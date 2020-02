Τα δωρεάν videogames για PS4, Xbox One και PC για τον Μάρτιο

Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια που θα δώσουν οι gaming υπηρεσίες για PS4, Xbox One και PC για τον μήνα Μάρτιο. Όπως αναφέρει το zougla.gr, κάθε μήνα προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, αλλά και κάποια εντελώς δωρεάν συνήθως για τους χρήστες PC.

(Σημείωση: Η έννοια «δωρεάν» χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος.)

PlayStation Plus (PS4)

Shadow of the Colossus (PS4) (διαθέσιμο από 3/3 έως 6/4)

(PS4) (διαθέσιμο από 3/3 έως 6/4) Sonic Forces (PS4) (διαθέσιμο από 3/3 έως 6/4)

Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 2 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για το PlayStation 4. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.

Xbox Games with Gold (Xbox One / Xbox 360)

Batman: The Enemy Within – The Complete Season – Xbox One (διαθέσιμο από 1/3 έως 31/3)

– Xbox One (διαθέσιμο από 1/3 έως 31/3) Shantae: Half-Genie Hero – Xbox One (διαθέσιμο από 16/3 έως 15/4)

– Xbox One (διαθέσιμο από 16/3 έως 15/4) Castlevania: Lords of Shadow 2 – Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 1/3 έως 15/3)

– Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 1/3 έως 15/3) Sonic Generations – Xbox One / Xbox (διαθέσιμο από 16/3 έως 31/3)

Μέσω της συνδρομής Xbox Live Gold ή Xbox Ultimate (περιλαμβάνει Xbox Live Gold + Xbox Game Pass) έχετε πρόσβαση σε online multiplayer, σε ειδικές εκπτώσεις, σε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και πολλά ακόμη. Μία από τις παροχές είναι και 4 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα. Τα 2 από αυτά είναι για το Xbox One και τα άλλα 2 συνήθως για το Xbox 360 ή μπορεί και για το original Xbox, όμως θα είναι σίγουρα backwards compatible και με το Xbox One. Άρα οι κάτοχοι Xbox One κάθε μήνα έχουν 4 παιχνίδια στη διάθεσή τους. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η Xbox Live Gold ή Xbox Ultimate συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.

Xbox Game Pass (Xbox One / PC)

Προστέθηκαν πρόσφατα:

Ninja Gaiden II (Xbox One)

(Xbox One) Kingdom Hearts 3 (Xbox One)

(Xbox One) Two Point Hospital (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Wasteland Remastered (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Yakuza 0 (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Indivisible (PC)

(PC) Reigns: Game of Thrones (PC)

(PC) World of Horror (Game Preview) (PC)

Διαθέσιμα σύντομα:

Jackbox Party Pack 3 (Xbox One) (διαθέσιμο από 27/2)

(Xbox One) (διαθέσιμο από 27/2) Ori and the Will of Wisps (Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 11/3)

(Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 11/3) State of Decay 2: Juggernaut Edition (Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 13/3)

(Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 13/3) Bleeding Edge (Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 24/3)

Αποχωρούν από την υπηρεσία:

Just Cause 4 (Xbox One)

Batman: Return to Arkham (Xbox One)

Rise of the Tomb Raider (Xbox One)

Snake Pass (Xbox One και PC)

Fallout 3 (Xbox One)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Xbox One)

Οι χρήστες Xbox και PC μπορούν να επιλέξουν μια άλλη συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, αλλά προσφέρει και ειδικές εκπτώσεις σε παιχνίδια και DLC, σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε για να τα έχετε ακόμη κι αν λήξει η συνδρομή σας. Το Xbox Game Pass διαθέτει έναν κατάλογο με 100+ παιχνίδια. Όσο διατηρείτε συνδρομή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, να τα κατεβάσετε, να παίξετε, να τα σβήσετε και να τα ξανακατεβάσετε όσες φορές θέλετε, για όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Σημειώνουμε ότι οι συνδρομές Xbox Game Pass είναι 2 διαφορετικές: για τους χρήστες Xbox One υπάρχει το Xbox Game Pass for Console και για τους χρήστες PC, υπάρχει το Xbox Game Pass for PC. Οι δύο συνδρομές είναι ξεχωριστές, με κάποιες διαφορές στα προσφερόμενα παιχνίδια, αλλά συμπεριλαμβάνονται και οι δύο στο Xbox Ultimate, μαζί με Xbox Live Gold.

Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και… καθόλου!