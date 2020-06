Διαθέσιμες οι lifestyle TVs της Samsung

H Samsung Electronics Hellas καλωσορίζει τις πρωτοποριακές lifestyle τηλεοράσεις, The Frame και The Serif σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι νέες σειρές τηλεοράσεων της Samsung ξεχωρίζουν για τον καινοτόμο σχεδιασμό τους. Προσφέρουν μια πλούσια εμπειρία θέασης χάρη στην QLED τεχνολογία και δίνουν στους χρήστες την ευκαιρία να εκφραστούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο μέσω εξατομικευμένης εμπειρίας χρήσης.

The Frame, ένας κομψός πίνακας ζωγραφικής

Η σειρά τηλεοράσεων The Frame συμπληρώνει κάθε χώρο και τον μετατρέπει σε προσωπική γκαλερί. Χάρη στη λειτουργία Art Mode, η The Frame μπορεί να προβάλλει αγαπημένα έργα τέχνης, όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Το Art Store, βοηθά τους κατόχους να επιμεληθούν τη δική τους συλλογή έργων τέχνης από κορυφαίες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, με περισσότερα από 1.200 έργα τέχνης. Με τη νέα λειτουργία ΑΙ για αυτόματη ρύθμιση, το Art Store προτείνει έργα τέχνης σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του κατόχου.

Ο Αισθητήρας Κίνησης[1] της The Frame ανιχνεύει την παρουσία στο δωμάτιο και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Art Mode για εξοικονόμηση ενέργειας. Καθώς προσφέρεται η δυνατότητα εξατομίκευσης πλαισίου με επιλογή από 4 χρώματα (Μαύρο, Καφέ, Λευκό και Μπεζ) και εύκολης εγκατάστασης No Gap Wall-Mount[2], η The Frame μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, όπως ακριβώς οι φωτογραφίες και οι πίνακες ζωγραφικής. Το One Invisible Connection επιτρέπει στη The Frame να γίνει ένα απρόσκοπτο κομμάτι της διακόσμησης, ενώ μέσω της σύνδεσης της στο One Connect Box με ένα μόνο οπτικό καλώδιο, εξαλείφεται το αντιαισθητικό χάος των καλωδίων.

The Serif, αδιαμφισβήτητα όμορφη

Συνδυασμένη αρμονικά με τον τρόπο ζωής του κατόχου, η The Serif αναβαθμίζει έξυπνα το στυλ του σπιτιού. Χάρη στην τεχνολογία Quantum Dot, η The Serif προσφέρει μια εκπληκτική εμπειρία θέασης, με 100% όγκο χρώματος, για εξαιρετικές λεπτομέρειες σε φωτεινές ή σκοτεινές σκηνές. Mε design 360 μοιρών, από τους Bouroullec, η The Serif διαθέτει όμορφο σχεδιασμό και συνδυάζεται τέλεια με το περιβάλλον, από κάθε οπτική γωνία.

Οι ενισχυμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας της The Serif δίνουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα έξυπνων λειτουργιών. Με τη λειτουργία NFC ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει εύκολα μουσική απλά ακουμπώντας το κινητό πάνω στην TV. Επίσης, η λειτουργία AirPlay 2[3] δίνει τη δυνατότητα τους κατόχους iPhone, Mac, ή iPad, να αναπαράγουν ταινίες, εκπομπές, μουσική και φωτογραφίες στην τηλεόρασή τους, άμεσα και άνετα.

Οι lifestyle σειρές τηλεοράσεων The Serif και The Frame της Samsung είναι διαθέσιμες από την 1η Ιουνίου 2020 από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο. Όσοι επιλέξουν να αποκτήσουν τη The Frame θα λάβουν ως δώρο 2 κορνίζες σε μπεζ και λευκό χρώμα, με δυνατότητα εξατομίκευσης καθώς και 6 μήνες δωρεάν συνδρομή στο Art Store, μέσω του www.samsung.com/gr/offer/art-store-promo[4].

[1] Ο Αισθητήρας κίνησης λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένος στο Art Mode. Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

[2] Όταν μετράται από το πίσω μέρος της τηλεόρασης, το κενό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εγκατάσταση και το είδος του τοίχου. Ένα μικρό κενό μεταξύ του τοίχου και της τηλεόρασης ενδέχεται να προκύψει εάν ο τοίχος δεν είναι 100% επίπεδος, ή είναι λανθασμένα κατασκευασμένος ή υπό γωνία προς το δάπεδο ή η εγκατάσταση είναι λανθασμένη. Η πραγματική γωνία κατά την κλίση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος.

[3] Τα Apple και AirPlay 2 είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το AirPlay 2 απαιτεί iOS 12.3 ή νεότερη έκδοση ή MacOS 10.14.5 ή νεότερη έκδοση. Κάθε συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi ή άλλο ασύρματο δίκτυο.

[4] Οι κορνίζες δίνονται με αγορά από το δίκτυο συνεργατών της Samsung. Οι 6μηνες Δωρεάν συνδρομή στο Art Store ισχύουν για αγορές 1/6 – 31/12. Προϋποθέτει ενεργοποίηση, Samsung Account και χρεωστική/πιστωτική κάρτα. Προθεσμίες και όροι www.samsung.com/gr/offer/art-store-prοmo.