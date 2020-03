Είσαι πιο γρήγορος από τον Verstappen;

Μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο container που γυρίζει την Ελλάδα, με 5 racing προσομοιωτές, οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να σπάσουν το lap time του Max Verstappen στην πίστα Red Bull Ring. Οι 2 καλύτεροι χρόνοι θα βραβευτούν με μία μοναδική εμπειρία αγώνα στην Αυστρία!

Ένα container με 5 προσομοιωτές, ειδικό φωτισμό και το παιχνίδι F1® 2019 της Codemasters κάνει τουρ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σε προσκαλεί να παίξεις, προσφέροντας μια μοναδική racing εμπειρία. Στο Red Bull Overtake, οι διαγωνιζόμενοι έχουν στόχο να σπάσουν τον καλύτερο χρόνο, 01:03.44, που έχει πετύχει ο οδηγός της Red Bull Racing, Max Verstappen, στο Red Bull Ring της Αυστρίας.

Το Red Bull Overtake πραγματοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως και αποτελεί ένα πρωτότυπο και καινοτόμο project καθώς συνδυάζει την οδηγική προσομοίωση με το μονοθέσιο της Red Bull Racing και το lap time στην πίστα του Spielberg. Στο τέλος του τουρ θα ανακοινωθούν οι 2 ταχύτεροι οδηγοί, οι οποίοι μαζί με έναν συνοδό ο καθένας, θα ταξιδέψουν στην Αυστρία στις αρχές Ιουλίου για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία αγώνα στην πίστα Red Bull Ring, με όλα τα έξοδα πληρωμένα! Βρες το container του Red Bull Overtake στην περιοχή σου, δήλωσε συμμετοχή δωρεάν και διεκδίκησε τη νίκη!

Ο Κωτσόβολος, διατηρώντας την ταυτότητα «King of the Game», έρχεται ως official retail partner για να συμμετάσχει στην πορεία του container -με ένα ξεχωριστό racing calendar- που πραγματοποιεί 11 tour stops σε όλη την Ελλάδα από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ! Δες εδώ αναλυτικά:

Athens Metro Mall: Παρασκευή & Σάββατο, 13-14.03

Ηλιούπολη, Κεντρική Πλατεία: Κυριακή, 15.03

Πάτρα, Μώλος Αγίου Νικολάου: Σάββατο & Κυριακή, 21-22.03

Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου: Σάββατο & Κυριακή, 28-29.03

Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Μεγ. Αλεξάνδρου: Παρασκευή & Κυριακή, 03-05.04

Λάρισα, Κεντρική Πλατεία: Παρασκευή, 10.04

Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο: Σάββατο & Κυριακή, 11-12.04

Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος: Κυριακή, 26.04

Περιστέρι, Κεντρική Πλατεία: Σάββατο & Κυριακή, 02-03.05

Άγιος Στέφανος, AB Βασιλόπουλος: Δευτέρα & Τρίτη, 04-05.05

Ηράκλειο Κρήτης, Κεντρική Πλατεία: Παρασκευή & Σάββατο, 09-10.05

