Η LG έλαβε βραβεία ρεκόρ στην CES 2020

Η LG OLED κερδίζει το βραβείο της καλύτερης τηλεόρασης για έκτη συνεχή χρονιά στην CES

Η LG Electronics (LG) κέρδισε τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλη φορά από τους εμπειρογνώμονες του κλάδου στην CES® – περισσότερες από 160 διακρίσεις φέτος, με καλύτερο το βραβείο Best TV of CES για έκτη συνεχή χρονιά. Τα βραβεία Best of CES (το επίσημο πρόγραμμα βραβείων της CES που διοργανώθηκε από την Engadget για την Ένωση Τεχνολογίας Καταναλωτών) ξεχώρισαν τη σειρά OLED τηλεοράσεων LG CX ως την αφρόκρεμα των κυριολεκτικά χιλιάδων νέων τηλεοράσεων που παρουσιάστηκαν στην CES.

Η LG συνέχισε την κυριαρχία της στην κατηγορία TV με τις κορυφαίες τηλεοράσεις LG OLED να κερδίζουν 83 βραβεία και διακρίσεις από ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνώμων της βιομηχανίας. Η προηγμένη LG SIGNATURE OLED TV RX rollable TV (μοντέλο 65RX) τιμήθηκε από την Ένωση Τεχνολογίας Καταναλωτών με το βραβείο CES Best of Innovation στην κατηγορία Video Displays. Η τηλεόραση LG SIGNATURE OLED ZX 8K τιμήθηκε ως το προϊόν CTA Mark of Excellence Video Display Product of the Year και οι τηλεοράσεις NEXTGEN OLED της LG που τροφοδοτούνται από το ATSC 3.0 έλαβαν συνολικά 24 βραβεία.

Το νέο πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτισης LG ThinQ με AI DD έλαβε τα περισσότερα βραβεία στις οικιακές συσκευές της LG στη φετινή έκθεση CES, κάποια από τα οποία ήταν από το USA Today και Newsweek. Το ψυγείο LG InstaView™ Door-in-Door® με το Craft Ice™ που διαθέτει ένα νέο dispenser Craft Ice αργής τήξης έκανε επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση λαμβάνοντας το βραβείο CTA Mark of Excellence Award, CES Innovation Award και αναγνώριση από το Women’s Health.

Τα smartphones LG G8XThinQ με Dual Screen και 5G έλαβαν βραβεία CES Innovation Awards, ενώ αναγνώριση έλαβε και η νέα υπηρεσία Proactive Customer Care της LG και η έκθεση LG OLED “Wave” που δέχτηκε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στο περίπτερο της LG.

Συνολικά, η LG κέρδισε 17 βραβεία CES Innovation Awards (το επίσημο πρόγραμμα της Ένωσης Τεχνολογίας Καταναλωτών που αναγνωρίζει τα καλύτερα από τα καλύτερα στην CES) σε όλες τις κατηγορίες οικιακών συσκευών, οικιακής ψυχαγωγίας και κινητής τηλεφωνίας, και η LG έλαβε κορυφαία βραβεία από ειδικούς τεχνολογίας και εμπειρογνώμονες στο Time, Newsweek, USA Today/Reviewed.com, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest, και άλλα.

Τα κορυφαία βραβεία που κέρδισε η LG στο CES 2020 περιλαμβάνουν:

LG CX 4K OLED

Engadget: Best of CES

PC Mag: Best of CES

com: Editor’s Choice Award

Pocket-lint: Best of CES

HD Guru: CES Top Pick

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

LG GX Gallery Series 4K OLED TV

Gear Patrol: Editor’s Pick CES 2020

BGR: Best of CES 2020

HD Guru: CES Top Pick

TechRadar: Best TVs of CES

LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year

Gadget Match: Best of CES 2020

BGR: Best of CES 2020

LG Signature RX Rollable OLED

CES 2020 Innovation Award

Engadget: Best New TVs at CES 2020

SPY: Best of CES 2020

LG Soundbar SN11RG

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Loudspeaker of the Year: Soundbar

LG PuriCare Mini Air Purifier

CES 2020 Innovation Award

CTA Mark of Excellence: Emerging Technologies / Disruptor / Miscellaneous Home Technology Enhancements

LG ThinQ Front-Load Washing Machine

USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Awards: Editor’s Choice

Newsweek: Best of CES 2020

LG Proactive Customer Care

USA Today/Reviewed.com CES Editors’ Choice Awards: Editor’s Choice

LG G8X ThinQ with Dual Screen

CES 2020 Innovation Award

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία και τις διακρίσεις της LG CES 2020, και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της LG που ανακοινώθηκαν στην CES, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.LGnewsroom.com.