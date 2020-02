Μαθητές δημιούργησαν καινοτόμες τεχνολογίες για ένα καλύτερο αύριο

Το «έξυπνο» γάντι που αναγνωρίζει τη νοηματική, το ψηφιακό σύστημα ανακύκλωσης και η smart parking πλατφόρμα για ΑμεΑ έκαναν τη διαφορά στον διαγωνισμό Generation Next

Με μεγάλη επιτυχία και πληθώρα πρωτοποριακών ιδεών ολοκληρώθηκε ο πανελλήνιος διαγωνισμός Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, που ανέδειξε ως μεγάλη νικήτρια μία ομάδα τριών μαθητριών από τα Χανιά. Οι μικρές εξερευνήτριες έλαβαν μέρος στον 6ο κύκλο του προγράμματος, και κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Silicon Valley.

Οι μαθήτριες από το 6ο Γυμνάσιο Χανιών, Ιωάννα Μαργαριτάκη, Ζωή Μαρινάκη και Αλεξία Μπιτσαξή ανακάλυψαν τον μαγικό κόσμο του STEM, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.generationnext.vodafone.gr, εμπνεύστηκαν, πειραματίστηκαν, και δημιούργησαν, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, Τίτου Σμυρνάκη, ένα «έξυπνο» γάντι. Το “Sign language glove», είναι μία smart συσκευή, που αναγνωρίζει την αλφάβητο της νοηματικής γλώσσας και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που δεν γνωρίζουν τη νοηματική και ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.

Αυτό το «έξυπνο» γάντι, στο οποίο είναι τοποθετημένοι αισθητήρες, αναγνωρίζει τις κινήσεις των δαχτύλων των ατόμων που μιλούν τη νοηματική και τις «μεταφράζει» σε γράμματα, που εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού μέσω Bluetooth.

Οι νικήτριες επιστράτευσαν όλη τη δημιουργικότητά τους, εμπνευσμένες από την επαφή τους με συνομήλικο, κωφό άτομο, και έδωσαν λύση σε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Έτσι, απέδειξαν έμπρακτα ότι η STEM εκπαίδευση και οι εκθετικές τεχνολογίες μπορούν να δώσουν τη δύναμη στη νέα γενιά να προτείνει λύσεις για την ισότιμη συμμετοχή όλων στην ψηφιακή κοινωνία του μέλλοντος.

Ψηφιακό σύστημα ανακύκλωσης και smart parking πλατφόρμα για ΑμεΑ

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ομάδα μαθητών από το 1ο Λύκειο και το 3ο Γυμνάσιο Ρόδου, Μηχαηλία – Αγγελική Κλαδογένη, Παναγιώτης Κλαδογένης και Νικόλαος Χατζημανώλης που δημιούργησαν ένα σύστημα αυτοματοποιημένων κάδων ανακύκλωσης.

Έχοντας ως στόχο να κάνουν την ανακύκλωση τρόπο ζωής, οι μαθητές δημιούργησαν κάδους ανακύκλωσης που ταυτοποιούν μέσω προσωπικής κάρτας κάθε πολίτη που ανακυκλώνει και αναγνωρίζουν την κατηγορία του είδους που ανακύκλωσε. Επιπλέον, μέσα στον κάδο τα είδη διαχωρίζονται ανάλογα με το χρώμα της σακούλας και το barcode που φέρουν, διευκολύνοντας έτσι το έργο της μονάδας ανακύκλωσης.

Στην τρίτη θέση, οι μαθητές από το 3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Γεώργιος Κρανιδιώτης και Παναγιώτα Τρελλοπούλου συνεργάστηκαν και σχεδίασαν ένα σύστημα διαχείρισης των θέσεων parking, που προορίζονται για ΑμεΑ, αλλά συνήθως καταλαμβάνονται από άλλα αυτοκίνητα. Οι μαθητές θέλοντας να δώσουν πρακτική αλλά και ουσιαστική υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται θέσεις στάθμευσης, δημιούργησαν ένα σύστημα το οποίο εξακριβώνει αν το όχημα που σταθμεύει στο σημείο ανήκει σε ΑμεΑ, που διαθέτει την αντίστοιχη κάρτα με τον σωστό σειριακό αριθμό. Σύστημα συναγερμού αποτρέπει τη στάθμευση σε άλλα οχήματα.

Αυτά ήταν τρία από τα δεκάδες καινοτόμα project, που δημιούργησαν «οι εξερευνητές του σήμερα», από όλη την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 6ου κύκλου του Generation Next, του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος από την έναρξη του έως σήμερα, έχουν επωφεληθεί περίπου 61.000 μαθητές και καθηγητές, ενώ έχουν δημιουργηθεί συνολικά 289 καινοτόμα project από 82 περιοχές της χώρας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης, δήλωσε: «Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό Generation Next! Πιστεύουμε ότι μέσα από τη συμμετοχή τους βρήκαν τόσο το κίνητρο όσο και τα τεχνολογικά εφόδια που χρειάζονται, ώστε να δημιουργήσουν το αύριο που ονειρεύονται. Το μέλλον ανήκει σε αυτές τις νέες γενιές και το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του προγράμματος Generation Next, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή όλων των νέων της χώρας στην ψηφιακή κοινωνία του αύριο».

Το Generation Next πηγή έμπνευσης και δημιουργίας

Μαθητές και καθηγητές που ενδιαφέρονται για την STEM εκπαίδευση και θέλουν να ανακαλύψουν πόσο διασκεδαστική μπορεί να γίνει η βιωματική μάθηση με τη χρήση των εκθετικών τεχνολογιών, μπορούν εύκολα και δωρεάν να επισκεφθούν την ψηφιακή πλατφόρμα, www.generationnext.vodafone.gr, που είναι ανοιχτή σε όλους, ώστε να εκπαιδευτούν σε βασικές θεματικές STEM, να παρακολουθήσουν Do Ιt Yourself δραστηριότητες και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές, κάνοντας τις ιδέες τους πραγματικότητα.

Όλες οι πρωτοποριακές κατασκευές που δημιουργήθηκαν από μαθητές στο πλαίσιο του διαγωνισμού Generation Next είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr και αποτελούν πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης για ακόμη περισσότερους μαθητές και καθηγητές από όλη την Ελλάδα. Το ταξίδι του Generation Next θα συνεχιστεί μέσα στη χρονιά, με την έναρξη του επόμενου εκπαιδευτικού διαγωνιστικού κύκλου τον Μάρτιο του 2020 δίνοντας την ευκαιρία και σε άλλους μαθητές να συμμετέχουν και να αναπτύξουν τις καινοτόμες ιδέες τους.

Περισσότερα για το Generation Next

Το Generation Next αποτελεί την εξέλιξη του STEMpowering Youth, του επιτυχημένου προγράμματος STEM εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που ξεκίνησε από το Ίδρυμα Vodafone το 2017, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα Eξωσχολικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια STEM διάρκειας 10 εβδομάδων, όπου οι μαθητές μέσω της βιωματικής μάθησης βασικών εννοιών της τεχνολογίας, της μηχανικής και του προγραμματισμού, αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές που δίνουν λύση σε ένα τοπικό πρόβλημα, τα Εκπαιδευτικά Πακέτα STEM για τον εμπλουτισμό των σχολικών μαθημάτων Θετικών Επιστημών και την υποστήριξη του καθημερινού έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και το Μobile εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων και εξερεύνησης γύρω από την αστρονομία, “The Moondiver Xperience”, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη ΜΚΟ SciFY – Science For You και φέρνει τις βασικές αρχές της Αστρονομίας στη διάθεση μικρών και μεγάλων.