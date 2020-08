Η AOC ανακοινώνει τέσσερις νέες gaming οθόνες με 165 Hz και 1500R καμπυλότητα

Η εταιρία οθονών AOC προσθέτει τέσσερις νέες κυρτές οθόνες στη G2 gaming series που έχει πολύ εκτιμηθεί. Πρόκειται για δύο μοντέλα 60,5 εκ (23,8”) C24G2AE και C24G2U καθώς επίσης δύο μοντέλα 68,6 εκ (27”) C27G2AE και C27G2U. Και οι τέσσερις νέες οθόνες διαθέτουν Full HD VA panel με μία επιθετική καμπυλότητα 1500R, υποστήριξη AMD FreeSync Premium, ρυθμό ανανέωσης 165 Hz, 1 ms χρόνο απόκρισης κινούμενης εικόνας (MPRT) και ενσωματωμένα ηχεία (2×2 W). Τα “AE” μοντέλα είναι ιδανικά για gamers που αναζητούν μία οικονομική έκδοση, χωρίς επιπλέον χαρακτηριστικά, με ανακλινόμενη βάση, ενώ τα “U” μοντέλα περιλαμβάνουν βάση ρυθμιζόμενη στο ύψος και ένα USB 3.2 hub με τέσσερις θύρες USB για αυξημένη εργονομία και ευελιξία.

Μπροστά από την καμπύλη

Η σειρά G2 της AOC έγινε γρήγορα η πρώτη επιλογή οθόνης gaming για πολλούς gamers από την κυκλοφορία της το περασμένο φθινόπωρο, χάρη στην ελκυστική τιμή και τις ισορροπημένες προδιαγραφές. Τώρα, η σειρά γίνεται ακόμα πιο ολοκληρωμένη, προσφέροντας τέσσερα νέα κυρτά μοντέλα με ρυθμό ανανέωσης 165 Hz. Όλα τα μοντέλα προσφέρουν λεπτά πλαίσια με διακριτικές κόκκινες πινελιές, με αποτέλεσμα ένα μοντέρνο εργαλείο στο γραφείο κάθε gamer.

Οι οθόνες είναι εξοπλισμένες με υψηλής αντίθεσης (3000:1 εγγενής αντίθεση για τα 24” μοντέλα και 4000:1 για τα 27” μοντέλα) VA panels. Ο συνδυασμός των ζωντανών χρωμάτων, του υψηλού ρυθμού ανανέωσης και της καμπυλότητας στα 1500R οδηγούν σε μεγάλη βύθιση των παικτών ακόμα πιο βαθιά στον κόσμο του παιχνιδιού. Οι 178/178° γωνίες θέασης των οθονών εξασφαλίζουν ότι η αλλαγή χρώματος και αντίθεσης από λοξές γωνίες είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται για στήσιμο πολλαπλών οθονών, τα λεπτά πλαίσια των οθονών και η καμπυλότητά τους συμβάλλουν στη δημιουργία ενός απρόσκοπτου εξαιρετικά ευρείου συνδυασμού, ιδανικού για αγωνιστικά παιχνίδια ή προσομοίωσης.

Υψηλών ταχυτήτων panels για εξαιρετικά γρήγορα αντανακλαστικά

Οι gaming οθόνες 144 Hz έγιναν το νέο δεδομένο για τους περισσότερους gamers μερικά χρόνια πριν. Τα νέα AOC μοντέλα πάνε ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας ρυθμό ανανέωσης στα 165 Hz. Με εγγενή ανάλυση Full HD, οι gamers δεν θα χρειαστούν τις καλύτερες κάρτες γραφικών για να επιτύχουν 165 καρέ ανά δευτερόλεπτο στα περισσότερα παιχνίδια. Η υποστήριξη AMD FreeSync Premium χρησιμοποιεί την τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης για να ταιριάξει τον ρυθμό πλαισίων της GPU με το ρυθμό πλαισίου του panel, εξαλείφοντας έτσι το σκίσιμο, το τραύλισμα ή κάθε άλλη καθυστέρηση που προκαλείται από το V-Sync. Και τα τέσσερα νέα μοντέλα, είτε είναι 24” είτε 27”, διαθέτουν επιλογή MBR (Motion Blur Reduction), μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης σε μόλις 1 ms MPRT (χρόνος απόκρισης κινούμενης εικόνας). Χάρη στη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης εισόδου (Low Input Lag mode) σε όλα τα μοντέλα, οι δράσεις των χρηστών θα αποδίδονται στην οθόνη χωρίς καμία επιβάρυνση ή καθυστέρηση.

Ευέλικτες επιλογές

Η 24” C24G2U και η 27” C27G2U έρχονται με μικρές αλλά σημαντικές προσθήκες που θα εκτιμήσουν σίγουρα οι gamers. Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με βάση που προσαρμόζεται στο ύψος, με επιπλέον προσαρμογές κλίσης και περιστροφής, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τις προσαρμόσουν στην βέλτιστη θέση καθίσματος για εργονομική στάση κατά τη διάρκεια μεγάλων gaming sessions. Οι τέσσερις USB 3.2 θύρες του USB hub επιτρέπουν εύκολη σύνδεση για USB περιφερειακά, συμπεριλαμβανομένων του πληκτρολογίου, του ποντικιού και των ακουστικών, καθώς και μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα. (έως 20 Gbps).

Ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται κάθε gamer για αυτά τα επιπλέον χαρακτηριστικά. Μερικοί εκτιμούν απλώς να έχουν ένα καλό panel, ειδικά εάν χρησιμοποιούν και μία βοηθητική βάση όπως το βραχίονα διπλής οθόνης AD110D0 της AOC. Η 24” C24G2AE και η 27” C27G2AE στοχεύουν ακριβώς σε αυτό το κοινό, που προτιμά την ιδέα “ενός panel υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή” αντί οτιδήποτε άλλο. Η Γρήγορη Συναρμολόγηση εξασφαλίζει εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς κατσαβίδι – και μπορεί να ενσωματωθεί σε μία βάση εντοιχισμού VESA mount χρησιμοποιώντας τις 100χιλ x100χιλ VESA τρύπες.

Και τα τέσσερα μοντέλα διαθέτουν φυσικά κουμπιά στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, καθώς και το λογισμικό G-Menu που ελέγχει τις OSD ρυθμίσεις. Οι OSD ρυθμίσεις είναι ολοκληρωμένες και περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά ειδικά για gaming: έξι gaming presets (τρία από τα οποία είναι προσαρμόσιμα από τον χρήστη), Dial Point (ένα εικονικό crosshair που συμβάλλει στον στόχο), Game Color (για να προσαρμόζει τον χρωματικό κορεσμό για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας) και περισσότερα. Επιπροσθέτως, οι οθόνες είναι Flicker-Free και διαθέτουν τη λειτουργία Low Blue Mode για να εξασφαλίζουν άνετη εμπειρία θέασης και να ελαχιστοποιούν την κόπωση των ματιών.

Οι οθόνες C24G2AE, C27G2AE, C24G2U και C27G2U της AOC θα είναι διαθέσιμες το Σεπτέμβριο 2020 στα €199, €269, €219 και €289, αντίστοιχα.