HMD Global: Ο Ruben Lehmann, Vice President of Europe για τα τηλέφωνα Nokia

Η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοίνωσε σήμερα ότι δίνει στον Ruben Lehmann το «τιμόνι» της Ευρώπης από τη θέση του Vice President of Europe. Ο Ruben θα είναι υπεύθυνος για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες και την επιχειρηματική στρατηγική και ανάπτυξη. Θα έχει ως έδρα την Ελβετία και θα αναφέρεται στον Florian Seiche, Chief Executive Officer.

Πριν να έρθει στην οικογένεια των Nokia κινητών, ο Ruben ήταν CEO της Autronic AG, της μεγαλύτερης εταιρείας κινητών τηλεφώνων και smartphones στην Ελβετία. Είναι ένα καταξιωμένο ηγετικό στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τομείς όπως η επιχειρηματική ανάπτυξη και η εταιρική στρατηγική και σχεδιασμός, καθώς έχει διατελέσει Technical Engineer στο παρελθόν.

Καθώς διανύουμε τη νέα δεκαετία, η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, επιθυμεί να διατηρήσει την ηγετική θέση της ως η εταιρεία με την ταχύτερη εφαρμογή αναβάθμισης λειτουργικού στα τηλέφωνά της, ενώ παράλληλα είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης του τελευταίου Android 10. Μέχρι σήμερα, τα Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView and Nokia 8.1 έχουν όλα αναβαθμιστεί στο τελευταίο Android software – το Android 10.[1]

Ο Ruben Lehmann, Vice President of Europe, HMD Global, δήλωσε: «Είμαι κατενθουσιασμένος που έγινα μέλος της οικογένειας κινητών Nokia, σε αυτή την σημαντική στιγμή. Η εταιρεία έχει ήδη επιτύχει τόσα πολλά τα τελευταία τρία χρόνια με τα smartphones και τα κινητά τηλέφωνα να πωλούνται πλέον παγκοσμίως. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βοηθήσω από τη θέση μου στις μελλοντικές επεκτάσεις της εταιρείας για το 2020 και στο μέλλον».

«Προσφέρουμε μια μοναδική υπόσχεση και έχουμε ήδη αναγνωριστεί ως το No1 brand στην ασφάλεια και το software των smartphones παγκοσμίως[2]. Καθώς η έρευνα μας έδειξε ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα smartphones τους για μεγαλύτερο διάστημα, παραμένουμε πιστοί στο να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή εμπειρία στους fans, μια εμπειρία που γίνεται όλο και καλύτερη με την πάροδο του χρόνου[3]».

«Η φετινή χρονιά είναι σίγουρα πολύ σημαντική όσον αφορά στην ανάπτυξη του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλο βαθμό με την εισαγωγή του 5G και είμαι ενθουσιασμένος καθώς βλέπω ότι η HMD Global παίζει βασικό ρόλο στο να βάζει τέτοιου είδους τεχνολογίας στα χέρια των fans σε όλο τον κόσμο».

[1] Οι χρόνοι διάθεσης διαφέρουν ανά αγορά και εξαρτώνται από τον εκάστοτε operator

[2] Σύμφωνα με το Counterpoint’s Market Monitor service report του Δεκεμβρίου 2018

[3] Σύμφωνα με το Counterpoint’s Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones report