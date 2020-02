Νέοι κύκλοι επεισοδίων μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών επιστρέφουν αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Νέοι κύκλοι επεισοδίων μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών, όπως το ανατρεπτικό talk show των 16 βραβείων Emmy® Last Week Tonight with John Oliver, η κωμική σειρά Will & Grace που κάνει φινάλε, καθώς και νέες σειρές (Duncanville, Star Trek: Discovery, Zoey’s Extraordinary Playlist) κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στην COSMOTE TV. Παράλληλα, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν μεγάλα κινηματογραφικά blockbuster (Captain Marvel) και τηλεοπτικές επιτυχίες που συνεχίζονται με νέα επεισόδια, όπως η ιταλική παραγωγή My Brilliant Friend.

Η σατιρική νυχτερινή εκπομπή του HBO, Last Week Tonight with John Oliver, επιστρέφει αποκλειστικά στην COSMOTE TV με τον 7ο κύκλο σε Α’ τηλεοπτική προβολή την Πέμπτη 20/2 στις 20.00, λίγο μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική. Ο ταλαντούχος Βρετανός κωμικός και πρώην ανταποκριτής του “The DailyShow”, με το χαρακτηριστικό καυστικό χιούμορ, επιστρέφει τηλεοπτικά, για να σχολιάσει όσα απασχολούν την αμερικανική και παγκόσμια καθημερινότητα. Από το στόχαστρό του αναμένεται να περάσουν και αυτή τη φορά πολιτικά πρόσωπα, celebrities, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, πολιτικά και lifestyle σκάνδαλα.

H πολυβραβευμένη κωμική σειρά Will & Grace με τους Ντέμπρα Μέσινγκ, Έρικ ΜακΚόρμακ και Σον Χέις κάνει πρεμιέρα με την 3η και τελευταία σεζόν το Σάββατο 15/2, 22.00. Στο φινάλε της σειράς, οι πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με νέα δεδομένα και προκλήσεις στη ζωή τους. Η Γκρέις είναι έγκυος χωρίς να είναι σίγουρη για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της, ενώ ο Γουίλ προσπαθεί να προετοιμαστεί για να υποδεχτεί το νέο μέλος της δικής του οικογένειας.

Η σειρά Star Trek: Discovery, έρχεται το Σάββατο 15/2, στις 23.00, για να μας μυήσει στο Star Trek Universe τοποθετώντας μας χρονολογικά μία δεκαετία πριν από τις περιπέτειες του Captain Kirk και του Spock με το Enterprise. To σενάριο υπογράφει ο δημιουργός μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Μπράιαν Φούλερ (American Gods, Heroes, Hannibal).

Η νέα animated σειρά Duncanville μας συστήνει τον Ντάνκαν Χάρις, έναν 15χρονο έφηβο που πασχίζει να αποφύγει τις κακές επιλογές. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ο πατέρας του, που προσπαθεί να γίνει ένα καλύτερο πρότυπο για τον Ντάνκαν, η μητέρα του που ονειρεύεται να γίνει ντετέκτιβ και πρέπει πάντα να προσέχει τον έφηβο γιο της και η ιδιοφυής 5χρονη αδερφή του Ντάνκαν, η οποία του δίνει συμβουλές. Η σειρά φέρει την υπογραφή της Έιμι Πόλερ και των Μάικ και Τζούλι Σκάλι (Σάββατο 22/2, 22.30).

Η κωμική σειρά Zoey’s Extraordinary Playlist παρουσιάζει την Ζόι (Τζέιν Λέβι – Suburgatory), μια νεαρή γυναίκα με την ικανότητα να ακούει τις σκέψεις των άλλων ως μουσικές μελωδίες. Σκηνοθέτης της σειράς, ο βραβευμένος με Emmy Ρίτσαρντ Σέπαρντ (Ugly Betty, Girls, The Twilight Zone) (A’ Προβολή – Δευτέρα 17/2, 21.00).

Στο πρόγραμμα, ξεχωρίζει και η τηλεοπτική συνέχεια της best selling τετραλογίας της Νάπολης My Brilliant Friend υπογεγραμμένη από την συγγραφέα – μυστήριο Έλενα Φεράντε. Στη 2η σεζόν που προβάλλεται ήδη με διπλά επεισόδια κάθε Τρίτη στις 20.00, οι παιδικές φίλες Ελένα και Λίλα καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις, αυτή τη φορά στην ενήλικη ζωή τους.

Όλες οι σειρές προβάλλονται στο COSMOTE SERIES HD. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι τα επεισόδια των σειρών θα είναι διαθέσιμα στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της ρομαντική κομεντί Paris, Wine & Romance (Παρασκευή 14/2, 21.00), ενώ την Κυριακή 16/2 θα μεταφερθούν στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, μέσα από την ταινία Captain Marvel με την Μπρι Λάρσον (21.00, ζώνη Blockbuster).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή η βραβευμένη από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου αλλά και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κυπριακή παραγωγή Αναζητώντας τον Χέντριξ (Smuggling Hendrix) σε σκηνοθεσία Μάριου Πιπερίδη με τους Αδάμ Μπουσδούκο (Soul Train) και Βίκυ Παπαδοπούλου (Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές). Ήρωας της ταινίας είναι ο 43χρονος Γιάννης, ένας ξοφλημένος μουσικός, του οποίου η ζωή δεν κυλά όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. H καθημερινότητά του δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, όταν ο σκύλος του, Τζίμι, το σκάει στην τουρκοκρατούμενη πλευρά της Κύπρου (Σάββατο 22/2, 22.00).

Στο κανάλι συνεχίζεται, επίσης, το μηνιαίο αφιέρωμα στον Γάλλο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Λiκ Μπεσόν με το δράμα Ιωάννα της Λωραίνης (Jeanne d’Arc) με την Μίλα Γιοβοβιτς (Δευτέρα 17/2, 22.00) και το υποψήφιο για BAFTA θρίλερ Subway με τον Κριστόφ Λαμπέρ και την Ιζαμπέλ Ατζανί (Τρίτη 18/2, 22.00).

Μέσα από την on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους για ενοικίαση το βραβευμένο με 2 OSCAR® Κόντρα σε όλα (Ford v Ferrari) με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ, καθώς και το δεύτερο μέρος του επιτυχημένου sequel της Disney, Maleficent, Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους (Maleficent: Mistress of Evil) με τις Αντζελίνα Τζολί και Ελ Φάνινγκ (διαθέσιμο από 24/2).