απροσδόκητη ευκαιρία να περάσουν μία ακόμη νύχτα με τον πατέρα τους, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Έτσι, μπλέκουν σε μία τρομερή περιπέτεια οδηγώντας το επικό φορτηγάκι van Guinevere των αδελφών Barley, σε ένα ταξίδι γεμάτο ξόρκια, μυστικούς χάρτες, απίστευτα εμπόδια και αδιανόητες ανακαλύψεις.

Σπουδαίες αποκλειστικότητες από την HBO

Μέσα στη σκοτεινή Καλιφόρνια του Μεσοπολέμου, κάθε Δευτέρα, λίγες μόνο ώρες μετά την πρώτη προβολή στην Αμερική, το Vodafone TV εξερευνά τον μυστηριώδη κόσμο του “Perry Mason”. Το 1932, στην αιχμή της παγκόσμιας ύφεσης και με τις μνήμες του Πρώτου Παγκοσμίου ακόμη νωπές, ο προσφάτως διαζευγμένος, δημοφιλής δικηγόρος Mason, που στηρίζεται στον ομώνυμο χαρακτήρα των αστυνομικών μυθιστορημάτων του Erle Stanley Gardner, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια από τις πιο απρόβλεπτες και συναρπαστικές εγκληματικές ιστορίες. Μια απαγωγή που πήγε λάθος αναδεικνύει το σαθρό έδαφος πάνω στο οποίο είναι δομημένη η αλήθεια μιας ολόκληρης πόλης.

Με τη βραβευμένη με 3 Όσκαρ Meryl Streep να προστίθεται στο all-star cast της σειράς-φαινόμενο, ως μητέρα του Aleksander Skarsgard και πεθερά της Nicole Kidman, ο δεύτερος κύκλος του “Big Little Lies” παίζεται από τις 10 Ιουλίου αποκλειστικά και On Demand στο Vodafone TV. Οι πελάτες του Vodafone TV μπορούν να απολαύσουν και τους δύο κύκλους, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή θέλουν, βουτώντας ξανά στις ζωές των συναρπαστικών και μπερδεμένων οικογενειών του Μοντερέι που μας έκαναν να ανυπομονούμε για την θρυλική αυτή θηλυκή συμμορία, η οποία έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων με 4 Χρυσές Σφαίρες.

Οι κλασικές αγαπημένες σειρές αλλά και οι πολυαναμενόμενες πρεμιέρες δεν σταματούν ποτέ. Ξεκινώντας από το “I Know This Much Is True”, στο οποίο ο σκηνοθέτης του Blue Valentine, Derek Cianfrance σκηνοθετεί τον Mark Ruffalo στην πιο συγκλονιστική ερμηνεία της ζωής του. Η νέα αυτή, μίνι σειρά της HBO είναι πλέον διαθέσιμη με όλα τα επεισόδια On Demand στο Vodafone TV και στηρίζεται στο best seller της Wally Lamb, με τον Ruffalo να παίζει έναν διπλό ρόλο – έκπληξη που θα λυγίσει ακόμη και τους πιο σκληρούς θεατές. Πρόκειται για μια υπέροχη, δραματική αποτύπωση της ζωής του Dominick Birdsey, ο οποίος πασχίζει να βοηθήσει τον δίδυμο αδελφό του Thomas, ενώ ανακαλύπτει αβάσταχτες αλήθειες σχετικά με την οικογένειά του.

Φιλμ θερινής νυκτός, επιτυχημένα ντοκιμαντέρ και ο βασιλιάς των σπορ

Παράλληλα, το Vodafone TV προσθέτει στο πρόγραμμά του βραβευμένες ταινίες του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου δωρεάν, ενδυναμώνοντας τον ήδη πλούσιο On Demand κατάλογό του και μετατρέπεται σε θερινό σινεμά για όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μέσα από μια νέα κατηγορία – αφιέρωμα με τίτλο «ΦΙΛΜ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ». Μία ταινία κάθε μέρα, με αγαπημένες ταινίες που διέπρεψαν σε μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ του εξωτερικού, για κάθε γούστο και προτίμηση, λοιπόν, από την τελευταία ταινία του Michael Haneke, μέχρι το υποψήφιο για Όσκαρ Leviathan, κι από τον «Αρχιτσιγκούνη» μέχρι το «Μεγάλωσε Αν Τολμάς», για να μετατρέψουμε τις καυτές νύχτες του καλοκαιριού σε αξέχαστες κινηματογραφικές εμπειρίες.

Επίσης, παρουσιάζει την συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ “I’ll be gone in the dark” της HBO, με την υπογραφή της Liz Garbus, υποψήφιας για Όσκαρ και βραβευμένης με βραβείο Emmy, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την Αμερική. Ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο μας βάζει στον σκοτεινό κόσμο του“The Golden State Killer”, ο οποίος τρομοκράτησε τους κατοίκους της Καλιφόρνια στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και στις 1980, και χρειάστηκαν 30 χρόνια ερευνών για να εντοπιστούν στα ίχνη του πραγματικού ενόχου. Το μοναδικό ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει την δραματική ιστορία εγκλήματος με 50 επιθέσεις κατ’ οίκον και 10 δολοφονίες, που έμειναν χωρίς απαντήσεις για τρεις ολόκληρες δεκαετίες.

Τα συναρπαστικά ντοκιμαντέρ στο Vodafone TV συνεχίζονται. Τη μέρα που ο Donald Trump εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ. πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 2016, ο Michael Tubbs, στα 26 του γίνεται όχι μόνο ο νεότερος σε ηλικία δήμαρχος σε οποιαδήποτε πόλη της Αμερικής, αλλά και ο πρώτος Αφροαμερικανός δήμαρχος της πόλης του Stockton στην Καλιφόρνια. Το ντοκιμαντέρ “Stockton On My Mind”, που έχει δημιουργήσει αίσθηση στην Αμερική, ακολουθεί τη ζωή και την ιστορία του Michael, ξεκινώντας από τη βία και τη φτώχεια και καταλήγοντας ένα πολλά υποσχόμενο όραμα για καινοτόμες αλλαγές.

Νταής. Δειλός. Θύμα. Το νέο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ της HBO “Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn” είναι αφιερωμένο στην απίστευτη ιστορία του Roy Cohn, ενός δημοφιλούς δικηγόρου της Αμερικής, ο οποίος υπήρξε εξ απορρήτων σύμβουλος του γερουσιαστή Joseph McCarthy την περίοδο των τυφλών αντικομουνιστικών και αντιομοφυλοφιλικών διώξεων. Ο Cohn, ένας αμετανόητος ακτιβιστής κατά της ομοφυλοφιλίας, αλλά και πολιτικός μέντορας του Donald Trump, μεσούσης της παντοδυναμίας του στον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της Νέας Υόρκης, μολύνθηκε από τον ιό του Aids και πέθανε το 1986. Πολλά χρόνια αργότερα μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώριζαν, ήρθαν να δείξουν ότι τελικώς ήταν κατά πάσα πιθανότητα και ο ίδιος ομοφυλόφιλος.

Παράλληλα, τον Ιούλιο στο Vodafone TV και μέσα από τα κανάλια Novasports, παίζονται μεγάλες μάχες της Euroleague στα Play-Off που θα κρίνουν το ποιες ομάδες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA 2020/2021. Ενώ στα Play-Out εκτυλίσσεται η μάχη για την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία, που κόβει την ανάσα γιατί θα κρίνει το ποιος θα μείνει στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου και ποιος θα γνωρίσει τον υποβιβασμό.