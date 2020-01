Τα OSCARS® 2020 αποκλειστικά στην COSMOTE TV

– Το κανάλι θα κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 13/1, λίγο πριν από την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων

– Εκπομπές με καλεσμένους από τον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου και παρουσιαστή τον Θ. Κουτσογιαννόπουλο

– Η 92η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, ζωντανά την Κυριακή 9/2

Η 92η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR® πλησιάζει και η COSMOTE TV, που θα μεταδώσει αποκλειστικά τη μεγάλη κινηματογραφική βραδιά, φέρνει το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS. Το κανάλι, που θα βγει στον αέρα την ημέρα ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων (Δευτέρα 13/1), θα προβάλει περισσότερες από 130 οσκαρικές ταινίες, καθώς και εκπομπές αφιερωμένες στον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό, με παρουσιαστή τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Το COSMOTE CINEMA OSCARS θα είναι διαθέσιμο έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα του καναλιού θα κορυφωθεί την Κυριακή 9/2, με τη μετάδοση της τελετής απονομής και ζωντανές συνδέσεις με το κόκκινο χαλί του Kodak Theater. Ο απεσταλμένος της COSMOTE TV στο Λος Άντζελες, Γιώργος Σατσίδης θα είναι εκεί, για να καταγράψει όλα όσα συμβαίνουν με την κάμερα της COSMOTE TV και να συνομιλήσει με τους κινηματογραφικούς αστέρες, κατά την άφιξή τους.

OSCARS’ Nominations, OSCARS’ Sundays, OSCARS’ Night: ειδικές εκπομπές με ρεπορτάζ, ξεχωριστά θέματα και καλεσμένους

Η μετάδοση του καναλιού θα ξεκινήσει με την εκπομπή OSCARS’ Nominations (Δευτέρα 13/1, 15.15), μέσα από την οποία, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος θα κάνει τις δικές του προβλέψεις για τις ταινίες, τους ηθοποιούς και τους συντελεστές που θα λάβουν μέρος στη διεκδίκηση του χρυσού αγαλματίδιου. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σε ζωντανή σύνδεση με το Λος Άντζελες, θα παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Επίσης, κάθε Κυριακή στις 17.30, μέσα από την εκπομπή OSCARS’ Sundays, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος θα υποδέχεται στο στούντιο της COSMOTE TV καλεσμένους από τον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, οι οποίοι θα κάνουν τη δική τους πρόβλεψη για τους νικητές και θα αποκαλύπτουν αγαπημένες ταινίες και δημιουργούς. Την Κυριακή 9/2 στις 23.00, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελετής απονομής, η σκυτάλη θα δοθεί στην εκπομπή OSCARS’ Night για όλες τις εξελίξεις, τα τελευταία προγνωστικά και ζωντανές συνδέσεις με το κόκκινο χαλί.

Καθημερινές προβολές με βραβευμένες παραγωγές, ταινίες μεγάλων σκηνοθετών, αγαπημένα classics και animations

Με καθημερινά 3 προβολές ταινιών ξεκινώντας από τις 18.30, το COSMOTE CINEMA OSCARS θα προβάλλει μεταξύ άλλων τους περσινούς οσκαρικούς νικητές Η Παρείσφρηση (BlacKkKlansman), O Πρώτος Άνθρωπος (First Man), καθώς και βραβευμένες ταινίες όπως: Ένας Υπέροχος Άνθρωπος (A Beautiful Mind), Milk με το Σον Πεν, Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών, O Επίμονος Κηπουρός με τον Ρέιφ Φάινς, Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι, Ερωτευμένος Σαίξπηρ, Μαθήματα Πιάνου κλπ.

Στο πρόγραμμα του καναλιού ξεχωρίζουν, ακόμα, ταινίες μεγάλων σκηνοθετών όπως: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Shape of Water, Ο Λαβύρινθος του Πάνα), Πάβελ Παβλικόφσκι (Ida, Ψυχρός Πόλεμος), Φράνσις Φορντ Κόπολα (Η τριλογία του Νονού), Ρόμπερτ Ζεμέκις (Back To The Future, Who Framed Roger Rabbit), Στίβεν Σπίλμπεργκ (Ιντιάνα Τζόουνς, Minority Report, Α.Ι.: Τεχνητή Νοημοσύνη, Amistad), Φεντερίκο Φελίνι (La Dolce Vita, 8 ½), Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (Φθινοπωρινή Σονάτα, Άγριες Φράουλες, Φάννυ και Αλέξανδρος), Πέδρο Αλμοδόβαρ (Volver, Μίλα Της, Γυναίκες Στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης), Τζόελ και Ίθαν Κοέν (Αληθινό Θράσος, Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους).

Καθ’ όλη τη διάρκεια που το κανάλι θα βρίσκεται στον αέρα, θα προβληθούν οι βραβευμένες με OSCAR ταινίες κινουμένων σχεδίων Ψηλά (Up), Ψάχνοντας τον Νέμο, Toy Story 3, Οι Απίθανοι (The Incredibles), καθώς και κλασικά κινηματογραφικά αριστουργήματα, όπως το βραβευμένο με 8 OSCAR Cabaret, οι ταινίες Πρόγευμα στο Τίφανις (Breakfast at Tiffany’s), Darling, Μέρι Πόπινς, Ινδοκίνα, Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν κ.α.

Στη δωρεάν On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS οι συνδρομητές, μέσα από τον φάκελο «OSCARS», θα έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες ταινίες του COSMOTE CINEMA OSCARS. Επίσης, το περιεχόμενο του καναλιού θα είναι διαθέσιμο και στο COSMOTE REPLAY TV.