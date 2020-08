Samsung Lifestyle TVs

Οι The Frame και The Serif έφτασαν

Οι νέες lifestyle τηλεοράσεις της Samsung συνδυάζουν κορυφαίες επιδόσεις με φίνες γραμμές και design.

Αν είσαι ένας από εμάς, που σημαίνει ότι περνάς πολύ χρόνο βλέποντας non-stop σειρές και ταινίες στις χαλαρές μέρες σου, τότε ξέρεις καλά ότι η τηλεόραση δεν έχει μόνο χρηστικό ρόλο, μπορεί -και πρέπει- να είναι κομμάτι της διακόσμησης του χώρου. Να ομορφαίνει το δωμάτιο ακόμα και όταν είναι κλειστή!

Ακριβώς αυτό καταφέρνουν οι νέες lifestyle σειρές τηλεοράσεων της Samsung, οι οποίες καλύπτουν ανάγκες πέρα από τις βασικές. Πιο πρόσφατη άφιξη στην κατηγορία η Samsung Terrace, μια νέα lifestyle τηλεόραση ιδανική για εξωτερικούς χώρους. Για την ώρα δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά – δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις υπόλοιπες τηλεοράσεις της σειράς, καθώς οι Samsung The Serif και Samsung The Frame είναι ήδη εδώ!

Και οι δύο τηλεοράσεις ανήκουν στα QLED μοντέλα της Samsung και έρχονται με πάνελ ανάλυσης 4K. Και οι δύο είναι smart, με λειτουργικό Tizen. Τα μεγέθη στα οποία θα τις βρεις διαθέσιμες ξεκινάνε από ξεκινούν από 43ʺ και φτάνουν μέχρι και τις 75ʺ για την The Frame, ενώ η Samsung The Serif προσφέρεται σε μεγέθη 43ʺ, 49ʺ και 55ʺ.

The Frame, ένας κομψός πίνακας ζωγραφικής

Αφού… ξεμπερδέψαμε με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πάμε να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τις δύο τηλεοράσεις τόσο ξεχωριστές, ξεκινώντας από τη The Frame. Όπως ίσως υποψιάζεσαι από το όνομά της, η The Frame μοιάζει με κάδρο, που κοσμεί τον τοίχο σου με ένα έργο τέχνης. Όταν, όμως, μέσα στο κάδρο κρύβεται ένα QLED πάνελ με όγκο χρώματος 100%, τότε το έργο τέχνης δεν είναι στατικό αλλά αλλάζει σε ό,τι θες εσύ! Η Samsung έχει δημιουργήσει το Samsung Art Store, μέσα από το οποίο μπορείς να κατεβάσεις περισσότερα από 1.200 έργα τέχνης, τα οποία θα διακοσμούν τον τοίχο σου όσο δεν παρακολουθείς τηλεόραση!

The Serif, αδιαμφισβήτητα όμορφη

Η The Serif από την άλλη, γεμίζει και αυτή το χώρο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Μοιάζει με έργο τέχνης, αλλά, θυμίζει περισσότερο γλυπτό, παρά πίνακα ζωγραφικής. Η αισθητική και το design της τηλεόρασης είναι εμφανή από όποια γωνία κι αν την κοιτάξεις. Μπορεί να στηριχθεί πάνω στην αποσπώμενη βάση ή να τοποθετηθεί σε όποια επιφάνεια θες, χωρίς επιπλέον στήριξη. Επίσης η The Serif μπορεί να συνδεθεί στη στιγμή με το smartphone σου, καθώς διαθέτει NFC. Έτσι, μπορείς να «στείλεις» στην τηλεόραση το περιεχόμενο που θες, με ένα μόνο άγγιγμα.

Μια τηλεόραση για εξωτερικούς χώρους

Η Samsung προσέθεσε ακόμη μια σειρά στις Lifestyle τηλεοράσεις της, κατάλληλη για προβολή σε εξωτερικούς χώρους. Πρόκειται για την The Terrace, την πρώτη τηλεόραση για χρήση outdoors, τεχνολογίας 4K QLED. Την The Terrace συνοδεύει ειδικά σχεδιασμένο για αυτή Soundbar, επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η Terrace είναι μια Samsung Smart TV που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει την ψυχαγωγία που λαμβάνει χώρα μέσα στο σπίτι, ή γενικότερα σε εσωτερικούς χώρους, σε εξωτερικούς χώρους. Για εμάς στην Ελλάδα, με το ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, το να παρακολουθούμε τηλεόραση στην αυλή, ή στο μπαλκόνι, είναι κάτι οικείο.

Η Terrace ξεκινά να διατίθεται από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά σήμερα και ακολουθούν η Γερμανία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και άλλες περιοχές αργότερα φέτος. Για τις επιχειρήσεις, ένα επαγγελματικό μοντέλο θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία και στην Αυστραλία αργότερα μέσα στο 2020.

Η Terrace είναι διαθέσιμη σε μοντέλα 55-, 65- και 75-ιντσών. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον καιρό – με προδιαγραφές IP55. Η οθόνη της Terrace είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, έχει αντοχή στο νερό και τη σκόνη και είναι σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους σε διάφορα set up.

H Terrace τρέχει λειτουργικό Tizen και προσφέρει δυνατότητες περιεχομένου και ευκολίες χρήσης όπως και οι “κανονικές”, εσωτερικού χώρου τηλεοράσεις Samsung QLED.