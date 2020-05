Στο στόχαστρο της Microsoft η ελληνική Softomotive

Σε μυστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της ελληνικής Startup ρομποτικών συστημάτων Softomotive βρίσκεται η Microsoft σύμφωνα με πληροφορίες από το Λονδίνο, όπου διεξάγονται οι συζητήσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Η Softomotive είναι μια τεχνολογική εταιρεία που εξειδικεύεται στην ρομποτική αυτοματοποίησης διεργασιών (robotic process automation ή RPA) και στην ανάπτυξη λογισμικού για αυτοματοποιημένες ρομποτικές διαδικασίες για εταιρικούς πελάτες.

Σύμφωνα με την βρετανική (αλλά ελληνικών συμφερόντων) Startup, τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται από 9.000 εταιρείες σε όλο τον κόσμο σε διαφορετικούς τομείς από τις τηλεπικοινωνίες και τον τραπεζικό τομέα μέχρι τον τομέα της υγείας και τον ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Οι πλατφόρμες της Softomotive (π.χ. η πλατφόρμα ProcessRobot για αυτοματοποιημένες εταιρικές λειτουργίες στο χώρο του IT, που παρουσίασε το 2016) επιτρέπουν την δημιουργία bots που εκπαιδεύονται και μαθαίνουν από το τμήμα IT να εκτελούν πολλές και διάφορες υπολογιστικές εργασίες απελευθερώνοντας πόρους από το IT για άλλες πιο δημιουργικές και ποιοτικές εργασίες, από την απλή λειτουργία όπως η αυτοματοποιημένη απάντηση σε emails, η εύρεση πληροφοριών σε ένα φύλο Excel, μέχρι εξειδικευμένες εργασίες σε ένα σύστημα ERP σύστημα.

Η Softomotive

Η Softomotive ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα από τον Μάριο Σταυρόπουλο, το 2014 εντάχθηκε στην διοικητική ομάδα κι ο παλιός του συμφοιτητής Αργύρη Κανινή, με τον μοιράζονταν το ίδιο επιχειρηματικό όραμα και το καλοκαίρι του 2015 μετέφεραν την έδρα της εταιρείας στην Μεγ. Βρετανία λόγω της επιβολής περιορισμού κεφαλαίων (capital controls) και του δυσμενούς επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε ανακοινώσει την συμφωνία χρηματοδότηση Α΄γύρου (Series A) ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων από το Βρετανικό επενδυτικό Grafton Capital, που πραγματοποιεί επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες λογισμικού σε όλη την Ευρώπη.

Σήμερα διαθέτει γραφεία στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Ώστιν του Τέξας, στην Σεούλ (Ν. Κορέα), στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας αλλά και στο εντυπωσιακό κτίριο «The Orbit» της Λεωφόρου Κηφισίας στην Αθήνα.

Η Softomotive ανταγωνίζεται με εταιρείες όπως η Automation Anywhere και η UiPath, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 7 δισ. δολάρια.