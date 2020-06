Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι αστροναύτες από NASA και SpaceX

Έφτασε και προσκολλήθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Crew Dragon, η νέα κάψουλα που μετέφερε τους αστροναύτες τωνΗΠΑ, Doug Hurley και Bob Behnken στον ISS.

Οι άνδρες θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προτού μπορέσουν να αποβιβαστούν και να ενταχθούν στο ρωσικό και αμερικανικό πλήρωμα που ήδη υπάρχει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS.

Welcome home @AstroBehnken and @Astro_Doug! America’s two favorite dads in space have docked to the @Space_Station. https://t.co/e2KaxtW4Gf

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020