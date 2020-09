Νέα ζώνη «House of Europe» αποκλειστικά στη Nova! Πρεμιέρα της νέας σειράς «Quiz»!

Η Nova υποδέχεται τον Σεπτέμβριο τη νέα κινηματογραφική ζώνη του Novacinema4HD, «House of Europe», η οποία από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα, στις 22:00, θα προβάλει μερικές από τις καλύτερες σύγχρονες ευρωπαϊκές σειρές. Αληθινές ιστορίες, ερωτικά δράματα και πολιτικά θρίλερ έρχονται αποκλειστικά στη ζώνη «House of Europe», προσφέροντας μια «ευρωπαϊκή οπτική» στις τηλεοπτικές σειρές. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα πρώτη η αστυνομική μίνι σειρά «Quiz».

Το «Quiz» πραγματεύεται την αληθινή ιστορία του Charles Ingram, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εξαπάτησε την παραγωγή του παιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και τελικά κέρδισε 1 εκατομμύριο λίρες στην εκπομπή. Που, όμως, βρίσκεται η αλήθεια;

Πρωταγωνιστούν οι Michael Sheen, Matthew Macfadyen και Sian Clifford, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Stephen Frears.

To περιεχόμενο της ζώνης «House of Europe» θα είναι διαθέσιμο και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go, έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις σειρές όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!

Τα «διαμάντια» της ευρωπαϊκής τηλεόρασης έρχονται μόνο στη Nova!