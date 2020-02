Ο πρώτος 3D printer για σοκολατένιες δημιουργίες

Το Cocoa Press είναι ο πρώτος τρισδιάστατος εκτυπωτής που υπόσχεται να σας βοηθήσει να εκτύπωνετε 3D σχέδια με τη χρήση σοκολάτας.

Συγκεκριμένα, ο Evan Weinstein είναι φοιτητής στη σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας. «Ένιωσα ότι η τεχνολογία έχει τόσες πολλές δυνατότητες και ήθελα αυτή την πρόκληση, για να κάνω κάτι καινοτόμο», είπε ο νεαρός φοιτητής.

«Νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο φαγητό, με το οποίο οι άνθρωποι πραγματικά συνδέονται, και ειδικά όταν πρόκειται για σοκολάτα» πρόσθεσε. Το φοβερό είναι, ότι ξεκίνησε να αναπτύσσει αυτή την τεχνολογία στο γυμνάσιο και ήδη από τα πρώτα χρόνια των σπουδών του έχει αναπτύξει ένα λειτουργικό προϊόν. Ο Weinstein, μάλιστα, συγκρίνει τον εκτυπωτή του με μια μηχανή ποπ κορν, «η οποία, απλά, παράγει κάτι πολύ διαφορετικό».

A grad student at @PennEngineers has had visions of chocolate since high school. With the advent of 3D printing, Evan Weinstein fixated on the idea of liberating bespoke chocolates from the confines of both the bar and the mold. https://t.co/Vc3VABBdcr pic.twitter.com/8g2NWA6FKS

— Penn (@Penn) January 3, 2020