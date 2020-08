«Θερινό σινεμά» και νέες σειρές τον Αύγουστο στην COSMOTE TV

Το καλοκαίρι συνεχίζεται στην COSMOTE TV με βραβευμένες κινηματογραφικές πρεμιέρες με άρωμα Ευρώπης, και νέες σειρές μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και εταιρειών παραγωγής σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Ταινίες

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ πρωταγωνιστεί στη βραβευμένη στο Βερολίνο ταινία του Χανς Πέτερ Μόλαντ (Cold Pursuit, In Order of Disappearance) «Κλέφτης Αλόγων» (Out Stealing Horses), υποδυόμενος έναν 67χρονο που στα τέλη της δεκαετίας του ’90 μετακομίζει σε ένα απομονωμένο χωριό της νορβηγικής ενδοχώρας. Ανακαλύπτοντας πως έχει για γείτονα έναν άντρα που γνώριζε όταν ήταν παιδί, ανακαλεί τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1948, τα οποία του άλλαξαν τη ζωή (Πέμπτη 20/8, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, Ζώνη Red Carpet Premieres).

Σε Α’ τηλεοπτική προβολή έρχεται στην COSMOTE TV και η βραβευμένη στις Κάννες συμπαραγωγή Ισλανδίας, Δανίας, Σουηδίας «Μια Λευκή, Λευκή Μέρα» (A White, White Day) (Πέμπτη 13/8, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, Ζώνη Red Carpet Premieres). Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία ενός αστυνομικού, που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της γυναίκας του, όταν οι υποψίες πως υπήρξε άπιστη τον οδηγούν στα άκρα.

Την Κυριακή 16/8 στις 21.00, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της ταινίας «Φαντασία» σε σκηνοθεσία του Αλέξη Καρδαρά (Γκίνες). Με πρωταγωνιστές τους Στέλιο Μάινα, Γιάννη Στάνκογλου, Βίκυ Παπαδοπούλου και Ρένα Μόρφη, η ταινία αποτυπώνει την ιστορία μιας νεαρής τραγουδίστριας, η οποία το 1993 καταφθάνει από την επαρχία στο νυχτερινό κέντρο «Χάντρες» και γίνεται πρώτο όνομα δίπλα στον βετεράνο συνθέτη Βλάση Χρηστάκη. Η γνωριμία της ωστόσο, με το είδωλο της εποχής Νίκο Κόκκινο θα είναι καθοριστική και η ζωή των τριών θα αλλάξει για πάντα (COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Gone Girl) και Στάνλεϊ Τούτσι (The Lovely Bones, The Hunger Games) μαζί με τον Τζέιμι Ντόρναν (Synchronic, 50 Shades of Grey) πρωταγωνιστούν στην ταινία «Ο Δικός της Πόλεμος» (A Private War), η οποία περιστρέφεται γύρω από την Μαρί Κόλβιν, μία από τις διασημότερες πολεμικές ανταποκρίτριες στον κόσμο. Το 2012 έρχεται για ακόμα μία φορά αντιμέτωπη με το προσωπικό κόστος που έχει η δουλειά στη ζωή της, καθώς βρίσκεται αποκλεισμένη στην πολιορκημένη Χομς της Συρίας μαζί με το φωτογράφο Πολ Κόνροϊ (Κυριακή 23/8, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Τέλος, οι φαν της δράσης θα συντονιστούν στα COSMOTE CINEMA κανάλια και θα παρακολουθήσουν το βιογραφικό «Προσευχήσου Πριν Πεθάνεις» (A Prayer Before Dawn) (Πρεμιέρα – Δευτέρα 17/8, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Action). Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού Βρετανού μποξέρ, που όταν συλλαμβάνεται στην Ταϊλάνδη για κατοχή όπλων και ναρκωτικών καλείται να δώσει τον δυσκολότερο αγώνα του και να επιβιώσει στις απίστευτα βίαιες συνθήκες της φυλακής.

Σειρές

Στις τηλεοπτικές πρεμιέρες του Αυγούστου ξεχωρίζει η νέα δραματική σειρά με στοιχεία θρίλερ «Flesh and Blood» της ITV. Μια δυσλειτουργική οικογένεια, που αποτελείται από τρία αδέρφια, μια πρόσφατα χήρα μητέρα και μια γειτόνισσα με ύποπτες προθέσεις, απομακρύνεται ακόμα περισσότερο όταν η μητέρα συστήνει στα παιδιά το νέο της σύντροφο. Προβληματικές σχέσεις, ζητήματα ηθικής, προδοσίες και μυστικά ετών έρχονται στην επιφάνεια, καταλήγοντας σε ένα τραγικό έγκλημα. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε τους πολυβραβευμένους Ιμέλντα Στόντον (Το Μυστικό της Vera Drake) και Στίβεν Ρία (V for Vendetta, The Crying Game) – Τετάρτη 26/8, 22.00, COSMOΤΕ SERIES HD.

Οι φίλοι της κωμωδίας θα παρακολουθήσουν τη γαλλική σειρά «Reunions». Η νέα παραγωγή της Fremantle παρουσιάζει έναν σκληρά εργαζόμενο οικογενειάρχη, που κληρονομεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε ειδυλλιακό νησί, μαζί με τον ετεροθαλή αδερφό του, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσε. Η πραγματικότητα όμως γρήγορα αποδεικνύει ότι τίποτε δεν είναι όπως δείχνει, μιας και το ξενοδοχείο βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης, ενώ και η οικογένεια του νεοαποκτηθέντα αδερφού δεν φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμη να συνεργαστεί. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOΤΕ SERIES HD την Παρασκευή 28/8 στις 22.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back.

Ταυτόχρονα με την προβολή τους στο κανάλι, όλα τα επεισόδια των σειρών θα είναι διαθέσιμα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV Plus), στον οποίο βρίσκουμε πάνω από 130 σειρές και 170 κύκλους επεισοδίων.