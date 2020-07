Το όραμα της Samsung για τα 6G δίκτυα

Έτοιμα από το 2028 αναμένεται να είναι τα δίκτυα 6G, σύμφωνα με έκθεση της Samsung με τίτλο “The Next Hyper-Connected Experience for All”, όπου αναφέρεται στις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η βιομηχανία προς συγκεκριμένες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, όπως ολογράμματα και επαυξημένη πραγματικότητα.

Από τη στιγμή που δεν έχουμε δει ακόμη, εν έτει 2020, την εμπορική λειτουργία των δικτύων 5G, είναι εύλογο το χρονοδιάγραμμα που θέτει η Samsung να θεωρείται αρκετά φιλόδοξο. Συνήθως, όταν μιλάμε για πιλοτική εφαρμογή, απαιτούνται κατά μέσο όρο 8-10 χρόνια για την υλοποίηση ενός νέου δικτύου. Οπότε, πιθανότατα η Samsung να αναφέρεται σε πιλοτική εφαρμογή από το 2028.

Διαβάστε την έκθεση της Samsung εδώ.