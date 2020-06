Περιπέτεια, μυστήριο και ρομαντισμός μόνο στην COSMOTE TV

Περιπέτεια, μυστήριο και ρομαντισμός μέσα από τις σειρές Baghdad Central και Paradise Lost που σηκώνουν αυλαία αποκλειστικά στην COSMOTE TV, καθώς και ταινίες όλων των ειδών, ντοκιμαντέρ και εκπομπές για κάθε γούστο, θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των συνδρομητών αυτή την εβδομάδα. Αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια, το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS).

Baghdad Central & Paradise Lost – Οι σειρές της εβδομάδας

Το νέο αστυνομικό θρίλερ Baghdad Central θα μας μεταφέρει στη Βαγδάτη του 2003, όπου ο Σαντάμ έχει εξουδετερωθεί και η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών του συνασπισμού για την προστασία της περιοχής. Εν μέσω χάους και ανομίας, ένας Ιρακινός πρώην αστυνομικός, που έχει χάσει το σπίτι και την οικογένειά του, παλεύει να κρατήσει ζωντανή την άρρωστη κόρη του. Όταν ο ίδιος συλλαμβάνεται λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης, βασανίζεται. Ωστόσο, όλα αλλάζουν, μετά τη συνάντησή του με έναν Βρετανό που του υπόσχεται ιατρικές προμήθειες και ασφάλεια για την κόρη του, σε αντάλλαγμα για τις δεξιότητές του ως αστυνομικός στην Πράσινη Ζώνη (Πρεμιέρα – Πέμπτη 18/6, 23.00).

Η νέα γοτθική σειρά μυστήριου Paradise Lost αποτελεί μία παραγωγή της Paramount που ξετυλίγει την ιστορία ενός άσωτου γιου που αποφασίζει να αφήσει πίσω τη ζωή του στην Καλιφόρνια και να επιστρέψει στην γενέτειρά του, μια μικρή πόλη του Αμερικανικού Νότου με τη σύζυγό του. Η απόφαση του ζευγαριού, είναι μόνο η αρχή για την αποκάλυψη σκοτεινών μυστικών που θα φέρει τριγμούς στη νέα τους ζωή. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Τζος Χάρτνετ και οι υποψήφιοι για OSCAR® Νικ Νόλτε και Μπάρμπαρα Χέρσεϊ (Πρεμιέρα – Τρίτη 23/6, 21.00).

Και οι δύο σειρές θα προβληθούν με όλα τα επεισόδια back to back στο pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Trapped: The Alex Cooper Story – η τηλεοπτική μεταφορά μίας αληθινής ιστορίας σε Α’ προβολή

Όταν μια έφηβη ανακοινώνει στους Μορμόνους γονείς της ότι είναι ομοφυλόφιλη δεν περιμένει ότι θα την στείλουν σε ένα κέντρο «επανορθωτικής θεραπείας», όπου θα υποβληθεί σε ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. H ταινία θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 17/6, στις 22.00 στο COSMOTE CINEMA 2HD (ζώνη Ladies First).

Angel Face – η ταραχώδης σχέση μάνας – κόρης σε Α΄ τηλεοπτική προβολή

Η οκτάχρονη Ελί ζει με την αλκοολική και συναισθηματικά ασταθή μητέρα της (Μαριόν Κοτιγιάρ). Όταν, όμως, η τελευταία φύγει απροειδοποίητα με έναν άντρα που γνώρισε τυχαία, το μικρό κορίτσι θα έρθει ξαφνικά αντιμέτωπο με μια απότομη ενηλικίωση (Πέμπτη 18/6, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Η «δική μας» Ρίτα Γουίλσον στο THE LATE LATE SHOW with JAMES CORDEN From His Garage

Ο Τζέιμς Κόρντεν συνεχίζει να «υποδέχεται» καλεσμένους από το γκαράζ του σπιτιού του, επιφυλάσσοντας στους τηλεθεατές διάφορες εκπλήξεις. Την Παρασκευή 19/6 (20.00, COSMOTE SERIES HD) υποδέχεται την ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον, η οποία θα χαρίσει στο κοινό μία ξεχωριστή μουσική εμφάνιση.

Marvel’s Agents Of S.H.I.E.L.D – Νέο επεισόδιο

Ο Coulson και οι Agents of S.H.I.E.L.D. ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και παγιδεύονται στη Νέα Υόρκη του 1931. Με το ολοκαίνουριο Zephyr να μπορεί να ταξιδεύει στο χρόνο ανά πάσα στιγμή, η ομάδα πρέπει να βιαστεί για να ανακαλύψει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μια πιθανή αποτυχία τους, μπορεί να επιφέρει καταστροφή για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του κόσμου. Η σειρά προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 21.50, στο FOX.

Κουταβάκια εν δράση – Νέα σειρά

Το Viasat Nature παρουσιάζει την πορεία των κουταβιών, ενώ εκπαιδεύονται για να γίνουν σκύλοι κινητικής υποστήριξης και οδηγοί για τυφλούς ή για ανθρώπους με περιορισμένη όραση. Μέσα από τη σειρά ανατρέχουμε στην αρχή της εκπαίδευσης παρακολουθώντας μερικά από τα πιο αξιαγάπητα κουτάβια, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, την προσωπικότητα και τις δεξιότητες που απαιτούνται από κάθε ράτσα προκειμένου να εκπαιδευθούν και να τους ανατεθεί μια ορισμένη αποστολή (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19.30).