Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Η συνέχεια που περιμέναμε!

Βandicoots ετοιμαστείτε, ο Crash επανέρχεται με ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι που είναι ανεπτυγμένο από το μηδέν έως το «it’s about time». Κυριολεκτικά! Η Activision Blizzard, Inc. και το studio Toys for Bob, δίνουν στους θαυμαστές την πραγματική συνέχεια της αρχικής τριλογίας με το Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Οι υπέροχοι marsupials επέστρεψαν! Περιστρέφονται, πηδούν, συμμετέχουν σε συγκρούσεις κοσμικών διαστάσεων, ανακαλύπτουν νέους κόσμους, απροσδόκητους συμμάχους και φορώντας τις νέες μάσκες Quantum, ενώνονται για να αποκαταστήσουν την τάξη στο πολυσύμπαν.

Το Crash Bandicoot 4: It’s About Time θα είναι διαθέσιμο για PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, Xbox One και Xbox One X στις 2 Οκτωβρίου 2020.

Το Crash Bandicoot 4: It’s About Time δεν είναι ένα remaster, αλλά η πρώτη πρωτότυπη καταχώρηση στο franchise Crash τα τελευταία 10 χρόνια. Για να το γιορτάσει, το studio Toys for Bob παρουσιάζει στους θαυμασές ένα νέο art style για το Crash, το οποίο διατηρεί το πνεύμα του franchise, ενώ ταυτόχρονα λανσάρει μία νέα γοητευτική προσωπικότητα. Γυρίζοντας τοn χρόνο πίσω στο τέλος του Crash Bandicoot: Warped, τη σκυτάλη παίρνει το Crash Bandicoot 4: It’s About Time, όπου οι Neo Cortex, Dr. Dr. Tropy και Uka Uka, προσγειώθηκαν σε έναν μακρινό πλανήτη. Μετά από άκαρπες προσπάθειες για δεκαετίες, το τρίο τελικά διαφεύγει από τον κακό επιστήμονα μέσα στο χωροχρόνο.

“Το Crash Bandicoot 4: It’s About Time στηρίζεται στο παιχνίδι που όλοι αγαπήσαμε τη δεκαετία του ’90”, δήλωσε ο Paul Yan, επικεφαλής του Co-Studio στο Toys for Bob. «Αυτή η επική νέα περιπέτεια καλύπτει χώρο και χρόνο, εισάγοντας νέους τρόπους για την πλατφόρμα που τόσο οι θαυμαστές όσο και οι νέοι παίκτες θα απολαύσουν το mastering. Ετοιμαστείτε να ερωτευθείτε ξανά με τα μεταλλαγμένα marsupials!

Στο Crash Bandicoot 4: It’s About Time, οι παίκτες θα αποκαλύψουν τέσσερις κβαντικές μάσκες καθώς και τους φύλακες του χώρου και του χρόνου . Σήμερα αποκαλύπτουμε την Time Mask η οποία επιβραδύνει τα πάντα και την Gravity Mask, που επιτρέπει στα bandicoots να γυρίζουν ανάποδα. Οι θαυμαστές θα δουν μια εξέλιξη του Crash που ξέρουν και αγαπούν. Θα μπορέσουν να παίξουν ως Crash ή Coco στο ταξίδι τους για να σώσουν το multiverse. θα εμφανιστούν επίσης νέοι χαρακτήρες που μπορούν να παίξουν, συμπεριλαμβανομένου του φημισμένου Neo Cortex, για να παρέχουν μια εναλλακτική προοπτική στην προσπάθεια των ηρώων μας να νικήσουν τους άθλιους εχθρούς.

«Οι ομάδες μας έδωσαν δύο εκπληκτικές αναδιαμορφωμένες εμπειρίες Crash Bandicoot και το πάθος της κοινότητας για τη σειρά συνεχίζει να είναι απίστευτο. Τώρα ήρθε η ώρα να γυρίσετε τη σελίδα και να δώσετε στους παίκτες κάτι εντελώς νέο », δήλωσε ο Rob Kostich, Πρόεδρος της Activision. «Οι πιστοί θαυμαστές περίμεναν υπομονετικά να δουν το ταξίδι να συνεχίζεται για τους αγαπημένους τους marsupials, για αυτό τους δίνουμε μια εντελώς νέα εμπειρία που τους αξίζει με το Crash Bandicoot 4: It’s About Time».

Για να γιορτάσει την αποκάλυψη του Crash Bandicoot 4: It’s About Time, η Activision συνεργάστηκε με το αστέρι χιπ χοπ και τον συνάδελφο Crash aficionado Quavo, από το μουσικό τρίο Migos, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του πρώτου κόσμου στο παιχνίδι σήμερα μέσω των κοινωνικών του καναλιών social channels.