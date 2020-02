The Sinner: το υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα αστυνομικό δράμα με 3ο κύκλο στην COSMOTE TV

Ο Φεβρουάριος ξεκινά στην COSMOTE TV με τις πρεμιέρες 4 νέων σειρών (Manhunt Deadly Games, Our Cartoon President, Ramy, Olivia) και τον νέο κύκλο επεισοδίων της πολυσυζητημένης σειράς The Sinner, ο οποίος θα μας βάλει στα άδυτα μίας νέας εγκληματικής υπόθεσης. Η 3η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο εξωτερικό (Παρασκευή 7/2, 00.00).

COSMOTE SERIES HD: Πρεμιέρα για τον 3ο κύκλο The Sinner & τις νέες σειρές Manhunt Deadly Games, Our Cartoon President, Ramy και Olivia

Στον νέο κύκλο της υποψήφιας για 2 Χρυσές Σφαίρες αστυνομικής δραματικής σειράς The Sinner, ο Μπιλ Πούλμαν επιστρέφει στον ρόλο του ντεντέκτιβ Χάρι Αμπρόουζ, ο οποίος στην προσπάθειά του να διερευνήσει ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα θα βρεθεί μπροστά στην πιο επικίνδυνη υπόθεση της καριέρας του. Μαζί του πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Ματ Μπόμερ (The Normal Heart) και ο Κρις Μεσίνα (Argo, Julie & Julia).

Στα highlights της εβδομάδας ανήκει και η νέα κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων του Στίβεν Κόλμπερτ (The Late Show With Stephen Colbert) Our Cartoon President, η οποία διακωμωδεί την καθημερινότητα του προέδρου των ΗΠΑ, του επιτελείου και της οικογένειάς του. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 7/2 με διπλό επεισόδιο (20.00 & 20.30).

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η νέα σειρά δράσης Manhunt Deadly Games αφηγείται την ιστορία του Ρίτσαρντ Τζούελ (Κάμερον Μπρίτον), ενός φύλακα ο οποίος κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα το 1996 κατάφερε να εντοπίσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό λίγο πριν εκραγεί, σώζοντας τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, στη συνέχεια, το FBI και τα ΜΜΕ τον θεώρησαν ως βασικό ύποπτο για την τοποθέτηση της βόμβας. Η σειρά έρχεται σε Α’ προβολή στην COSMOTE TV, την Τρίτη 4/2, στις 23.00, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική.

Την Πέμπτη 6/2 δύο ακόμη νέες σειρές κάνουν πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD. H γαλλική δραματική σειρά Olivia παρουσιάζει την προσπάθεια μιας δικηγόρου να αποδώσει δικαιοσύνη σε χαμένες δικαστικές υποθέσεις (23.00), ενώ η κομεντί Ramy, μας συστήνει έναν νεαρό, γιο Αιγύπτιων Μουσουλμάνων μεταναστών που ζει στο Νιου Τζέρσεϋ προσπαθώντας να ανακαλύψει τη θρησκευτική του ταυτότητα (πρεμιέρα με δύο back-2-back επεισόδια στις 22.00 & 22.30). Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι ήδη διαθέσιμα στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

OSCARS’ Sundays: Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος υποδέχεται τους Κάτια Γκουλιώνη, Ορέστη Ανδρεαδάκη, Αλέξανδρο Τσουβέλα και Χριστίνα Μπίθα

Σε ένα ακόμα OSCARS’ Sundays (Κυριακή 2/2, 17.30), ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος υποδέχεται στο στούντιο της COSMOTE TV την ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη, τον Διευθυντή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Ορέστη Ανδρεαδάκη, τον stand up comedian, ραδιοφωνικό παραγωγό και μέλος της χιουμοριστικής εκπομπής της COSMOTE TV «Στο Πλεχτό», Αλέξανδρο Τσουβέλα, αλλά και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Μπίθα. Ταυτόχρονα με την προβολή της στο COSMOTE CINEMA OSCARS, η εκπομπή θα μεταδοθεί και στο επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Οι οσκαρικές εκπομπές της COSMOTE TV θα κορυφωθούν την ημέρα της απονομής με το OSCARS’ Night.

Οι πρεμιέρες στα κανάλια COSMOTE CINEMA και την υπηρεσία Movies Club

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, στη ζώνη Blockbuster, θα προβληθεί η δραματική ταινία Μετά την Καταιγίδα (Adrift) με την Σέιλιν Γούντλεϊ (Η τριλογία της απόκλισης: Οι διαφορετικοί) στον ρόλο μίας γυναίκας, που μαζί με τον σύντροφό της προσπαθούν να επιβιώσουν, όταν το ιστιοφόρο τους διαλύεται σε έναν καταστροφικό τυφώνα (Κυριακή 2/2, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Την Τρίτη 4/2, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του θρίλερ Το ένστικτο της ζωής (Animal) σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με OSCAR Αρμάντο Μπο (Birdman). Η ταινία μας συστήνει τον Αντόνιο, έναν οικονομικά επιτυχημένο οικογενειάρχη που πάσχει από οξεία νεφρική ανεπάρκεια και καταφεύγει στην παρανομία προκειμένου να επισπεύσει τη μεταμόσχευση νεφρού (21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, την Παρασκευή 31/1 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ ‘89, το οποίο παρουσιάζει πώς στις 26 Μαΐου του 1989 η Άρσεναλ κατάφερε να υπερισχύσει της Λίβερπουλ και να πάρει το Αγγλικό πρωτάθλημα σε έναν αγώνα που έμεινε στην ιστορία (22.00, Doc’ o clock). Η βραβευμένη με OSCAR Ζιλιέτ Μπινός (Ο Άγγλος ασθενής) πρωταγωνιστεί στην δραμεντί Ποια νομίζεις ότι είμαι (Who you think I am) υποδυόμενη την Κλερ, μία 50χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία όταν χωρίζει με τον αρκετά νεότερο σύντροφό της καταστρώνει σχέδιο για να τον επαναπροσεγγίσει (Τετάρτη 5/2, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Ladies First).Top of Form

Στην on demand υπηρεσία της COSMOTE TV Movies Club, αυτή την εβδομάδα κάνουν πρεμιέρα η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα δραμεντί Επικίνδυνες κυρίες (Hustlers) με την Τζένιφερ Λόπεζ και την Τζούλια Στάιλς, (από 31/1), καθώς και το υποψήφιο για 2 OSCAR ντοκιμαντέρ RBG Μια Ζωή για τη Δικαιοσύνη (από 1/2) για την απίστευτη ιστορία της δικαστικού Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, όπου πρώτα ως απλή δικηγόρος και στη συνέχεια ως μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ άλλαξε τη θέση της γυναίκας στην αμερικανική κοινωνία.