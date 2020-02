Game – Call of Duty: Mobile

Ευχάριστο shooter game που κερδίζει το ενδιαφέρον

Η σειρά Call of Duty έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις σε φορητές συσκευές, από PSP και PS Vita έως και το Nintendo DS, αλλά τώρα κάνει μία πιο επίσημη εισαγωγή στο mobile gaming με το Call of Duty: Mobile (για iOS και Android λειτουργικά συστήματα).

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τον χειρισμό, όσοι είστε γνώριμοι με το PUBG Mobile θα εξοικειωθείτε πολύ γρήγορα με το Call of Duty καθώς όλο το σύστημα χειρισμού είναι σχεδόν πιστή αντιγραφή. Δυστυχώς όσα γυροσκόπια και να βάλει η Tencent στα παιχνίδια της, πάντα θα υπάρχει ένα όριο στο πόσα κουμπιά μπορούν να χωρέσουν σε μια οθόνη και ταυτόχρονα να είναι και λειτουργικά. Υπάρχουν στην κυριολεξία πάνω από 20 κουμπάκια στην οθόνη με τα οποία μπορείτε να αλληλεπιδράσετε και ακόμα περισσότερα στο battle royale mode.

Όπως σε όλα τα παραδοσιακά Call of Duty έτσι και εδώ θα βρει κανείς όλα τα multiplayer modes που θα περίμενε. Το κλασικό πατροπαράδοτο 5v5 Team Deathmatch, το Domination, που είναι η Capture the Flag έκδοση της σειράς, το Search and Destroy, ένα πιο τακτικό και ανταγωνιστικό mode με πολύ ενδιαφέρον και το Frontline, μια παραλλαγή του Team Deathmatch, στην οποία η κάθε ομάδα κάνει spawn στην βάση της. Φυσικά μπορείτε να κάνετε εξάσκηση σε όλα τα modes ενάντια σε AI bots.

Το Battle Royale είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα shooter το 2019, οπότε θα το συναντήσουμε και εδώ. Η κύρια έμπνευση προφανώς ήταν το BlackOut αν και δεν είμαι σίγουρος ότι εκεί υπήρχαν zombies, μάλλον πρόκειται για κάποιο εποχιακό halloween event. Ο χάρτης αν και αισθητά μικρότερος από ότι έχουμε συνηθίσει έχει ως αποτέλεσμα τα γρηγορότερα matches, αλλά πέραν αυτού καταφέρνει να εστιάσει στα απαραίτητα στοιχεία ενός Battle Royale παιχνιδιού, δηλαδή τα έντονα 1ν1 στην αρχή, τα long range shootout στο mid game και τα clutch στους τελευταίους κύκλους.

Σχετικά με το gameplay, έχουμε να κάνουμε με ένα Call of Duty game που από τη φύση του είναι fast paced με έμφαση στα αντανακλαστικά και όλα κρίνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, οπότε ο «ατσούμπαλος» χειρισμός είναι ένα βασικό πρόβλημα που μετριάζει αρκετά την εμπειρία. Δυστυχώς η Tencent έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό της, με την έλλειψη υποστήριξης controller. Θα μπορούσε απλά να έχει μια ξεχωριστή κατηγορία για παίκτες που δεν παίζουν με touchpad και τότε θα μιλάγαμε για ένα άλλο game.

Το Call of Duty: Mobile είναι πολύ ικανοποιητική μεταφορά του δημοφιλούς τίτλου στις φορητές συσκευές. Κράτησε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει τόσα χρόνια από τα υπόλοιπα shooters, αλλά η έλλειψη υποστήριξης χειριστηρίου είναι ένα μεγάλο σφάλμα. Παρ’ όλα αυτά, δεν παύει να είναι ένα ευχάριστο shooter με πολλά modes.