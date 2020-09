Το PLAYSTATION 5 έρχεται αυτόν τον Νοέμβριο με την ψηφιακή έκδοση στα €399,99*

ΤΟ PLAYSTATION 5 ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΑ €399,99* ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ULTRA HD BLU-RAY DISC DRIVE ΣΤΑ €499,99*

Το PS5 θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής και της Ιαπωνίας στις 12 Νοεμβρίου, για να ακολουθήσει η κυκλοφορία του στην Ευρώπη και άλλες περιοχές στις 19 Νοεμβρίου

Το πιο δυνατό lineup τίτλων στην ιστορία του PlayStation έρχεται στο PS5, συμπεριλαμβανομένων των Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War και Demon’s Souls – προσφέροντας συγκλονιστικές εμπειρίες που καθορίζουν το μέλλον του gaming

Η Sony Interactive Entertainment (SIE) ανακοίνωσε σήμερα την ημερομηνία κυκλοφορίας και την τιμή* για το πολυαναμενόμενο σύστημα videogame ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς, το PlayStation®5. Η SIE αποκάλυψε, επίσης, νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο PS5™ παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy και ενός νέου God of War τίτλου.

Στις 12 Νοεμβρίου, το PS5 θα κυκλοφορήσει σε επτά βασικές αγορές: τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Η κυκλοφορία του παγκοσμίως θα συνεχιστεί στις 19 Νοεμβρίου όπου θα λανσαριστεί στον υπόλοιπο κόσμο**, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Αμερικής, της Ασίας και της Νότιας Αφρικής. Η ψηφιακή έκδοση του PS5 θα είναι διαθέσιμη στην Ενδεικτική Λιανική Τιμή των €399.99 και η έκδοση του PS5 με μονάδα δίσκου Ultra HD Blu-ray ™ θα είναι διαθέσιμη στην Ενδεικτική Λιανική Τιμή των €499.99. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν ήδη στα ενημερωμένα καταστήματα λιανικής.

Και οι δύο εκδόσεις PS5 χρησιμοποιούν την ίδια ειδικά σχεδιασμένη μονάδα CPU και GPU για γραφικά υψηλής πιστότητας έως 4K, καθώς και τον ίδιο δίσκο SSD εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας με ενσωματωμένο σύστημα I/O που εξασφαλίζει αστραπιαίο loading. Οι δύο PS5 εκδόσεις προσφέρουν, επίσης, μια καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας, μέσω του ασύρματου χειριστηρίου DualSense™ και των δυνατοτήτων 3D Ήχου, έτσι ώστε οι παίκτες να απολαμβάνουν μοναδικές εμπειρίες gaming που αλλάζουν τα δεδομένα, ανεξαρτήτως της έκδοσης PS5 που θα επιλέξουν.

«Από τότε που ανακοινώσαμε πέρυσι για πρώτη φορά την κονσόλα επόμενης γενιάς, έχουμε λάβει μοναδική υποστήριξη από προγραμματιστές και φίλους του gaming σε όλο τον κόσμο, κάτι που πραγματικά μας γέμισε με ευγνωμοσύνη και ενέργεια» δήλωσε ο Jim Ryan, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sony Interactive Entertainment. «Τώρα απέχουμε μόλις δύο μήνες από το λανσάρισμα του PS5, το οποίο θα προσφέρει μια νέα γενιά εμπειριών που ξεπερνούν τις προσδοκίες των παικτών για το πώς μπορούν τα παιχνίδια να φαίνονται, να εγείρουν τις αισθήσεις, να ακούγονται και να παίζονται. Ανυπομονούμε για την στιγμή που οι φίλοι του PlayStation θα βιώσουν την απίστευτη ταχύτητα, την βαθιά, καθηλωτική εμπειρία και τα συναρπαστικά παιχνίδια στο PS5, όταν κυκλοφορήσει αυτόν τον Νοέμβριο.»

Στο πλαίσιο διεύρυνσης του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών της, η SIE παρουσίασε σήμερα αρκετούς νέους τίτλους που έρχονται στο PS5, όπως:

Devil May Cry 5™ Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios and ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Έναν νέο τίτλο God of War (Santa Monica Studio)

Με τίτλους όπως το Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War και το Demon’s Souls, το εύρος των καθηλωτικών gaming εμπειριών που έρχονται στο PS5 αντιπροσωπεύουν το καλύτερo lineup παιχνιδιών στην ιστορία του PlayStation.

