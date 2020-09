Νέο LG VELVET με σχεδιασμό 3D Arc Design για λείες επιφάνειες και συμμετρικές καμπύλες!

Η LG Electronics ανακοινώνει την επέκταση της διάθεσης του νέου LG Velvet σε ακόμη περισσότερες χώρες, με την έκδοση LTE για 4G αγορές.

Χάρη στον σχεδιασμό 3D Arc Design, το νέο LG VELVET χαρακτηρίζεται από λείες επιφάνειες, συμμετρικές καμπύλες και λιγότερες γωνίες. Η γλώσσα σχεδιασμού που είναι εμπνευσμένη από τη φύση δίνει στο LG VELVET άψογη αισθητική και άνεση στο κράτημα. Τα λαμπερά χρώματα και τα εκλεπτυσμένα στοιχεία, όπως η κάμερα “Raindrop” που δίνει την αίσθηση μίας σταγόνας βροχής, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν το LG VELVET να ξεχωρίζει.

Το LG VELVET είναι εξαιρετικά λεπτό, μόλις 7,9 χιλιοστά, κάτι που έχει επιτευχθεί χάρη στην οθόνη PV OLED Cinematic FullVision 6,8 ιντσών. Συμβατές με τη βελτιωμένη οθόνη LG Dual, τόσο οι οθόνες VELVET όσο και οι οθόνες Dual Screen λειτουργούν και με γραφίδες ενισχύοντας την παραγωγικότητα των χρηστών.

Επιπλέον, το LG VELVET προσφέρει μια εντυπωσιακή εμπειρία προβολής παιχνιδιών, χάρη στην εύχρηστη οθόνη PV OLED Cinematic FullVision 6,8 ιντσών με αναλογία διαστάσεων 20,5:9, ενώ ο αλγόριθμος Grip Suppression προσδιορίζει αν ο χρήστης έχει αγγίξει εσκεμμένα ή κατά λάθος την οθόνη. Ακόμη, προσφέρει ρεαλιστικό και λεπτομερή ήχο μέσω των, βελτιωμένων από την LG 3D Sound Engine, στερεοφωνικών ηχείων του που μπορεί κανείς να απολαμβάνει και με ενσύρματα ακουστικά.

Το LG VELVET διαθέτει μια σειρά προηγμένων λύσεων απεικόνισης που ονομάζεται LG Creator’s Kit, το οποίο αξιοποιεί στο έπακρο την κύρια κάμερα 48MP του τηλεφώνου, τους άλλους φακούς υψηλής ποιότητας καθώς και το μοναδικό λογισμικό κάμερας. Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι και το ASMR Recording που με 2 ενσωματωμένα μικρόφωνα, μπορεί να ‘αιχμαλωτίσει’ ακόμα και τον πιο χαμηλό ήχο. Ταυτόχρονα η Steady CAM δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τραβούν εξαιρετικά καθαρά και ομαλά βίντεο ενώ βρίσκονται εν κινήσει.

Το LG VELVET θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερα εμπνευσμένα από τη φύση χρώματα -Illusion Sunset, Aurora Green, Aurora White και Aurora Grey– με περισσότερα χρώματα όπως το Aurora Silver, New Black και άλλα να είναι διαθέσιμα σύντομα. Το Illusion Sunset είναι μοναδικό διότι είναι το πρώτο smartphone που χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο οπτικό μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε διαστήματα μικρότερα του ενός micron, δηλαδή του ενός εκατοστού του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας. Αυτό το μοτίβο έχει σχεδιαστεί βάσει μιας ειδικής νανοτεχνολογίας, με αποτέλεσμα να αντανακλά το φως δημιουργώντας ένα λαμπερό αποτέλεσμα.

«Πιστεύουμε ότι οι σημερινοί καταναλωτές θέλουν και αξίζουν κάτι παραπάνω από έναν βασικό σχεδιασμό και απλά χαρακτηριστικά. Το LG VELVET διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα smartphones ως προς τον σχεδιασμό και ξεχωρίζει για τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία», δήλωσε ο Johan Chung, εκτελεστικός αντιπρόεδρος πωλήσεων και μάρκετινγκ της LG Mobile Communications Company. «Εισάγοντας την έκδοση LTE του LG VELVET, επεκτείνουμε την προσβασιμότητα αυτής της συναρπαστικής συσκευής σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να δουν και οι ίδιοι τα οφέλη που προσφέρει».

Βασικά χαρακτηριστικά1:

LG VELVET

• Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform

• Οθόνη: 6.8 ίντσες 20.5:9 FHD+ P-OLED Cinematic FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

• Μνήμη: 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (up to 2TB)

• Κάμερα:

– Οπίσθια: 48MP 2 Standard (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP Wide (F2.2 / 1.12μm / 120 ˚) /5MP Depth (F2.4 / 1. 12μm / 81˚)

– Εμπρόσθια: 16MP Standard (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

• Μπαταρία: 4,300mAh

• Λειτουργικό σύστημα: Android 10

• Μέγεθος: 167.2 x 74.1 x 7.9mm

• Βάρος: 180g

• Δίκτυο: LTE / 3G / 2G

• Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC /

USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

• Biometrics: In-Display Fingerprint Sensor

• Χρώματα: Illusion Sunset / Aurora White / Aurora Gray / Aurora Green / Aurora Silver / New Black

• Λοιπά χαρακτηριστικά: Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant /

LG 3D Sound Engine / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 /

Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliance /

LG Pay / FM Radio

LG Dual Screen

• Οθόνη: 6.8 ίντσες 20.5:9 FHD + P-OLED Cinematic FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

• Cover Display: 2.1-inch Mono

• Μέγεθος: 174.4 x 84.6 x 14.4mm

• Βάρος: 129g

• Display Contact Type: USB Type-C

• Folding Type: 360 Freestop Hinge

• Χρώματα: White / Gray / Silver

1 Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά και τον πάροχο

2 Pixel Binning 12MP. Η ποιότητα εικόνας 48MP μπορεί να διαφέρει ελάχιστα ανάλογα με το chipset