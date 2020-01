Νικητές Βραβείων SAG 2020: Καλύτεροι ηθοποιοί ο Joaquin Phoenix, η Renée Zellweger & ο Brad Pitt !

Οι ταινίες που έρχονται σε Ά τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova, διαθέτουν τις καλύτερες ερμηνείες σύμφωνα με τις βραβεύσεις της 26ης Τελετής Απονομής των Screen Actor Guild Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Λος Άντζελες.

Στο δρόμο για τα Όσκαρ, τα βραβεία SAG δεν έκρυβαν πολλές εκπλήξεις, καθώς διακρίθηκαν τα ίδια πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει ήδη και σε προηγούμενες βραβεύσεις και υποψηφιότητες, όπως οι Χρυσές Σφαίρες, τα BAFTA, αλλά και οι υποψηφιότητες των Όσκαρ.

Αναλυτικότερα, Ο Joaquin Phoenix κέρδισε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για το ρεσιτάλ ερμηνείας που έδωσε στην ταινία «Joker». H Renée Zellweger επέστρεψε δυναμικά και κατάφερε να κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου για την ταινία «Judy» που αφορά στη θρυλική ζωή της Judy Garland, ενώ ο Brad Pitt απέσπασε το βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου για το «Once Upon a Time… in Hollywood» του Quentin Tarantino.

Τέλος, η σειρά «Game of Thrones», που προβλήθηκε πρώτη φορά από τα κανάλια της Nova, απέσπασε δύο βραβεία: Ανδρικού ρόλου σε Δραματική σειρά για τον Peter Dinklage και Stunt Cast.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και η σειρά προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema στην περίοδο 2019-2020 και θα είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν όποτε θέλουν και όπου και εάν βρίσκονται.

Η 26η Τελετή Απονομής των Βραβείων Σωματείου Ηθοποιών (26th Screen Actors Guild Awards) θα μεταδοθεί σήμερα Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, με ελληνικούς υπότιτλους, στις 22:00, από το Novacinema1HD!