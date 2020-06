«Παράσιτα», «Casino» και «Avengers: Endgame» πρωταγωνίστησαν στα COSMOTE CINEMA

Τα οσκαρικά «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν -Χο, που έκαναν Α΄ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV και ηγήθηκαν στο prime time της Κυριακής, καθώς και το «Casino» του Μάρτιν Σκορτσέζε και η «τελευταία πράξη» των Εκδικητών («Avengers: Endgame»), διαμόρφωσαν την τριάδα με τις δημοφιλέστερες ταινίες της εβδομάδας 25 – 31/5 στα κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA HD.

Ψηλά στην προτίμηση του κοινού βρέθηκαν και ταινίες που ανήκουν στο παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, όπως το επιτυχημένο animation της NBC/Universal «Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2» («The Secret Life of Pets 2») και το «Μαγικό Χαλί» («Up and Away»).

Επίσης, οι σειρές που προβάλλονται back to back στο το pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD, βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης, με το «Bodyguard», το «The «Αffair», το «Miss Scarlet and the Duke», το «The Luminaries» με την Έβα Γκριν και το «MotherFatherSon» με τον Ρίτσαρντ Γκιρ να καταγράφουν τις ισχυρότερες επιδόσεις.

Τέλος, το COSMOTE HISTORY HD κατέλαβε την πρωτιά ανάμεσα στα υπόλοιπα κανάλια ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, με το επεισόδιο της εκπομπής «Απέραντο Γαλάζιο της Ελλάδας» αφιερωμένο στην Πελοπόννησο, το «Θεοί και Θεές στην Αρχαία Ελλάδα» και το ντοκιμαντέρ «Ρεμπέτικο», αφιερωμένο στο ομώνυμο είδος τραγουδιού, να βρίσκονται υψηλότερα στην προτίμηση του κοινού.