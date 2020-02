Οι φιναλίστ των Sony World Photography Awards 2020

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας είναι στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψει τους φιναλίστ και τους υποψήφιους φωτογράφους του Διαγωνισμού Επαγγελματιών των Sony World Photography Awards 2020. Περιλαμβάνονται επίσης λεπτομέρειες για τα νέα φωτογραφικά έργα των αποδεκτών του προγράμματος επαγγελματικών επιχορηγήσεων 2019 της Sony. Το έργο τόσο των φιναλίστ του επαγγελματικού διαγωνισμού όσο και των αποδεκτών επιχορηγήσεων, θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της έκθεσης Sony World Photography Awards 2020 στο Somerset House, αυτό τον Απρίλιο.

Στο 13ο έτος διεξαγωγής του, ο Διαγωνισμός Επαγγελματιών επιβραβεύει μια συλλογή έργων για την εξαιρετική τεχνική αλλά και τη νέα οπτική που προσδίδεται σε σύγχρονα θέματα. Ο νικητής του τίτλου «Φωτογράφος της χρονιάς 2020» θα επιλεγεί από την ομάδα των φιναλίστ για τον Διαγωνισμό Επαγγελματιών και θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τελετής της Sony World Photography Awards 2020, στο Λονδίνο στις 16 Απριλίου.

Περισσότερες από 345.000 φωτογραφίες από 203 περιοχές υποβλήθηκαν στους τέσσερις Διαγωνισμούς των Βραβείων για το 2020 και πάνω από 135.000 κατατέθηκαν στις 10 κατηγορίες του Επαγγελματικού Διαγωνισμού – ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχών που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. Φέτος, έχει εισαχθεί επιπλέον η νέα κατηγορία «Περιβάλλον», ως ένδειξη αναγνώρισης της αυξανόμενης σημασίας του περιβαλλοντικού ζητήματος, τόσο στην καλλιτεχνική φωτογραφία, όσο και στο φωτορεπορτάζ.

Τα φετινά έργα των φιναλίστ πραγματεύονται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τεχνικές φωτογραφίας και μεθόδους παρουσίασης, που καλύπτουν προσωπικά ζητήματα και παρατηρήσεις, καθώς και ευφάνταστες αφηγηματικές προσεγγίσεις, φέρνοντας στο «φως» λιγότερο δημοφιλή, αλλά κρίσιμα ζητήματα.

Οι Sony World Photography Awards 2020 φιναλίστ φωτογράφοι και τα έργα τους:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Τα σχήματα και οι υφές είναι το επίκεντρο των αφηρημένων φωτογραφιών του José De Rocco (Αργεντινή), που περιλαμβάνουν ζωηρές προσόψεις κατοικιών στο έργο «Formalisms», καθώς και στο «Structures» του Jonathan Walland (Ηνωμένο Βασίλειο), μια μίνιμαλ ασπρόμαυρη σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει σύγχρονες κατασκευές. Το «Ice Fishing , Lake Winnipeg» της Sandra Herber (Καναδάς), παρουσιάζει φανταστικές εικόνες από τις πολύχρωμες, καλυμμένες με πάγο καλύβες ψαρέματος που αναδεικνύονται στην παγωμένη επιφάνεια της λίμνης το χειμώνα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

Στο έργο «Seeds of Resistance» του Pablo Albarenga (Ουρουγουάη), ο φωτογράφος συνδυάζει εικόνες από τοπία και περιοχές σε κίνδυνο, όπως ορυχεία και αγροτικές επιχειρήσεις, με πορτρέτα ακτιβιστών που αγωνίζονται για τη διατήρησή τους. Χρησιμοποιώντας λήψεις από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συζητήσεις και κλήσεις Skype ή WhatsApp, το έργο «Kill Me With an Overdose of Kindness» της Dione Roach (Ιταλία) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνονται και εκφράζονται οι σχέσεις και η εγγύτητα online. Το «Witness Objects» του Luke Watson (Ηνωμένο Βασίλειο) περιλαμβάνει φωτογραφίες από «pinhole» κάμερες που κατασκευάστηκαν με την χρήση ιστορικών αντικειμένων από τον Πόλεμο στη Βοσνία μαζί με φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με αυτές τις αυτοσχέδιες κάμερες σε σημαντικές τοποθεσίες γύρω από το Σεράγεβο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Στο «Invisible Wounds», ο Hugh Kinsella Cunningham (Ηνωμένο Βασίλειο) βάφει τις φωτογραφίες του με κόκκινο χρώμα για να αναδείξει την δυστυχία και την αγωνία που προκαλείται από την εκδήλωση του ιού Ebola στο Βόρειο Κίβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ενώ στο «The Cave» η Maria Kokunova (Ρωσία) χρησιμοποιεί το συμβολισμό και την αλληγορία, ώστε να ερευνήσει τα προσωπικά τραύματα. Ο Hasem Shakeri (Ιράν) στο έργο του «Cast Out of Heaven», εξετάζει τις ζωές όλων όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και να στραφούν σε χρηματοδοτούμενα από το κράτος ακατάλληλα στεγαστικά συγκροτήματα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το «Wahala» από τον Robin Hinsch (Γερμανία) καταγράφει τις καταστροφικές συνέπειες της συνεχιζόμενης διαρροής πετρελαίου και της εξάπλωσης φυσικού αερίου κατά μήκος του δέλτα του ποταμού Νίγηρα. Στο έργο «Atlas from the Edge», ο Álvaro Laiz (Ισπανία) διερευνά την έννοια της «φυσικής συμμετρίας», όπως αποδίδεται από την ιθαγενή ομάδα Chukchi, των οποίων ο παραδοσιακός τρόπος ζωής διαμορφώθηκε από τον τρόπο διαβίωσής τους. Στο «The Future of Farming», ο Luca Locatelli (Ιταλία), απεικονίζει υψηλής τεχνολογίας αγρο-τροφικά συστήματα από όλο τον κόσμο, μια πιθανή λύση για μελλοντικές ελλείψεις σε τρόφιμα.

ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

Η σειρά «Baby Boom» της Didier Bizet (Γαλλία) εξετάζει τα φαινόμενα της αναγέννησης, όπου μια ρεαλιστική κούκλα-μωρό χρησιμοποιείται από γονείς που επιθυμούν να υιοθετήσουν και από ηλικιωμένους ασθενείς που χρειάζονται συντροφικότητα. Τα «σπαραχτικά» πορτραίτα ανθρώπων από το Χονγκ Κονγκ που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων είναι το επίκεντρο του έργου του Chung Ming Ko’s (Χονγκ Κονγκ) «Wounds of Hong Kong», ενώ ο Zhang Youqiong (Κίνα) από το «Made in China» στο «Made in Africa» , καταγράφει τους εργαζομένους μιας κινεζικής χρηματοδοτούμενης επιχείρησης στο Ανατολικό Βιομηχανικό Πάρκο της Αιθιοπίας, μια επιχείρηση κλειδί για την πρωτοβουλία «Belt and Road Initiative» της Κίνας, στην Αφρική.

ΤΟΠΙΟ

Το «Torii» του Haggard Benhert (Γερμανία) περιλαμβάνει φωτογραφίες βουδιστικών και ναών Shinto σε ολόκληρη την Ιαπωνία, ενώ το «New Home» από τον Chang Kyun Kim (Κορέα) περιλαμβάνει φωτογραφίες από τον εγκλεισμό των Ιαπώνων, όπου χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες και κάτοικοι ιαπωνικής καταγωγής φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το «Project 596″ του Florian Ruiz (Γαλλία) απεικονίζει το άγονο τοπίο της Lop Nor, μιας αλυκής στην Κίνα και είχε χρησιμοποιηθεί ως τόπος δοκιμής πυρηνικών όπλων.

ΦΥΣΗ & ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Ο Masahiro Hiroike (Ιαπωνία) καταγράφει τα μαγευτικά φώτα που εκπέμπονται από τις φωτιές στα δάση του Tottori, στην Ιαπωνία στα έργα του «Himebotaru» και «Macro», ο Adalbert Mojrzisch (Γερμανία) χρησιμοποιεί τεχνική με μακρο-φακούς για να παρέχει κοντινές λήψεις των περίπλοκων χρωμάτων και μοτίβων των ματιών των εντόμων και των αμφιβίων. Το έργο «Pangolins in Crisis» από τον Brent Striton (Νότια Αφρική) εξετάζει τις παράνομες προσπάθειες εμπορίου και διάσωσης των πανγκολίνων, του θηλαστικού που έχει διακινηθεί παράνομα περισσότερο από κάθε άλλο στον κόσμο.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Στο «Passengers», ο Cesar Dezfuli (Ισπανία) αντιπαραθέτει τα εντυπωσιακά πορτρέτα των μεταναστών που απαθανατίστηκαν το 2016, όταν έφθασαν για πρώτη φορά στις Eυρωπαϊκές ακτές, με πιο πρόσφατες εικόνες που αποδίδουν καλύτερα τις προσωπικότητές τους και τις αλλαγές που έχουν βιώσει. Το έργο «Unsung Heroes» από τον Denis Rouvre (Γαλλία) παρουσιάζει τα πορτραίτα και τις θλιβερές ιστορίες γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας και στο «Ukrainian Railroad Ladies», η Sasha Maslov (Ουκρανία) απεικονίζει γυναίκες που εργάζονται ως φύλακες σταθμών τρένων και διερευνά τον κοινωνικό τους ρόλο ως σύμβολο συνέχειας σε μια χώρα που υπέφερε από τον πόλεμο και τις πολιτικές αναταραχές.

ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ

Το «Disassembled Memory» είναι ένας κατάλογος φωτογραφιών που απεικονίζει τα αποσυναρμολογημένα τμήματα του παιδικού ποδηλάτου του Fangbin Chen (Κίνα) σε μια προσπάθεια να ανακαλέσει και να διατηρήσει τις αναμνήσεις του από εκείνη την εποχή, ενώ στο «Plexus», η Elena Helfrecht (Γερμανία) διεισδύει στο οικογενειακό της ιστορικό με σκοπό να εξετάσει τις επιδράσεις από ένα κληρονομικό τραύμα και της συλλογικής μνήμης. Στο έργο «IMMORTALITY, INC», ο Alessandro Gandolfi (Ιταλία) επισκέπτεται ερευνητικά εργαστήρια και ιδρύματα για να καταγράψει τις διαδικασίες και τα αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τις προόδους της σύγχρονης επιστήμης στην προσπάθειά του να ξεπεράσει το θάνατο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η πάλη έχει γίνει το νούμερο ένα άθλημα στη Σενεγάλη, επίσης, αποτελεί ένα μέσο κοινωνικής ανόδου βασισμένο στις παραδόσεις και τις τελετουργίες. Ο Angel Lopez Soto (Ισπανία) στο έργο του «Senegalese Wrestlers», διερευνά αυτές τις πρακτικές μέσα από φωτογραφίες νέων παλαιστών σε διαδικασία εκπαίδευσης, ενώ το έργο «Dives» του Andrea Staccioli Ιταλία) παρουσιάζει «ποιητικά» πορτραίτα αθλητών κατά τη διάρκεια καταδύσεων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατάδυσης της Gwangju. Το έργο του Lucas Barioulet’s (Γαλλία) «The long and difficult path of the Mauritanian national women’s football team», εξετάζει τις προκλήσεις και τις πολιτιστικές εντάσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.

Το έργο των φιναλίστ και των τελικών υποψηφίων στον Διαγωνισμό Επαγγελματιών κρίθηκε από τους: Claudi Carreras Guillén, ανεξάρτητο επιμελητή, συντάκτη και πολιτιστικό διευθυντή, Touria El Glaoui, ιδρυτική διευθύντρια της 1-54 Έκθεσης σύγχρονης Τέχνης στην Αφρική, Katie Hollander, Διευθύντρια, Annenberg Space for Photography, Gwen Lee, Διευθύντρια, Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας της Σιγκαπούρης, Brent Lewis, Φωτογραφικός Συντάκτης, The New York Times/ Συνιδρυτής, Diversity Photo και Πρόεδρος και επιμελητής της έκθεσης o Mike Trow, φωτογραφικός συντάκτης και σύμβουλος φωτογραφίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ SONY 2019

Κατόπιν επιλογής από τους φιναλίστ του Επαγγελματικού Διαγωνισμού των Sony World Photography Awards 2019, οι τελευταίοι αποδέκτες επαγγελματικών επιχορηγήσεων της Sony είναι ο Yan Wang Preston (Ηνωμένο Βασίλειο, 1 η θέση, Τοπίο), Edward Thompson (Ηνωμένο Βασίλειο, 3η θέση, Brief), Kohei Ueno (Σιγκαπούρη, 2η θέση, Αθλητισμός) και Tuomas Uusheimo (Φινλανδία, 2η θέση, Αρχιτεκτονική). Τον Απρίλιο του 2019 κάθε φωτογράφος έλαβε ως έπαθλο $ 7.000 (USD) και τον πιο σύγχρονο φωτογραφικό εξοπλισμό της Sony, όντας ελεύθεροι να δημιουργήσουν εξολοκλήρου καινούργια έργα ή να χρησιμοποιήσουν την επιχορήγηση για να αναπτύξουν ένα μακροπρόθεσμο φωτογραφικό project.

Τα εκθέματα περιλαμβάνουν:

Το project «Wilderness Expanses» του Yan Wang Preston δίνει συνέχεια στη μακροχρόνια διερεύνηση του καλλιτέχνη σχετικά με την πολυπλοκότητα της φύσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Με λήψεις σε διάφορες περιοχές οικολογικής αποκατάστασης στην Κίνα, ο Preston χρησιμοποιεί την παραδοσιακή, ασπρόμαυρη αισθητική φωτογραφίας τοπίου, για να διερευνήσει ζητήματα γύρω από την ανακατασκευή και την ανάκτηση φυσικών τοπίων. Ο Edward Thompson χρησιμοποιεί το φαινόμενο του Brexit ως φόντο του έργου του, αποτυπώνοντας σχετικές εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις.

Το «The beauty of life, forgiveness, and the power of positive change» του Kohei Ueno, εξετάζει την ετήσια μετανάστευση και την αργή ανάκαμψη της «Φυλής Τόνγκαν», μιας ορδής από φάλαινες που κυνηγήθηκε σε σημείο εξαφάνισης κατά τη διάρκεια της καταστροφικής εμπορικής φαλαινοθηρίας, η οποία συνέβη σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μεταπολεμική εποχή. Το έργο «Out of bounds» του Tuomas Uusheimo εξετάζει την αρχιτεκτονική, τη χωροταξία και τα όρια των αθλητικών πεδίων.

