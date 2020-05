Tony Hawk’s Pro Skate 1 and 2 – ανανεωμένα για PS4, Xbox One και PC

Ο Tony Hawk και η Vicarious Visions, το στούντιο που αναζωογόνησε τη σειρά Crash Bandicoot με το Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy, συνεργάστηκαν για να φέρουν στους θαυμαστές αναθεωρημένες εκδόσεις των δύο πρώτων παιχνιδιών του Tony Hawk franchise – Tony Hawk’s Pro Skater™ 1 και 2. Το Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 θα συνδυάζει όλα τα αρχικά επίπεδα, επαγγελματίες παίκτες, old-school κόλπα και πολλά άλλα που θυμούνται οι παίκτες από τη δεκαετία του ’90 και 2000 με νέα, όμορφα και αναδημιουργημένα επίπεδα. Αυτό το πιστό remaster θα περιλαμβάνει επίσης τραγούδια blockbuster από το αρχικό franchise, συμπεριλαμβανομένου του Superman των Goldfinger.

Το Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 επιστρέφει σε remastered μορφή για το PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, και PC μέσω της πλατφόρμας Epic.

Το Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 για PlayStation 4, Xbox One και PC.