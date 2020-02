Πέντε νέες τηλεοπτικές σειρές που στηρίζονται σε αγαπημένα βιβλία

Πολλές τηλεοπτικές σειρές που θα δούμε το 2020 προέρχονται από επιτυχημένα βιβλία, graphic novels και κόμικς. Ξεχωρίσαμε τα αγαπημένα μας!

Μέσα στη χρονιά θα έχουμε πολλές τέτοιες νέες παραγωγές. Πρόσφατα είχαμε διαβάσει τις πρώτες πληροφορίες για την τηλεοπτική σειρά Lord of the Rings, που θα παίξει στο δίκτυο του Amazon. Δεν είναι όμως η μόνη – ξεχωρίσαμε τις αγαπημένες μας και πάμε να τις γνωρίσουμε!

The Outsider

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο έργο του Stephen King, που θα μεταφερθεί σε νέο μέσο. «Ο Ξένος» μπορεί να μην έχει τα υπερφυσικά στοιχεία άλλων διηγημάτων του King, χαρίζει όμως απλόχερα μπόλικο τρόμο που θα σε κατακλύσει. Η σειρά έχει δημιουργηθεί από το HBO και η προβολή της έχει ήδη ξεκινήσει από 12 Ιανουαρίου.

Locke & Key

Και από τον Stephen King περνάμε τώρα στον γιο του, Joe Hill, που άλλαξε το όνομά του γιατί ήθελε να πετύχει χωρίς την αναγνώριση του πατέρα του – και τα κατάφερε περίφημα, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο είναι έμφυτο στην οικογένεια King. Το «Locke & Key», το οποίο αναπτύσσεται σε σειρά από το Netflix, είναι μια σειρά από graphic novels τρόμου. Τρία αδέρφια μετακομίζουν σε ένα σπίτι, όπου ανακαλύπτουν κάποια μαγικά κλειδιά που τους χαρίζουν υπερφυσικές ικανότητες. Υπάρχουν όμως κι άλλοι που ενδιαφέρονται για αυτά τα κλειδιά…

Little Fires Everywhere

Μια από τις σειρές που περιμένουμε πώς και πώς! Βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Celeste Ng και στη μικρή οθόνη θα το δούμε από το Hulu. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Reese Witherspoon και την Kerry Washington, που ενσαρκώνουν δύο μαμάδες που γίνονται φίλες, όταν τα παιδιά τους αρχίζουν να κάνουν παρέα. Η ιστορία ακούγεται ευχάριστη, αλλά τα πράγματα γρήγορα παίρνουν μια πιο σκοτεινή τροπή.

The Falcon and the Winter Soldier

Το Marvel Cinematic Universe έρχεται με τον πιο ενδιαφέροντα τρόπο στη μικρή οθόνη – ας όψονται τα comics της Marvel, που έχουν δεκάδες ιστορίες για να χαρίσουν έμπνευση. Η νέα τηλεοπτική σειρά The Falcon and the Winter Soldier, που θα προβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Disney+, βασίζεται κυρίως στα «The Death of Captain America» και «Captain America: Sam Wilson».

Snowpiercer

Ακόμα ένα graphic novel στη λίστα μας, που φέτος επίσης μεταμορφώνεται σε τηλεοπτική σειρά. Κράτα σημειώσεις για την υπόθεση: Στο «Snowpiercer» (που θα ξεκινήσει να προβάλλεται την άνοιξη του 2020 από το TNT) όλος ο πλανήτης έχει παγώσει. Το μόνο που έχει μείνει είναι ένα τρένο σε αέναο ταξίδι, διασχίζοντας τον χιονισμένο πλανήτη. 1001 βαγόνια είναι ό,τι έχει απομείνει, αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει ξεπεράσει τα προβλήματά της, ακόμα και τώρα που βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης.