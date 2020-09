Kινηματογραφικές πρεμιέρες και νέες σειρές στην Cosmote TV

H νέα τηλεοπτική σεζόν σηκώνει αυλαία στην COSMOTE TV, με κινηματογραφικές πρεμιέρες του ευρωπαϊκού και αμερικανικού κινηματογράφου, καθώς και με νέες σειρές αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο εξωτερικό, όπως το δραματικό «The Singapore Grip», που επιμελείται ο βραβευμένος με OSCAR® Κρίστοφερ Χάμπτον (Atonement, Dangerous Liaisons) και το ερωτικό θρίλερ «Gold Digger», με τη βραβευμένη με Emmy Τζούλια Όρμοντ (Mad Men). Μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV, όλο το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογό της (υπηρεσία COSMOTE TV Plus), στον οποίο βρίσκουμε πάνω από 110 σειρές και 180 κύκλους επεισοδίων.

Μεταξύ άλλων, στον κατάλογο είναι πλέον διαθέσιμα τα δύο υποψήφια για OSCAR blockbuster της Disney, που έκαναν Α΄ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE CINEMA «Star Wars: Skywalker η Άνοδος» (Star Wars: The Rise of Skywalker) με τους Μαρκ Χάμιλ,Άνταμ, Ντράιβερ και Ντέιζι Ρίντλεϊ και το αγαπημένο animation «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ» (Frozen II).

Από τις τηλεοπτικές πρεμιέρες της εβδομάδας 9 – 15/9 ξεχωρίζουν σε Α΄ τηλεοπτική προβολή οι τίτλοι:

The Singapore Grip, Gangs of London, Gold Digger, DNA – Νέες σειρές

Βασισμένη στο ομώνυμο best seller του Τζέι Τζι Φαρέλ, η σειρά πραγματεύεται μια επική ιστορία έρωτα και προδοσίας, μέσα από τη ζωή και την καθημερινότητα μιας ευκατάστατης βρετανικής οικογενείας αποικιοκρατών την περίοδο της κατάκτησης της Σιγκαπούρης από την Ιαπωνία, εν τω μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το «The Singapore Grip» θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOΤΕ SERIES HD τη Δευτέρα 14/9 στις 21.00.

Με σκηνοθετικές επιρροές από τον Κουέντιν Ταραντίνο, η σειρά «Gangs of London» ξεδιπλώνει μία ιστορία εκδίκησης που ξεκινά με τη βάναυση δολοφονία του αρχηγού της ισχυρότερης μαφιόζικης οικογένειας του Λονδίνου. Όταν ο γιος του (Τζο Κόουλ – Peaky Blinders) αποφασίζει να ανακαλύψει τους δράστες για να εξαπολύσει την εκδίκησή του, οι ενδιαφερόμενοι για την πρωτοκαθεδρία και την απόκτηση του θρόνου επιδίδονται σε ένα βίαιο κρεσέντο εγκληματικών δραστηριοτήτων με ολέθριες συνέπειες (Κυριακή 13/9, 21.00, COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD – όλα τα επεισόδια back-2back).

Στο νέο ερωτικό θρίλερ της ITV, «Gold Digger», η Τζούλια Όρμοντ (Mad Men) υποδύεται μία ώριμη, ευκατάστατη γυναίκα, που ερωτεύεται έναν κατά πολύ νεότερό της άντρα, προκαλώντας τις αντιδράσεις στην οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον της. Με νωπές τις μνήμες από την συναισθηματική προδοσία του συζύγου της, που την εγκατέλειψε για την καλύτερή της φίλη, και με τα τρία της παιδιά αφοσιωμένα στις δικές τους ζωές, η Τζούλια αποφασίζει να αναζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία στο πρόσωπο του αινιγματικού νεαρού (Παρασκευή 11/9, 18.00, COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD – όλα τα επεισόδια back-2back).

Πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση της κόρης του, ο Δανός αστυνομικός Ρολφ ανακαλύπτει ένα μοιραίο λάθος στην κρατική βάση δεδομένων DNA, που μπορεί να τον οδηγήσει στην εύρεση του παιδιού. Η υπόθεση ανοίγει εκ νέου, και όλα δείχνουν ότι η κόρη του έχει πέσει θύμα κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Με πλούσια γυρίσματα σε Δανία, Γαλλία και Πολωνία, το αστυνομικό θρίλερ «DNA» ξεχωρίζει για τις έντονες ανατροπές και την αγωνιώδη πλοκή του (Σάββατο 12/9, 22.00, COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD – όλα τα επεισόδια back-2back).

