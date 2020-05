Το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone επιστρέφει με διαδικτυακές εκπαιδεύσεις

Το Ίδρυμα Vodafone εξελίσσει και ενισχύει το πρόγραμμα Generation Next, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της εποχής. Ο 7ος εκπαιδευτικός κύκλος των STEM εργαστηρίων διεξάγεται μέσω διαδικτύου, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, προσβάσιμο σε όλους. Παράλληλα, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού αυτού έχει ενταχθεί και στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.

Έτσι, η ψηφιακή πλατφόρμα Generation Next εμπλουτίζεται με νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και Do Ιt Yourself δραστηριότητες, ενώ παράλληλα, προσφέρει εβδομαδιαία online STEM σεμινάρια ανοιχτά σε μαθητές και καθηγητές.

Συγκεκριμένα, όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, να περιηγηθούν στις 7 διαθέσιμες ενότητες και να μάθουν τα πάντα γύρω από το App Development, την Αστρονομία, τον Ηλεκτρισμό, την Επιστήμη των Πολιτών (Citizen Science) και τα «Μεγάλα Δεδομένα» (Big Data), τους αυτοματισμούς και τον πειραματισμό με Arduino.

Παράλληλα, μέσα από Do Ιt Yourself βίντεο που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στην πλατφόρμα, οι νεαροί «εξερευνητές» θα μπορούν να δημιουργήσουν με απλά υλικά και από το σπίτι τους έξυπνες κατασκευές, όπως έναν ηλιακό φούρνο, ένα μικροσκόπιο και έναν προτζέκτορα. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας και για 4 εβδομάδες συνολικά, μαθητές και καθηγητές απ’ όλη την Ελλάδα, θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν online σεμινάρια App Development. Τα μαθήματα για τους καθηγητές θα ξεκινήσουν στις 26 Μαΐου και για τους μαθητές στις 27 Μαΐου.

Στη νέα πραγματικότητα προσαρμόζονται και τα δωρεάν εξωσχολικά STEM εργαστήρια του Generation Next, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, από την Κομοτηνή, την Πρέβεζα, την Καρδίτσα, την Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας, την Καλαμάτα, την Κόρινθο,w αλλά και τα νησιά της Ανάφης, της Σαντορίνης, της Καρπάθου, της Λέρου, της Λέσβου, της Λήμνου, της Κρήτης και της Κεφαλλονιάς, να ανακαλύψουν από το σπίτι τί σημαίνει STEM και πώς μπορεί να δώσει λύσεις στην καθημερινότητά μας. Το πρόγραμμα των STEM εργαστηρίων διεξάγεται πλέον μέσω διαδικτυακών μαθημάτων διάρκειας 8 εβδομάδων, εκπαιδεύοντας με ασφάλεια μαθητές και καθηγητές απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας, στις βασικές θεματικές STEM.

Το πρόγραμμα Generation Next, που υλοποιείται εδώ και 3 χρόνια από το Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής, έχει προσφέρει ψηφιακές δεξιότητες σε περισσότερους από 78.500 μαθητές, ενώ συνολικά 289 καινοτόμα project έχουν δημιουργηθεί από μαθητικές ομάδες σε 82 διαφορετικές περιοχές όλης της χώρας.

Ο προηγούμενος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με πληθώρα πρωτοποριακών ιδεών, αναδεικνύοντας ως μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού μία ομάδα τριών μαθητριών από τα Χανιά. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία, ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος θα διεξαχθεί χωρίς διαγωνιστικό μέρος, ωστόσο το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά με το νέο online περιεχόμενο, ώστε να συνεχίσουν οι μικροί εξερευνητές να ανακαλύπτουν πόσο εύκολη αλλά και διασκεδαστική μπορεί να γίνει η μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας.