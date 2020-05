The Luminaries: Η πολυαναμενόμενη σειρά εποχής του BBC αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Με τη νέα παραγωγή του BBC The Luminaries, καθώς και με την τελευταία σεζόν της αστυνομικής σειράς Cardinal εμπλουυτίζεται η ταινιοθήκη σειρών της COSMOTE TV, αυτή την εβδομάδα. Οι σειρές θα κάνουν πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD, ενώ αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα μέσα από τον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV. Επίσης, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται ταινίες που συζητήθηκαν την περασμένη χρονιά, όπως το «Μεσοκαλόκαιρο» (Midsommar) του Άρι Άστερ με την υποψήφια για OSCAR Φλόρενς Πιου, βραβευμένες παραγωγές (Το Πραξικόπημα), ταινίες για παιδιά (Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2) και μεγάλοι τίτλοι για ενοικίαση μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club.

The Luminaries – Η νέα σειρά του BBC με την Έβα Γκριν αποκλειστικά στην COSMOTE TV

H συγγραφέας του The Luminaries Έλενορ Κάτον επιμελείται την τηλεοπτική μεταφορά του βραβευμένου με Booker ομώνυμου βιβλίου της, που θα κάνει Α’ προβολή στο COSMOTE SERIES HD αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του την Παρασκευή 22/5 στις 22.00 . Με πρωταγωνίστρια μία νεαρή γυναίκα που φεύγει από τη Μεγάλη Βρετανία για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στη Νέα Ζηλανδία, η σειρά ξεδιπλώνει μια ιστορία αγάπης, εγκλήματος και εκδίκησης, κατά τη διάρκεια του «Πυρετού του Χρυσού» που επικράτησε στην περιοχή τον 19ο αιώνα.

Cardinal – Φινάλε Σειράς

Στην πρεμιέρα της νέας και τελευταίας σεζόν της σειράς, ο σύζυγος μιας διακεκριμένης πολιτικού πέφτει θύμα απαγωγής, για τον οποίο ωστόσο ο ένοχος δε ζητά λύτρα. Αντιμέτωποι με τους δικούς τους εφιάλτες, ο Κάρντιναλ και η Ντελρόμ αναλαμβάνουν την εξιχνίαση της υπόθεσης (Κυριακή 24/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2 (The Secret Life of Pets 2) – Α’ τηλεοπτική προβολή

Το Σάββατο 23/5, στις 21.00, οι μικροί φίλοι θα συντονιστούν στο COSMOTE CINEMA 1HD, για να απολαύσουν το αγαπημένο blockbuster της NBC/Universal Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2 (The Secret Life of Pets 2), μέσα από το οποίο θα «ανακαλύψουν» τι κάνουν τα αγαπημένα μας κατοικίδια όσο εμείς λείπουμε από το σπίτι.

Μεσοκαλόκαιρο (Midsommar) – The Lighthouse:Δύο ατμοσφαιρικές ταινίες τρόμου διαθέσιμες στην COSMOTE TV

Μετά το “Hereditary” που τον σύστησε στο κοινό, ο Άρι Άστερ επιστρέφει με μία ακόμα ταινία τρόμου, τον «Μεσοκαλόκαιρο». Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει μια τραγική απώλεια και να σώσει τη σχέση της, μια νεαρή γυναίκα αποφασίζει να ταξιδέψει με τον σύντροφό της και τους φίλους του σε ένα παγανιστικό φεστιβάλ, όπου μια σειρά παράξενων γεγονότων παίρνουν βίαιη τροπή (σε Α’ τηλεοπτική προβολή – Παρασκευή 22/5, 00.15, COSMOTE CINEMA 2HD). Επίσης, η υποψήφια για OSCAR® ταινία του Ρόμπερ Έγκερς Ο Φάρος μέσα από τις εξαιρετικές ερμηνείες των Γουίλεμ Νταφόε και Ρόμπερτ Πάτινσον, αποτυπώνει την ιστορία δύο φαροφυλάκων που αποκλείονται σε μια ανεμοδαρμένη βραχονησίδα. Εκεί έρχονται αντιμέτωποι με αλλόκοτες εμπειρίες, οι οποίες διαταράσσουν την ψυχική τους ισορροπία. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη για ενοικίαση από τις 29/5, μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club.

Το Πραξικόπημα – Α΄ τηλεοπτική προβολή

Στην Τουρκία του ’60, μία ομάδα δυσαρεστημένων στρατιωτικών σχεδιάζει πραξικόπημα για να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. H βραβευμένη στο φεστιβάλ Βενετίας ταινία είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα (Πέμπτη 21/5, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres)

Άλλες ταινίες, σε Α’ τηλεοπτική προβολή που ξεχωρίζουν στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV είναι το θρίλερ State Like Sleep με την Κάθριν Γουότερστον (Alien: Covenant) και τον υποψήφιο για OSCAR Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals) (Δευτέρα 25/5, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD), καθώς και το συγκινητικό Γεννημένος Νικητής (Lean on Pete), στο οποίο ξεδιπλώνεται η σχέση ενός έφηβου με ένα γερασμένο άλογο κούρσας. Όταν ο νεαρός μαθαίνει ότι το άλογο προορίζεται για σφαγή, οι δύο τους ξεκινούν ένα ταξίδι για την εύρεση του νέου τους «σπιτιού» (Σάββατο 23/5, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).