Η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η αναγκαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί, πλέον, μέρος της πραγματικότητας που βιώνουμε και σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει καταλυτικά τις παγκόσμιες οικονομίες και κοινωνίες, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου την τρίτη κατά σειρά κλειστή διαδικτυακή συνάντηση – συζήτηση με θέμα “Digital Sustainability Forum: The Rapid Evolution of AI and the need of building the necessary Digital Skills.

Ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Eλληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την διεξαγωγή αυτής της συζήτησης και τόνισε ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και η ταχύτητα ανάδειξής της – μέσα από τις πολλαπλές εφαρμογές της – ως απόλυτο εργαλείο σε όλους τους τομείς λειτουργίας και παραγωγής ενός σύγχρονου κράτους, μας κινητοποίησε ως Επιμελητήριο να αναλάβουμε -ξεκινώντας από πέρυσι το καλοκαίρι- την πρωτοβουλία της διεξαγωγής κλειστών συνεδριακών συζητήσεων πάνω στη τεχνητή νοημοσύνη με συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων από την πολιτεία, την επιχειρηματική και την επιστημονική κοινότητα, καθώς οργανισμούς και φορείς. Η διαμόρφωση του απαραίτητου πλαισίου που πρέπει να διέπει την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο εφόσον τα όρια εφαρμογής της υπερβαίνουν τη φαντασία καθεστηκυίες αξίες και ηθικούς φραγμούς και οι κοινωνίες χρειάζονται ενημέρωση και εκπαίδευση για να τα εφαρμόσουν σωστά.

Ο κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τόνισε ότι αυτός βασίζεται σε 5 άξονες, στην αναβάθμιση των Υποδομών στο ψηφιακό κράτος που θα συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες στο gov.gr, στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους του τομείς του κράτους, (τηλε-ιατρική, τηλεσυνεδριάσεις δικαστηρίων κ.α.) στην επιχειρηματικότητα (παροχή κίνητρων, στήριξη καινοτομίας κα νεοφυών επιχειρήσεων) και τέλος στις Ψηφιακές δεξιότητες.

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας θα μπορούσε να είναι ξεχωριστός άξονας και το απαραίτητο βήμα για την είσοδό μας στην 4η βιομηχανική επανάσταση και για την εκμετάλλευση όλων των παρεχόμενων εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Υπουργός τόνισε πως στις προτεραιότητες της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία προγραμμάτων για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων η ενίσχυση εκπαίδευσης όλων των επαγγελματιών η δημιουργία της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών ένα εργαλείο με το οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει τις ψηφιακές του δεξιότητες βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου και να προχωρεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση τους. Στόχος του Υπουργείου είναι Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών να γίνει η πύλη όλων των προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια, η κα Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στη σημαντική συνδρομή των εταιριών στον εκπαιδευτικό τομέα οι οποίες με την παροχή πλατφορμών και εξοπλισμού για τη λειτουργία της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως έδωσαν την ευκαιρία για την εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της εκπαίδευσης. Με την παροχή υπολογιστικών πόρων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη σημαντική συνεργασία των γονέων, των εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.100.000 μαθητικοί λογαριασμοί, 170.000 λογαριασμοί εκπαιδευτικού προσωπικού και 600.000 ωρών ψηφιακών μαθημάτων διαθέσιμα μέσω ηλεκτρονικών τάξεων, με τη μορφή της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων των εκπαιδευτικών. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του, η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η ένταξη στα ωριαία προγράμματα περισσότερων ωρών πληροφορικής και μία νέα πρωτοβουλία, η οποία θα λειτουργήσει πιλοτικά για το 20-21 το «εργαστήρι δεξιοτήτων» με ενταγμένες τις ψηφιακές δεξιότητες μέσα σε αυτό και ειδικότερα τη ρομποτική με κατατεθειμένες ήδη προτάσεις ολοκληρωμένου προγράμματος.

