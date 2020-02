Vodafone: Έρευνα για τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις

Η Vodafone, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ενδυνάμωση των γυναικών, πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρευνα με αντικείμενο τη θέση των γυναικών και τις έμφυλες διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Η έρευνα, με τίτλο “Breaking the Glass Ceiling”, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 7 Μαρτίου στα Digital Disruption Sessions που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum V.

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Vodafone υιοθετεί εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζουν τις γυναίκες στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε, με τη συμβολή και επιμέλεια του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και του Οργανισμού για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, στην υλοποίηση της έρευνας “Breaking the Glass Ceiling”, μελετώντας τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες γυναικών και εκπροσώπων επιχειρήσεων σε σχέση με:

Τις έμφυλες διακρίσεις σε εργασιακά περιβάλλοντα

Την εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Τις δεξιότητες – τεχνολογικές και μη – την εκπαίδευση και ανάπτυξη

Τη βία και παρενόχληση στην εργασία

Τα κοινωνικά στερεότυπα περί φύλου

Η Vodafone πήρε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση αυτής της έρευνας, στο πλαίσιο της δέσμευσής της στη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Η μελέτη αυτή είναι ένα ακόμα εργαλείο στο οποίο επενδύει η εταιρεία ώστε να τεθούν τα θεμέλια για τη χαρτογράφηση των συνθηκών στην Ελλάδα σε θέματα έμφυλων διακρίσεων και να ξεκινήσει η συζήτηση για την υιοθέτηση πρακτικών, τόσο από τις εταιρείες όσο και από την Πολιτεία, που θα «σπάσουν» τη γυάλινη οροφή και θα ενδυναμώσουν τις γυναίκες στο χώρο εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη η Vodafone δραστηριοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση, με πλήθος δράσεων όπως:

Παροχή 16 επιπλέον εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας στις νέες μητέρες , σε συνδυασμό με την παροχή, επιπλέον 10 ημερών άδειας στους νέους πατέρες για την στήριξη της οικογένειάς τους

, σε συνδυασμό με την παροχή, επιπλέον 10 ημερών άδειας στους για την στήριξη της οικογένειάς τους Παροχή σε γυναίκες που άφησαν την καριέρα τους για 1 έως 10 χρόνια, της δυνατότητας να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, μέσω του προγράμματος Vodafone Reconnect

Παροχή σε έφηβες ηλικίας 14 έως 18 ετών πενθήμερων εκπαιδευτικών εργαστηρίων στη συγγραφή κώδικα μέσα από το πρόγραμμα # CodeLikeAGirl

Υποστήριξη της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ HeForShe που αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων

που αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων Υλοποίηση προγραμμάτων ενδυνάμωσης γυναικών που συνδυάζουν την καθοδήγηση με την εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο

που συνδυάζουν την καθοδήγηση με την εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο Εφαρμογή Πολιτικής για την Ενδοοικογενειακή Βία που αφορά σε εργαζόμενους της Vodafone ή συγγενείς τους

που αφορά σε εργαζόμενους της Vodafone ή συγγενείς τους Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης Unconscious Bias για την επιλογή αλλά και την αξιολόγηση των εργαζομένων

για την επιλογή αλλά και την αξιολόγηση των εργαζομένων Δωρεάν πρόσβαση για τους συνδρομητές (σταθερής και κινητής) της Vodafone στη Γραμμή SOS 15900 που λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Στόχος αυτού του δομημένου πλάνου δράσεων της Vodafone για την ενδυνάμωση της γυναίκας, είναι να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης στις γυναίκες και να συμβάλει στην ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Τα ευρήματα της έρευνας θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο πλαίσιο των Digital Disruption Sessions, σε μια συζήτηση με εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων, στις 7 Μαρτίου, στους Δελφούς.