Για να υποστηρίξει την κοινότητα του PlayStation®4, κατά την μετάβαση της στην επόμενη γενιά gaming, η SIE θα κυκλοφορήσει και PS4™ εκδόσεις ορισμένων κορυφαίων αποκλειστικών τίτλων: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure και Horizon Forbidden West. Αν και αυτά τα τρία παιχνίδια σχεδιάστηκαν για να αξιοποιήσουν πλήρως τα μοναδικά χαρακτηριστικά επόμενης γενιάς του PS5, όπως τον εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας δίσκο SSD και το ασύρματο χειριστήριο DualSense, οι χρήστες PS4 θα μπορούν, επίσης, να απολαύσουν συναρπαστικές εμπειρίες από αυτούς τους τίτλους, όταν κυκλοφορήσουν. Οι PS4 ψηφιακές εκδόσεις των παιχνιδιών περιλαμβάνουν δωρεάν αναβάθμιση και στις δύο εκδόσεις του PS5, ενώ οι PS4 disc εκδόσεις αυτών των παιχνιδιών περιλαμβάνουν δωρεάν αναβάθμιση μόνο στην έκδοση του PS5 με μονάδα δίσκου Ultra HD Blu-Ray.



Επιπλέον, η SIE αποκάλυψε σήμερα το PlayStation Plus Collection***, ένα συναρπαστικό lineup παιχνιδιών PS4 που καθόρισε τη τρέχουσα γενιά και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη του PS Plus για να “κατεβάσουν” και να παίξουν στο PS5. Η συλλογή PS Plus Collection** διαθέτει αναγνωρισμένα παιχνίδια, όπως τα Batman ™ Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 και πολλά άλλα.

Η SIE ανακοίνωσε, επίσης, την τιμή για τα ακόλουθα αξεσουάρ, που θα κυκλοφορήσουν παράλληλα με την κονσόλα PS5:

DualSense™ Ασύρματο Χειριστήριο (standalone) – €69.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Ασύρματα Ακουστικά PULSE 3D™ – που υποστηρίζουν 3D ήχο και dual noise-cancelling μικρόφωνα – €99.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Κάμερα HD – με διπλούς φακούς 1080p, ώστε οι gamer να καταγράψουν τον εαυτό τους καθώς βιώνουν τις πιο επικές gameplay στιγμές – €59.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Χειριστήριο Πολυμέσων – για άνετη πλοήγηση σε ταινίες και υπηρεσίες streaming – €29.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Βάση Φόρτισης DualSense™ – για ταυτόχρονη δυνατότητα φόρτισης μέχρι και δυο ασύρματων

χειριστήριων DualSense™– €29.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

*Ενδεικτική Λιανική Τιμή

**Η διαθεσιμότητα σε κάθε χώρα υπόκειται στους τοπικούς κανονισμούς για τις εισαγωγές. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του PS5 για την Κίνα βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και θα ανακοινωθεί αργότερα.

*** Η διαθεσιμότητα των τίτλων της συλλογής PlayStation Plus Collection ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα. Η συλλογή PS Plus Collection δεν είναι διαθέσιμη στην Κίνα.

PlayStation 5 παιχνίδια από τα SIE Worldwide Studios που θα είναι διαθέσιμα κατά το λανσάρισμα:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – προ-εγκατεστημένο στο PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – €79.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) – €79.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – €99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – €79.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – €69.99 Ενδεικτική Λιανική Τιμή

PlayStation®5: Χαρακτηριστικά

CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” 8 Cores / 16 Threads Variable frequency, up to 3.5 GHz GPU AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine Ray Tracing Acceleration Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) System Memory GDDR6 16GB 448GB/s Bandwidth SSD 825GB 5.5GB/s Read Bandwidth (Raw) Optical Drive Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV PS5 Game Disc Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc Video Out HDMI™ OUT port

Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1) Audio “Tempest” 3D AudioTech Dimensions PS5: Approx. 390mm x 104mm x 260mm (width x height x depth) (excludes largest projection, excludes Base) PS5 Digital Edition: Approx. 390mm x 92mm x 260mm (width x height x depth) (excludes largest projection, excludes Base) Weight PS5: 4.5kg PS5 Digital Edition: 3.9kg Power PS5: 350W PS5 Digital Edition: 340W Input/Output USB Type-A port (Hi-Speed USB) USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2

USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) Networking Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1

Ασύρματο Χειριστήριο DualSense™: Χαρακτηριστικά

Dimensions Approx. 160mm x 66mm x 106mm (excludes largest projection) (width x height x depth) Weight Approx. 280g Buttons PS button, Create button, Options button, Directional buttons (Up/Down/Left/Right), Action buttons (Triangle, Circle, Cross, Square), R1/L1 button, R2/L2 button (with Trigger Effect) Left stick / L3 button, Right stick / R3 button, Touch Pad button, MUTE button Touch Pad 2 Point Touch Pad, Capacitive Type, Click Mechanism Motion Sensor Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope + three-axis accelerometer) Audio Built-in Microphone Array, Built-in Mono Speaker, Stereo Headset Jack Output : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit Feedback Trigger Effect (on R2/L2 button), Vibration (haptic feedback by dual actuators), Indicators (Light bar / Player indicator / MUTE status) Ports USB Type-C® port (Hi-Speed USB), Stereo Headset Jack, Charging Terminals Communication Wireless Bluetooth® Ver5.1 Wired USB connection (HID, Audio) Battery Type Built-in rechargeable lithium-ion battery Voltage DC 3.65V Capacity 1,560mAh

