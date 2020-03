Γνωρίστε το πρώτο 5G smartphone Nokia – Τρία ακόμη κινητά και μια υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων

Η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των τηλεφώνων της Nokia, ανακοινώνει σήμερα τρία νέα Nokia smartphones, ένα νέο μέλος της οικογένειας Originals και την ολοκαίνουργια υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων. Το Nokia 8.3 5G είναι το πρώτο 5G smartphone της Nokia που προστέθηκε στη γκάμα των συσκευών, την οποία συμπληρώνουν το ολοκαίνουργιο Nokia 5.3 και το Nokia 1.3, καθώς και η τελευταία προσθήκη στην οικογένεια Originals, το Nokia 5310. Συνεχίζοντας τις πρωτιές, η HMD Global προχωρεί επίσης σε μια ολοκαίνουργια κατηγορία υπηρεσιών με το HMD Connect Global Data Roaming, την καινοτόμο και χωρίς προβλήματα υπηρεσία που σας κρατά συνδεδεμένους με τα πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

Παράλληλα με τις τέσσερις νέες συσκευές και την ολοκαίνουργια υπηρεσία περιαγωγής, η HMD Global μεγαλώνει το αποτύπωμα της καθώς αναγγέλλει την επέκτασή της στη Βραζιλία φέτος. Και για να γιορτάσουν την αποκλειστική συνεργασία σε ότι αφορά στις τηλεφωνικές συσκευές με τη 25η ταινία Bond, το No Time To Die, που θα προβληθεί το Νοέμβριο στις κινηματογραφικές αίθουσες, δίνει τη δυνατότητα στους fans να αποκτήσουν μια ειδική έκδοση θήκης τηλεφώνου 007, την θήκη Kevlar 007 για Nokia 6.2 και Nokia 7.2.

Ο Florian Seiche, Chief Executive Officer, HMD Global, δήλωσε: «Νιώθω πολύ περήφανος σήμερα για τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που λανσάραμε σήμερα, τα οποία συνάδουν με την μοναδική δέσμευσή μας για τα προϊόντα Nokia που γίνονται καλύτερα με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την HMD Global καθώς περνάμε στο 5G με ένα πραγματικά παγκόσμιο, future–proof smartphone. Σε συνδυασμό με το λανσάρισμα του HMD Connect, δημιουργούμε μια αληθινά μοναδική εμπειρία συνδεσιμότητας χωρίς όρια».

Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τις συνεργασίες μας για την παροχή μοναδικών συσκευών. Γι ‘αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ανακοινώσουμε μια σειρά πρωτοεμφανιζόμενων συσκευών με αυτό το λανσάρισμα. Με τη modular πλατφόρμα Qualcomm® Snapdragon™ 765G δημιουργήσαμε το πρώτο παγκόσμιο smartphone 5G της Nokia, σχεδιασμένο με γνώμονα το κόστος, τη χρηστικότητα και την αντοχή στο μέλλον. Η λύση Qualcomm 5G όχι μόνο μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε περισσότερα από 40 διαφορετικά εξαρτήματα ραδιοσυχνοτήτων σε μια ενιαία μονάδα, αλλά το Nokia 8.3 5G διαθέτει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό ζωνών 5G New Radio ξεκινώντας από τα 600hmz και φτάνοντας μέχρι τα 3.8GHz – που σημαίνει μια πραγματικά παγκόσμια και future–proof συσκευή».

«Μαζί με την Google καταφέραμε να βγάλουμε στην αγορά μια εντυπωσιακά προσιτή συσκευή Android (Go edition) – το πρώτο smartphone που θα έχει διαθέσιμη τη λειτουργία Camera Go και την πρώτη έκδοση του Android 10 (έκδοση Go). Το νέο Nokia 5.3 προσφέρει δυνατά χαρακτηριστικά όπως η τετραπλή κάμερα και τον Qualcomm® Snapdragon ™ 665 και τα τοποθετεί στα χέρια ενός ακόμα μεγαλύτερου αριθμού fans. Και δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε την πολύ δημοφιλή οικογένεια των Originals. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φέρνουμε πίσω το Nokia 5310 – έτσι δεν θα χάσετε ποτέ ούτε ένα beat».

Nokia 8.3 5G

Το πρώτο πραγματικά παγκόσμιο, future-proof 5G smartphone της Nokia, το Nokia 8.3 5G έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πολλαπλές και εξελισσόμενες εφαρμογές δικτύου 5G, με υποστήριξη τόσο για αυτόνομους όσο και για μη-αυτόνομους συνδυασμούς 5G, τους οποίους οι operators εφαρμόζουν σε όλο τον κόσμο. Και ως το πρώτο smartphone που χρησιμοποιεί τη λύση Qualcomm® 5G RF Front End Module, ως τμήμα της modular πλατφόρμας Qualcomm®, το Nokia 8.3 5G συγκεντρώνει περισσότερα από 40 διαφορετικά εξαρτήματα ραδιοσυχνοτήτων σε μια ενιαία μονάδα, καθιστώντας το όχι μόνο μια παγκόσμια συσκευή, αλλά και ένα smartphone που είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα στο 5G1.

