Δείτε πραγματικές φωτογραφίες του Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Ο leakster Jimmy Is Promo ανάρτησε στο Twitter πραγματικές-hands on φωτογραφίες του επερχόμενου Samsung Galaxy Note 20 Ultra, που αναμένεται να δούμε επισήμως τον Αύγουστο.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που διέρρευσαν, πρόκειται για τη γυαλιστερή μαύρη έκδοση της συσκευής και διακρίνεται ξεκάθαρα το camera module στο πίσω μέρος, η γραφίδα S Pen, η οθόνη Infinity-O (οπή κεντρικά επάνω) με ελαφρώς κυρτές γωνίες και η συνολικά λεπτή κατασκευή.

What do you think of the color?#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/MxEvg4MWfP

— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 7, 2020