Enslaved: η νέα παραγωγή της Fremantle με παρουσιαστή τον Σάμιουελ Ελ. Τζάκσον

Τα δεινά της δουλείας και οι πληγές που έχει αφήσει στην πάροδο των αιώνων, παρουσιάζονται μέσα από πραγματικές και δραματοποιημένες αφηγήσεις, ιστορικές αναδρομές, αλλά και επιτόπιες έρευνες της νέας παραγωγής της Fremantle «Enslaved». Στην παρουσίαση βρίσκουμε τον Σάμιουελ Ελ. Τζάκσον (Pulp Fiction, The Hateful Eight, Avengers) (Τρίτη 15/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD – Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ).

Yomeddine

Ένας θεραπευμένος λεπρός αφήνει για πρώτη φορά το μέρος όπου έζησε από παιδί για να εντοπίσει την οικογένειά του. Φορτώνοντας τα λιγοστά του υπάρχοντα σε ένα κάρο, και με συνοδοιπόρο ένα ορφανό αγόρι, ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης (Πέμπτη 10/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premiere).

Λίλιαν

Η Λίλιαν βρίσκεται στην Νέα Υόρκη με ληγμένη βίζα και δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιστρέψει πίσω στην Ρωσία. Χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα αποφασίζει να διασχίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να φτάσει στην Αλάσκα και από εκεί απέναντι, στην χώρα της. Η ταινία είναι βασισμένη στην πραγματική ιστορία της Λίλιαν Ολινγκ που, το 1926, ακολούθησε την ίδια διαδρομή, με τα πόδια (Παρασκευή 11/9, 00.15, COSMOTE CINEMA 2HD).

Sonic the Hedgehog, Like a Boss, Η Μεγάλη Νύχτα της Νάπολης (La Paranza dei Bambini) – Οι πρεμιέρες του Σαββατοκύριακου

Βασισμένη σε διάσημο video game, η ταινία «Sonic the Hedgehog», που έσπασε παγκοσμίως τα ταμεία διηγείται τις περιπέτειες ενός μπλε σκαντζόχοιρου με ξεχωριστές δυνάμεις, ενώ συνεργάζεται με έναν σερίφη για να αποτρέψουν τα σχέδια μιας σατανικής διάνοιας για παγκόσμια κυριαρχία (Σάββατο 12/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Η Τίφανι Χάντις (Night School), η Ρόουζ Μπερν (Στιγμιαία οικογένεια) και η Σάλμα Χάγιεκ (Beatriz At Dinner) πρωταγωνιστούν σε μία ξεκαρδιστική ιστορία για τη γυναικεία φιλία, η οποία δοκιμάζεται όταν έρθουν αντιμέτωπες με μία γενναιόδωρη πρόσφορα εξαγοράς για την υπερχρεωμένη εταιρεία καλλυντικών που έχουν ιδρύσει και διαχειρίζονται (Κυριακή 13/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Η βραβευμένη στο φεστιβάλ Βερολίνου ιταλική παραγωγή «Η Μεγάλη Νύχτα της Νάπολης» (La Paranza dei Bambini), παρουσιάζει μία διψασμένη για χρήμα και εξουσία, εφηβική συμμορία, που διεισδύει στους κόλπους της Μαφίας, πιστεύοντας πως έτσι θα αποκαταστήσει και τη δικαιοσύνη στη γειτονιά της στη Νάπολη (Σάββατο 12/9, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

The Late Late Show with James Corden – Νέος κύκλος

Ο Τζέιμς Κόρντεν επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά με το «The Late Late Show with James Corden», «σπίτι» της αφρόκρεμας του παγκοσμίου καλλιτεχνικού στερεώματος. Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, ο Βρετανός παρουσιαστής υποδέχεται την ηθοποιό Χίλαρι Σουάνκ, καθώς και τους Σον Λένον και Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, που θα χαρίσουν στους τηλεθεατές ένα εντυπωσιακό μουσικό performance (Πέμπτη 10/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD – αμέσως μετά τις ΗΠΑ)

Corpus Christi

Η υποψήφια για OSCAR ταινία του Πολωνού Γιαν Κομασά περιστρέφεται γύρω από έναν βαθιά θρησκευόμενο νεαρό τρόφιμο αναμορφωτηρίου, που βρίσκει δουλειά σε ένα ξυλουργείο. Ωστόσο, όλα αλλάζουν όταν ύστερα από μία παρεξήγηση βρίσκεται στο ρόλο του ιερέα της ενορίας. Η ταινία είναι διαθέσιμη για ενοικίαση μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club, στην οποία είναι πλέον διαθέσιμη και η ταινία της Village «Για Πάντα» με τους Γιάννη Τσιμιτσέλη και Κατερίνα Γερονικολού.

