Twitter: Τεράστια επίθεση σε λογαριασμούς γνωστών χρηστών και εταιρειών

Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Kanye West, Joe Biden, Apple, Coinbase, Binance είναι μερικά μόνο από τα θύματα μιας τεράστιας κυβερνοεπίθεσης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα στο Twitter, με σκοπό την προώθηση ενός scam που αφορά το Bitcoin.

Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επισήμανε το εξής:

«Εντοπίσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι μια συντονισμένη επίθεση κοινωνικής μηχανικής από άτομα που στόχευσαν με επιτυχία μερικούς από τους υπαλλήλους μας με πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα και εργαλεία».

We know they used this access to take control of many highly-visible (including verified) accounts and Tweet on their behalf. We’re looking into what other malicious activity they may have conducted or information they may have accessed and will share more here as we have it.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020