«The Story of the Royals»: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη ζωή της Βασιλικής οικογένειας αποκλειστικά στη Nova

To «The Story of the Royals», η εξαιρετική παραγωγή δύο επεισοδίων για τη ζωή της Βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, έρχεται αποκλειστικά στη Nova το Σαββατοκύριακο 25 & 26 Ιανουαρίου, στις 21:00, από το Novalifε!

Το αφιέρωμα βασίζεται στις έγκυρες πηγές του People Magazine και πραγματεύεται την παράδοση, τις ιστορίες, τους γάμους, τις απώλειες, τις συγκρούσεις και φυσικά τις τελευταίες απρόσμενες εξελίξεις στη ζωή της Βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Όλα δοσμένα μέσα από συνεντεύξεις και μαρτυρίες έμπιστων βιογράφων, συνεργατών και φίλων της Βασιλικής οικογένειας και των νέων μελών της.

Το «The Story of the Royals» θα είναι διαθέσιμο και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όποτε θέλουν και όπου και εάν βρίσκονται.

