Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στο κινητό σου!

Αυτή η εφαρμογή έχει όλες τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες που μπορείς να σκεφτείς και ακόμα περισσότερες. Εκατοντάδες χριστουγεννιάτικες μελωδίες κινητές συσκευές. Άκουσε και εγκατέστησέ τες σε δευτερόλεπτα.

Μερικά τραγούδια από τη συλλογή γι’ αυτές τις γιορτές: Carol of the Bells, O Holy Night, Deck the Halls, Christmas Tree, Frosty the snowman, Here comes Santa Claus, Grandma got run over, Happy New Year, Ho Ho Ho, Holly jolly Christmas, I saw mommy kissing Santa, Jingle Bells, Baby it’s cold outside, Rudolph the red nose reindeer, Santa baby, Sleigh ride, Sugarplum fairy, Walking in a winter wonderland, Ave maria …

κατεβάστε την εφαρμογή για android