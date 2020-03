Με 5G Nokia smartphone ο James Bond στη νέα ταινία «No Time To Die»

Η HMD Global, αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοινώνει ότι είναι ο επίσημος συνεργάτης, όσoν αφορά στα κινητά τηλέφωνα της 25ης ταινίας του James Bond, “No Time To Die”. Η ταινία αποκαλύπτει το πρώτο 5G smartphone της Nokia, που σύντομα θα λανσαριστεί μαζί με άλλα Nokia τηλέφωνα από το μέλλον.

Πριν από την προβολή της ταινίας, η HMD Global δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα της διαφήμιση. Με πρωταγωνίστρια τη Lashana Lynch ως Agent Nomi, η καμπάνια αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης παγκόσμιας διαφημιστικής εκστρατείας της HMD Global και παρουσιάζει τα smartphones της Nokia ως «Τo μοναδικό gadget που θα χρειαστείς» (The Only Gadget You Will Ever Need). Η διαφήμιση είναι σκηνοθετημένη από τη βραβευμένη με BAFTA, Amma Asante και εμπνευσμένη από την ταινία “No Time To Die”.

Το διάρκειας 90 δευτερολέπτων βίντεο περιέχει μια αποκλειστική σκηνή με ένα Nokia smartphone που θα λανσαριστεί σύντομα στο μέλλον. Γυρίστηκε με φόντο το ξεχωριστό background του Λονδίνου, απεικονίζοντας τον καθεδρικό ναό του St. Paul και το The Shard. Η πράκτορας Nomi χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες του νέου Nokia smartphone που πρόκειται να αποκαλυφθεί, ώστε να ολοκληρώσει την αποστολή της.

Το “No Time To Die” περιέχει μια σειρά από τηλέφωνα της Nokia, που αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας που «τρέχει» στο σινεμά, στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε υπαίθριους χώρους και στα καταστήματα λιανικής και θα λανσαριστεί παγκοσμίως την Κυριακή 8 Μαρτίου, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Στην ταινία, η πράκτορας Nomi αναδεικνύει τις δυνατότητες της γκάμας των νέων κινητών Nokia, που περιλαμβάνει το πρώτο 5G Nokia smartphone, το οποίο θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 19 Μαρτίου, αρκετά πριν από το “No Time To Die”, που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Νοεμβρίου 2020, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη δέσμευση όλης της γκάμας για premium εμπειρίες που μπορούν όμως να τις απολαύσουν όλοι.

Άλλα κινητά τηλέφωνα της Nokia από το μέλλον που παρουσιάζονται στην ταινία είναι το Nokia 7.2, με πανίσχυρη τριπλή κάμερα 48MP, τεχνολογία Quad Pixel και ZEISS Optics καθώς και το «κλασικό» Nokia 3310, το οποίο οι fans γνωρίζουν και αγαπούν. Η κινηματογραφική συνεργασία επιτρέπει στην HMD Global, την αντιπρόσωπο εταιρία των Nokia τηλεφώνων, να αναδείξει το status της ως παγκόσμιος προμηθευτής Android smartphones, δείχνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για ασφάλεια, ταχύτητα και καινοτομία, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πιο δύσκολων πελατών στον κόσμο: των πρακτόρων της MI6.

Μιλώντας για την εμπειρία της με την HMD Global, την αντιπρόσωπο εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, η Lashana Lynch εξήγησε: «Το πρώτο μου τηλέφωνο ήταν όντως ένα Nokia 3210, όταν ήμουν περίπου δέκα ετών. Συνεπώς, ήταν το smartphone μου την δεκαετία του ’90. Το να μπορώ να αλλάξω τα κουμπιά και τις προσόψεις, ενώ έπαιζα «Φιδάκι», μου πήρε το μυαλό! Έτσι, βλέποντας πόσο έχουν εξελιχθεί τα smartphones της Nokia από την παιδική μου ηλικία μέχρι τώρα, είναι συναρπαστικό να παίζω το ρόλο της Nomi που βοηθά να αποκαλυφθεί ένα νέο smartphone για αυτό το μοναδικό brand».

Η Amma Asante εξηγεί: «Ελκύομαι πάντα από projects που απεικονίζουν γυναίκες τόσο ισχυρές και με μοναδικό πνεύμα – το σενάριο της καμπάνιας ήταν όμορφα σχεδιασμένο για να παρουσιάσει την Nomi ως αδίστακτη πράκτορα που δεν φοβάται να εναντιωθεί στους κακούς της υπόθεσης, χρησιμοποιώντας καυστικό χιούμορ παράλληλα».

Ο Juho Sarvikas, HMD Global Chief Product Officer, σχολιάζει: «Σε συνέχεια της αναβολής της προβολής της ταινίας για τις 12 Νοεμβρίου, έχουμε πλέον ένα σχεδόν ολόκληρο χρόνο για να πραγματοποιήσουμε ακόμα περισσότερα σχετικά με αυτή την πολυαναμενόμενη ταινία. Ελάχιστα πολιτιστικά δρώμενα τοποθετούν την τεχνολογία στο κέντρο του ενδιαφέροντος, όπως το “No Time To Die”. Η αφοσίωση της ταινίας στην καινοτομία, σε συνδυασμό με την εκπληκτική τεχνολογία που ενσωματώνεται σε κάθε Nokia smartphone, καθιστούν τις συσκευές μας το μοναδικό gadget που θα χρειαστεί οποιοσδήποτε – ακόμα και ένας 00 πράκτορας – αποδίδοντας σε αυτή τη συνεργασία μια πραγματική δύναμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη».

«Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και ο μοναδικός σχεδιασμός ποιότητας αποτελούν τη βάση κάθε τηλεφώνου Nokia και οι αξίες μας αντικατοπτρίζουν εκείνες του “No Time to Die” και της αχτύπητου νέου 00 πράκτορα, Nomi. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που καθιστούμε την τελευταία τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους και αναμένουμε να το κάνουμε μέσω της τελευταίας μας συνεργασίας».