Life is Strange 2: Ταξίδι ενηλικίωσης

Η βραβευμένη σειρά Life is Strange συνεχίζεται με μια ολοκαίνουργια ιστορία, το Life is Strange 2, από το DONTNOD Entertainment. (Για PS4, Xbox One, PC)

Μετά από ένα τραγικό συμβάν, οι αδελφοί Sean και Daniel Diaz φεύγουν από το σπίτι τους. Φοβούμενοι την αστυνομία και αντιμετωπίζοντας την πρόσφατα εκδηλωμένη τηλεκινητική δύναμη του Daniel, τα αγόρια αποφασίζουν να ταξιδέψουν στην πατρίδα του πατέρα τους, το Πουέρτο Λάμπο στο Μεξικό, για ασφάλεια. Ξαφνικά, ο δεκαεξάχρονος Sean είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, το καταφύγιο του Daniel και του μαθαίνει να ξεχωρίζει το σωστό από λάθος. Καθώς μεγαλώνει η δύναμη του Daniel, εναπόκειται στον Sean να αποφασίσει τους κανόνες με τους οποίους θα ζουν.

Κράτησε τη δύναμή του μυστική ή χρησιμοποίησέ τη για να τους βοηθήσεις στο ταξίδι τους! Ζητιάνεψε, δανείσου ή κλέψε. Ήρθε η ώρα να επιστρέψεις στην οικογένειά σου ή παράμεινε κρυμμένος. Οι επιλογές του Sean διαμορφώνουν τις μοίρες των αδελφών Diaz και τη ζωή όλων όσων συναντούν. Από το Σιάτλ, στο Πόρτλαντ, στην Καλιφόρνια … μέσω των πρατηρίων καυσίμων, των εγκαταλελειμμένων σκαφών, των υπόγειων δρόμων και των δασών… Ο δρόμος προς το Μεξικό είναι μακρύς και γεμάτος με κίνδυνο αλλά και φιλίες, θαύματα και ευκαιρίες. Αυτό είναι το ταξίδι που θα μπορούσε να δέσει τον Sean και τον Daniel για πάντα … ή να τους οδηγήσει σε ξεχωριστούς δρόμους.

Ο χειρισμός είναι τρίτου προσώπου, με επίκεντρο την εξερεύνηση και τις ηθικές επιλογές. Όσο κι αν προσπαθείτε να γλιτώσετε από μπελάδες πέφτετε συνεχώς σε καινούριους, φτάνοντας συχνά σε καταστάσεις όπου πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Θα κλέψετε φαγητό για να φάει ο μικρός σας αδερφός ή θα τον αφήσετε νηστικό για να κάνετε το σωστό; Θα εκδικηθείτε την άδικη συμπεριφορά ή θα γυρίσετε και το άλλο μάγουλο; Θα πείτε μια προσευχή ή δεν πιστεύετε σε τίποτα πια; Βέβαια, δεν είναι όλες οι επιλογές σημαντικές, όμως στην πλειοψηφία τους επηρεάζουν το λιγότερο κάποιες αντιδράσεις. Αν συμμαζέψετε το χώρο θα επιβραβευθείτε με καλά λόγια, διαφορετικά θα θεωρηθείτε λιγάκι τεμπέληδες. Οι υπερδυνάμεις δεν είναι τόσο στο επίκεντρο, όσο η ανάγκη των παιδιών να ξεφύγουν από τις αρχές. Ο χειρισμός είναι ακόμα πιο απλός από του πρώτου παιχνιδιού, αφού αυτή τη φορά δεν ελέγχετε εσείς την υπερδύναμη, αλλά επηρεάζετε εκείνον που την ελέγχει. Εξερευνείτε το περιβάλλον για hotspots, τα οποία είναι ικανοποιητικά σε αριθμό για το είδος, ενώ οι χαρακτήρες που συναντάτε είναι όλων των ειδών, ηλικιών και κοινωνικών στρωμάτων. Ως προαιρετική δραστηριότητα, έχετε την ευκαιρία να καθίσετε για λίγο στην άκρη για να ζωγραφίσετε το περιβάλλον και να αναλογιστείτε όλα όσα έχουν συμβεί.

Το παιχνίδι είναι ένα μεγάλο ταξίδι με όλη τη σημασία της λέξης. Τα γραφικά και ο καλλιτεχνικός τομέας είναι από τα δυνατότερα σημεία του, με στοιχεία ρεαλισμού, μυστηρίου αλλά και καρτούν. Το ταξίδι γίνεται μέσα σε χιόνια, δάση και ερήμους, ενώ περνάτε αρκετές μέρες σε μη οικεία σπίτια, έως ότου καταλήξετε να νιώθετε τη φύση ως δεύτερο -αν όχι μοναδικό- σπίτι σας. Αξίζει να ψάχνετε κάθε νέα τοποθεσία προσεκτικά για όμορφες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Τα πρόσωπα των παιδιών στα πρώτα επεισόδια μοιάζουν αθώα, σχεδόν κέρινα, όμως κατά την διάρκεια του ταξιδιού ο καιρός και οι δυσκολίες εμφανίζονται στα πρόσωπά τους. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η επιλογή μεγέθυνσης των υποτίτλων, για όσους παίζουν σε μεγάλη απόσταση από την τηλεόραση. Η μουσική, παρόλο που δεν είναι εξίσου αξιομνημόνευτη με του πρώτου τίτλου, είναι χαλαρωτική, “ντύνοντας” κάθε μέρος που επισκέπτεστε, από άγρια δάση σε άδειες καλύβες.

Αν θέλετε να ζήσετε μια ωραία ιστορία ενηλικίωσης, το Life is Strange 2 αξίζει την προσοχή σας.