Το Nokia 8.3 5G έρχεται επίσης με μια ισχυρή τετραπλή κάμερα PureView με οπτικά ZEISS, επιτρέποντάς σας να τα αποτυπώσετε όλα. Το Nokia 8.3 5G είναι το ιδανικό smartphone για όσους θέλουν να δημιουργήσουν περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς, καθώς παρουσιάζεται για πρώτη φορά η καταγραφή και η επεξεργασία video με το ZEISS Cinema δίνοντάς μας παράλληλα εκπληκτική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με ήχο OZO. Το Nokia 8.3 5G θα είναι πάντοτε έτοιμο για το μέλλον, αφού είναι απόλυτα βελτιστοποιημένο ως future-proof 5G – εξασφαλίζοντας ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν εκπληκτικά γρήγορες ταχύτητες για streaming και gaming όπου κι αν βρίσκονται. Εμπνευσμένο από τη φινλανδική παράδοση, το Nokia 8.3 5G διατίθεται σε Polar Night – ένα χρώμα που εμπνέεται απευθείας από τον αρκτικό ουρανό.

Ο Cristiano Amon, President, Qualcomm, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε την HMD Global στην ανακοίνωση της νέας τους συσκευής 5G – μιας από τις πρώτες συσκευές που ανακοινώθηκαν εμπορικά και βασίζονται στην Modular Platform της Qualcomm® Snapdragon™ 765G. Αναπτύξαμε αυτήν την πλατφόρμα για να προσφέρουμε σε όλους την εμπειρία 5G και να δώσουμε προτεραιότητα στα πλεονεκτήματα της αγοράς για τους πελάτες μας – είναι μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη λύση βασισμένη στην πρώτη ανακοίνωση κινητής πλατφόρμας παγκοσμίως με τη δυνατότητα 5G, σε συνάρτηση με ένα προηγμένο RF module ώστε να δημιουργήσουμε μια πραγματικά παγκόσμια λύση 5G. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη modular προσέγγιση, οι συσκευές Nokia 5G θα είναι ο τέλειος συνδυασμός κομψού σχεδιασμού με υποστήριξη διάρκειας ζωής μπαταρίας για μια ολόκληρη ημέρα. Κοιτάζοντας μπροστά, οι δυνατότητες με το 5G είναι πραγματικά απεριόριστες… και είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι θα επιτύχουν μαζί η Qualcomm και η HMD στην εποχή των 5G».

Nokia 5.3

Ανήκοντας σε μια σειρά από έξυπνα τηλέφωνα Nokia με μοναδική αξία, το Nokia 5.3 διαθέτει τετραπλή κάμερα, τον τελευταίο επεξεργαστή Qualcomm® Snapdragon™ 665 και τη μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας δύο ημερών1. Η τετραπλή κάμερα με τεχνολογία AI βοηθάει στη αποτύπωση της τέλειας λήψης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό, χάρη στο Night mode. Οι φακοί ευρείας γωνίας και macro σας βοηθούν να τραβήξετε κοντινές λήψεις ή ευρείες θεματικές εικόνες.

Με τη μεγάλη οθόνη 6.55″, το Nokia 5.3 σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο το screaming των αγαπημένων σας εκπομπών και να παίζετε παιχνίδια όλη την ημέρα. Το Nokia 5.3 διαθέτει ένα ανθεκτικό αλλά εντυπωσιακό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από τη Σκανδιναβία, έρχεται με Android™ 10 και δίνει στους fans την ταχύτερη πρόσβαση στο Google Assistant2 μέσω του αποκλειστικού κουμπιού.

Nokia 1.3

Το Nokia 1.3 προσφέρει την πιο πρόσφατη τεχνολογία και το ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα Android 10 (Go edition), σε πιο προσιτή τιμή από ποτέ άλλοτε. Φέρνοντας τη Camera Go για πρώτη φορά σε ένα smartphone, καθώς και τεχνολογία χαμηλού φωτισμού με τη βοήθεια του AI, το Gallery Go και μια φωτεινή οθόνη HD+ από άκρη σε άκρη, το Nokia 1.3 σας επιτρέπει να βλέπετε τα πάντα σε κάθε συνθήκη όπου και αν είστε, σε εσωτερικό χώρο ή σε φωτεινό εξωτερικό.

