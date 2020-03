Νέο Seat Leon: Με σύγχρονη τεχνολογία και υβριδικές εκδόσεις

Το εντελώς νέο Leon, ένα μοντέλο που στοχεύει να δημιουργήσει ενδιαφέρον για τη μικρομεσαία κατηγορία και χάριν του οποίου επενδύθηκε περισσότερο από 1,1 δισ. ευρώ, παρουσίασε με κάθε επισημότητα η Seat στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στο Martorell.

Το Leon ήταν πάντα ο βασικός πυλώνας της γκάμας Seat, αφού κατέγραψε περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως στη διάρκεια των τριών γενεών του. Η τέταρτη γενιά, που είναι τώρα έτοιμη να δοκιμάσει την τύχη της στην αγορά, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να συνεχίσει αυτή την επιτυχία, μπαίνοντας ταυτόχρονα στο επόμενο επίπεδο όσον αφορά την αποδοτικότητα, το δυναμισμό και την ασφάλεια. Το νέο Seat Leon είναι επίσης το πρώτο πλήρως συνδεδεμένο μοντέλο της μάρκας.

«Το Seat Leon είναι το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη του πορεία. Ως εκ τούτου, η Seat έχει επενδύσει περισσότερα από 1.1 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο Seat Leon και κυρίως στην εξέλιξη του οχήματος και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής», δήλωσε ο Carsten Isensee, Seat Acting President και Vice-President for Finance and IT. «Το 2019 ήταν έτος ρεκόρ για την εταιρεία. Πουλήσαμε περισσότερα από 570.000 αυτοκίνητα, ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων στα 70 χρόνια ιστορίας της μάρκας και πετύχαμε ένα από τα καλύτερα παραγωγικά αποτελέσματα καθώς στο Martorell παρήχθησαν πάνω από 500.

Μοντέρνο, μεγαλύτερο, πιο ευρύχωρο

Bάση για νέο Leon είναι η εξελιγμένη πλατφόρμα MQB Evo, που έδωσε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της σχεδιαστική ομάδας ενώ οι νέες αυξημένες διαστάσεις του, προσδίδουν βελτιωμένη αίσθηση των αναλογιών στη σχεδίαση της νέας γενιάς του μοντέλου. Στην 5-θυρη έκδοση, το νέο Seat Leon έχει μήκος 4,368mm (βλέπουμε δηλαδή ότι είναι κατά 86 mm μακρύτερο), πλάτος 1,800mm (-16mm) και ύψος 1,456mm (-3mm). Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.686mm, δηλαδή είναι κατά 50 mm αυξημένο σε σχέση με την τρίτη γενιά Seat Leon. Ενώ στην έκδοση Sportstourer, το νέο Leon έχει μήκος 4.642mm (+93mm), πλάτος 1.800mm (-16mm) και ύψος 1.448mm (-3mm), ενώ το μεταξόνιο είναι ίδιο με του πεντάθυρου μοντέλου.

Το 5-θυρο Seat Leon διαθέτει πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα 380 λίτρων (ίδια με την προηγούμενη γενιά), ενώ το Sportstourer διαθέτει χώρο αποσκευών 617 λίτρων, 30 λίτρα περισσότερο από την προηγούμενη γενιά.

Ευρεία γκάμα κινητήριων συνόλων

Το νέο Seat Leon αναπτύχθηκε με μία γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει επίσης και τρεις ηλεκτροκίνητες εκδόσεις για πρώτη φορά. Η νέα γενιά του compact μοντέλου επωφελείται από εκδόσεις βενζίνης (TSI), diesel (TDI), συμπιεσμένου φυσικού αερίου (TGI), mild-hybrid (eTSI) και plug-in hybrid (eHybrid), παρέχοντας στους πελάτες τη σωστή επιλογή κινητήρα για να ταιριάζει με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Οι βενζινοκίνητες εκδόσεις είναι όλες άμεσης έγχυσης και με υπερσυμπιεστή, αποδίδουν μεταξύ 66kW/90PS και 140kW/190PS και περιλαμβάνουν τρικύλινδρους κινητήρες TSI 1.0lt (66kW/90PS και 81kW/110PS) και μεγαλύτερους κινητήρες 1.5lt (96kW/130PS και 110kW/150PS). Στην κορυφή είναι ο κινητήρας TSI 140kW/190PS 2.0lt που συνδέεται με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη.

Το diesel παραμένει μια σημαντική τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και το νέο Leon διαθέτει αξιόλογες επιλογές κινητήρα diesel: όλες οι εκδόσεις TDI είναι 2.0lt με 85kW/115PS και 110kW/150PS.

Η γκάμα κινητήρων του νέου Seat Leon περιλαμβάνει επίσης την έκδοση φυσικού αερίου CNG 1.5lt TGI με ισχύ 96 kW/130 PS.

Για πρώτη φορά, το νέο Seat Leon περιλαμβάνει επίσης 48V mild hybrid τεχνολογία (eTSI), επιτρέποντας στο compact αυτοκίνητο να προσφέρει ακόμη υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων (1.0 TSI 81kW/110PS και 1.5 TSΙ 110kW/150PS, και τα δύο προσφέρονται αποκλειστικά με DSG). Και καθώς η Seat επεκτείνει τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, η τέταρτη γενιά Leon περιλαμβάνει επίσης μια προηγμένη έκδοση plug-in hybrid. Ο συνδυασμός ενός ηλεκτρικού κινητήρα 1.4lt TSI, μπαταρίας ιόντων λιθίου 13kWh και εξατάχυτου κιβώτιου ταχυτήτων DSG, αποδίδει ισχύ 150kW/204PS και ηλεκτρική αυτονομία περίπου 60 χλμ (WLTP).