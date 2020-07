Τηλεοπτικοί μαραθώνιοι με νέες σειρές και επεισόδια στην COSMOTE TV

Το καλοκαίρι συνεχίζεται στην COSMOTE TV με νέες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως η κωμική σειρά «Swedish Dicks» με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων όπως ο Κιάνου Ριβς, το θρίλερ «Reprisal» από τους παραγωγούς των Fargo και The Handmaid’s Tale και τον νέο κύκλο του «In the Long Run» με τον Ίντρις Έλμπα.

Οι πρεμιέρες του Ιουλίου ξεκινούν με την κωμική σειρά «Swedish Dicks», με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον Σουηδό ηθοποιό Πίτερ Στορμάρε (Prison Break, Fargo movie, Minority Report, American Gods, Teenage Mutant Ninja Turtles), που υποδύεται έναν πρώην κασκαντέρ, ο οποίος εργάζεται -χωρίς άδεια- σαν ιδιωτικός ντεντέκτιβ στο Λος Άντζελες. Όταν γνωρίζεται με τον πρώην DJ Άξελ (Γιόχαν Γκλανς), αποφασίζουν να ιδρύσουν το γραφείο εξιχνίασης υποθέσεων «Swedish Dicks». Στην προσπάθειά τους να λύσουν τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν, μπλέκουν σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με την ιδιοκτήτρια του μεγαλύτερου γραφείου ντετέκτιβ στο Λος Άντζελες (Τρέισι Λορντς). Στο «Swedish Dicks» συμμετέχουν επίσης ο Κιάνου Ρίβς (The Matrix, Constantine, The Lake House), η Τζέιν Λέβι (Don’t Breathe, What If, Zoey’s Extraordinary Playlist) και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Μαζί με τον Πίτερ Στορμάρε τη σειρά υπογράφουν οι Γκλεν Λαντ, Πίτερ Σέτμαν και Άντριου Λόουερι, ενώ στην ομάδα των παραγωγών συναντάμε και την Ελληνίδα Δωροθέα Πασχαλίδου.

Στην πρεμιέρα της σειράς (8/7, 23.00) θα προβληθούν όλα τα επεισόδια της 1ης και της 2ης σεζόν.

Με σκηνοθετικό άρωμα από Pulp Fiction, το θρίλερ «Reprisal» παρουσιάζει μια ιστορία εκδίκησης, με έντονη δράση. Πρωταγωνίστρια της σειράς, μια γυναίκα που προδίδεται από την συμμορία του αδερφού της και εγκαταλείπεται σχεδόν νεκρή, αλλά προς έκπληξη όλων επιβιώνει, υιοθετεί ψεύτικη ταυτότητα, αλλάζει εμφάνιση και επιδίδεται σε μια αδυσώπητη αποστολή εκδίκησης όσων την έβλαψαν (Δευτέρα 20/7, 23.00). Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Αμπιγκέιλ Σπένσερ (Suits), Ρις Γουέικφιλντ (True Detective) και Ρον Πέρλμαν (Beauty and the Beast, Sons of Anarchy).

Η υποψήφια για BAFTA σειρά μυστηρίου «Save Me Too» επιστρέφει με 2η σεζόν στην COSMOTE TV, με τον αντισυμβατικό ήρωα Νέλλι να βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και μεγάλα ηθικά διλήμματα, ενώ οι προσπάθειές του να βρει την εξαφανισμένη του κόρη συνεχίζονται αδιάκοπες. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Λένι Τζέιμς (The Walking Dead), ο οποίος τελεί και χρέη σεναριογράφου και η Σούζαν Λιντς (Τετάρτη 15/7, 22.00).

Το «In the Long Run» με τον Ίντρις Έλμπα (Luther), ο οποίος είναι και δημιουργός της σειράς, θα μας μεταφέρει για 3η σεζόν στη δεκαετία του ΄80, παρουσιάζοντας την δύσκολη, αλλά όμορφη καθημερινότητα μιας οικογένειας στις εργατικές κατοικίες του Λονδίνου. Στα νέα επεισόδια, που θα προβληθούν την Παρασκευή 24/7 στις 21.00, αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία, ο Γουόλτερ (Ίντρις Έλμπα), εξακολουθεί να αναστατώνει την καθημερινότητα των δικών του ανθρώπων με τις προχωρημένες συνήθειες και την ανατρεπτική συμπεριφορά του.

Οι τηλεοπτικές πρεμιέρες του Ιουλίου ολοκληρώνονται με τον 2ο κύκλο της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα σειράς «Ramy», που παρουσιάζει τη ζωή και τις προκλήσεις της καθημερινότητας ενός μετανάστη πρώτης γενιάς στις ΗΠΑ (Ράμι Γιούσεφ) , μέσα από την συγκατοίκηση με τους γονείς, την θρησκόληπτη κοινότητα του, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και την εύρεση ερωτικής συντρόφου (Πέμπτη 30/7, 23.00). Στον 2ο κύκλο συμμετέχει ο βραβευμένος με 2 OSCAR® Μαχερσάλα Άλι (Moonlight/Green Book). Ο πρώτος κύκλος της σειράς είναι ήδη διαθέσιμος στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Τέλος, οι τηλεθεατές θα υποδεχτούν τον Αύγουστο με το αστυνομικό θρίλερ «La Jauria» (1/8, 00.00), από τους παραγωγούς του οσκαρικού «A Fantastic Woman». Πρωταγωνίστριες της σειράς, δυο γυναίκες αστυνομικοί που ειδικεύονται σε υποθέσεις δολοφονιών και εξαφανίσεων. Κατά τη διάρκεια ερευνών για την εξαφάνιση μιας έφηβης μαθήτριας, που φαίνεται αρχικά να είναι συνηθισμένη υπόθεση, μυστικά και παγίδες αποκαλύπτονται και οι δύο γυναίκες οδηγούνται γρήγορα σε ένα κύκλωμα trafficking με διάφορους υπόπτους, όπως τον πατέρα της μαθήτριας, τον ιερέα της περιοχής και τον ψυχολόγο του σχολείου. Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της.