Το πρώτο που κυκλοφορεί με το Android 10 (Go edition), με το Nokia 1.3, ωφελείσαι από την επιπλέον ταχύτητα, τη μεγαλύτερη ασφάλεια και εκατομμύρια εφαρμογές για να περάσετε τη μέρα σας. Επιπλέον, μείνετε ενημερωμένοι και επωφεληθείτε από μια εμπειρία που συνεχίζει να βελτιώνεται με μια συσκευή που θα είναι έτοιμη για το Android 11 (Go edition).

Nokia 5310

Επανασχεδιάζοντας το original Nokia 5310 Xpress Music, το Nokia Pisces φέρνει ένα MP3 player3 και ένα ραδιόφωνο FM, σε συνδυασμό με ισχυρά, διπλά ηχεία που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος, σας επιτρέπουν να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια εν κινήσει. Το Nokia 5310 συνδυάζει τον κλασικό σχεδιασμό με μια νέα μοντέρνα αίσθηση και μια μπαταρία που είναι σχεδιασμένη για να διαρκεί, κρατώντας σας συνδεδεμένο μέρα με τη μέρα.

HMD Connect Global Data Roaming Service – Ταξιδέψτε και Περιπλανηθείτε. Μη χάσετε την ομορφιά της ζωής…

Η HMD Global Connect εισάγει μια νέα κατηγορία υπηρεσίας, με το λανσάρισμα του HMD Connect Global Data Roaming, επιτρέποντας στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επωφεληθούν από μια κάρτα SIM χωρίς προβλήματα, όταν ταξιδεύουν και έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων κινητής τους. Το HMD Connect Global Data Roaming σας κρατά συνδεδεμένο με έναν εύκολο τρόπο, μένοντας στα πράγματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, πληρώνοντας μόνο για αυτά που πραγματικά χρειάζεστε. Η εφαρμογή HMD Connect προσφέρει εύκολο έλεγχο πάνω στο σχεδιασμό των δεδομένων σας και σας επιτρέπει να κάνετε αναβάθμιση εύκολα σε περισσότερα δεδομένα, καθώς προσαρμόζετε στις ανάγκες σας. Με την εφαρμογή HMD Connect Global Data Roaming, τα δεδομένα σας βρίσκονται αυτόματα υπό ασφαλή σύνδεση για να προστατεύουν καλύτερα οι προσωπικές σας πληροφορίες κατά τη διάρκεια ταξιδιών σας. Το HMD Connect θα κυκλοφορήσει αρχικά σε BETA έκδοση μέσω του HMDConnect.com, προσφέροντας δωρεάν, ασφαλή και προσιτή περιαγωγή σε όλο τον κόσμο.

Η HMD Connect Global Data Roaming Service λειτουργεί σήμερα σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο και μαζί με το συνεργάτη Greenwave Systems και τους τοπικούς operators, η HMD Global εργάζεται ώστε να επεκτείνει την κάλυψη σε ακόμη περισσότερα δίκτυα και χώρες στο μέλλον.

Ο Martin Manniche, Founder and CEO, Greenwave Systems δήλωσε: «Το κοινό μας όραμα με την HMD Global δημιουργεί έξυπνη, προσιτή συνδεσιμότητα παντού στον κόσμο. Η πλατφόρμα AXON GlobalNet προσφέρει μια ασφαλή και προσιτή σύνδεση στους συνδρομητές μας σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την ομάδα HMD Global και προσβλέπουμε σε περισσότερα καινοτόμες υπηρεσίες στο μέλλον».

No Time to Die

Η παγκόσμια καμπάνια με τίτλο «Το μοναδικό gadget που θα χρειαστείς ποτέ» (“Only Gadget You Will Ever Need”), που θα λανσαριστεί αργότερα στη χρονιά κοντά στην προβολή της ταινίας το Νοέμβριο, παρουσιάζει τη νέα πράκτορα 00, Nomi, που ενσαρκώνει η Lashana Lynch. Θα έχει εφαρμογή σε 80 χώρες μέσω διαφήμισης στον κινηματογράφο, digital, social media, outdoor και στο δίκτυο λιανικής.

Κάθε τηλέφωνο Nokia είναι κατασκευασμένο με βάση την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια, έχοντας το μοναδικό, ποιοτικό σχεδιασμό κατά νου, που συνδυάζεται με το στόχο να καταστεί η πιο πρόσφατη τεχνολογία προσιτή σε όλους. Με μία αποδεδειγμένη υπόσχεση για καθαρή, ασφαλή και ενημερωμένη δέσμευση στο Android, ένα smartphone της Nokia βελτιώνεται πραγματικά με την πάροδο του χρόνου και είναι το μοναδικό gadget που θα χρειαστείς ποτέ – είτε είσαι νέος πράκτορας 00, είτε ένας fan.

Τιμές και διαθεσιμότητα