Ο κ. Βασίλης Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας, ανέφερε ότι προτεραιότητα μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων και επισήμανε ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία απαιτεί εκπαίδευση και προσπάθεια ήδη από τις μικρές ηλικίες. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας με δραστηριότητες STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η δημιουργία προγραμμάτων εξειδικευμένων σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τη Μηχανική μάθηση (ML) επιβάλλεται όπως και η συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που συνεπάγεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε τεχνολογικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Διγαλάκης.

Ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάς ανέφερε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τέσσερα (4) βασικά ζητήματα: η αναβάθμιση των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα, η σύνδεση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας ως μέσο για την αναστροφή της φυγής εξειδικευμένου προσωπικού στο εξωτερικό (brain drain) και την αντιμετώπιση της ανεργίας, η ένταξη προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων από το πρώτο επίπεδο της εκπαίδευσης, καθώς και η κάλυψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων (gender gap) με την εισαγωγή όλο και περισσότερων κοριτσιών στα προγράμματα σπουδών STEM και τεχνολογίας».

O κ. Μανιάτης, Διευθυντής Πωλήσεων της ΙΒΜ στην Ελλάδα και Κύπρο, επισήμανε ότι η ΤΝ και οι αναδυόμενες τεχνολογίες αναμένεται να αλλάξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στο μέλλον για το 100% των επαγγελμάτων. Η πρόκληση λοιπόν είναι πώς εξοπλίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τις ζητούμενες δεξιότητες και ακόμα σημαντικότερο καθώς οι δεξιότητες θα είναι απαραίτητο συστατικό για ισότητα και ίσες ευκαιρίες για εργασία, πώς κλιμακώνουμε την εκπαίδευση για να καλύψει τις ανάγκες όλων των πολιτών. Στη συνέχεια εστίασε σε 3 άξονες την τοποθέτησή του. Στην ανάγκη επανεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργία νέων, εναλλακτικών προγραμμάτων σπουδών όπου οι νέοι εξοπλίζονται με δεξιότητες σε αναδυόμενες τεχνολογίες – με στόχο την άμεση απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας όπως η εκπαιδευτική πρωτοβουλία P Tech της ΙΒΜ και στην ανάγκη για συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ φορέων, πολιτείας και ιδιωτικού τομέα. Τέλος, επισήμανε ότι η ΙΒΜ συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής, με βάση την ιδιότητά του αναφέρθηκε στον τομέα της εργασίας ο οποίος θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από ΤΝ, και πρότεινε η χώρα μας να αδράξει την ευκαιρία και να ιδρύσει ένα Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη της ΤΝ η οποία είναι στο επίκεντρο όλων των επιστημών. Είναι ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τους νέους σε αυτή την επιστήμη, που θα τους δώσει την ευκαιρία να χτίσουν το εργασιακό τους μέλλον εντός και εκτός Ελλάδος.

Η κα. Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής, ανέφερε ότι ανοίγει στην Ευρώπη η δημόσια διαβούλευση για τα εργαλεία ΤΝ και η Ελλάδα θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο, ακόμα και τις προτάσεις που θα προκύψουν από αυτή τη συζήτηση. Το πρόγραμμα του προϋπολογισμού της ΕΕ θα εξετάζεται υπό το πρίσμα της πράσινης τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, και οφείλουμε να είμαστε καινοτόμοι και να διεκδικήσουμε αναγκαία κονδύλια, τα οποία θα στηρίξουν πρωτοποριακές επιχειρηματικές ιδέες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών εμπλεκομένων φορέων όπως: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτήρια Δούκας, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Regeneration, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ευρωβουλευτές, Εκπρόσωποι Υπουργείων: Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παιδείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εκπρόσωποι Επιτροπών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης κ.α.)

Την κλειστή ψηφιακή συζήτησε συντόνισε ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τα συμπεράσματα από τη συζήτηση θα κατατεθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπόψη του Υφυπουργού κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλου, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας, υπόψη των Υφυπουργών κας Σοφίας Ζαχαράκη και κ. Βασίλη Διγαλάκη.

Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με την χορηγία της εταιρίας Microsoft και την υποστήριξη της εταιρίας IBM.