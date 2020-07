COSMOTE TV: Πρεμιέρα για τη σειρά μυστηρίου «Reprisal»

Με τη σειρά μυστηρίου και εκδίκησης «Reprisal» όπου τον κεντρικό ρόλο καταλαμβάνει η Αμπιγκέιλ Σπένσερ, γνωστή από τις σειρές Suits και Mad Men, εμπλουτίζεται αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα του COSMOTE SERIES HD, με όλα τα επεισόδια του πρώτου κύκλου να είναι διαθέσιμα για back2back θέαση. To πρόγραμμα των κινηματογραφικών καναλιών της COSMOTE TV αυτή την εβδομάδα πλαισιώνουν μεγάλες πρεμιέρες διεθνών παραγωγών, που διακρίθηκαν σε κορυφαία ευρωπαϊκά φεστιβάλ, όπως τα «Συνώνυμα», ο μεγάλος νικητής του 69ου Φεστιβάλ Βερολίνου, το βρετανικό «Ενθύμιο», με παραγωγό τον Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά και blockbuster που ξεχώρισαν, όπως το θρίλερ «Δύσκολες ώρες στο Ελ Ροαγιάλ».

«Reprisal»: Μία ιστορία εκδίκησης κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Από τους παραγωγούς του Fargo και του The Handmaid’s Tale, το θρίλερ «Reprisal» ακολουθεί την ιστορία εκδίκησης της Ντόρις Κουίν, μίας νεαρής γυναίκας που, όταν εγκαταλείπεται σχεδόν νεκρή από τη συμμορία του αδερφού της, αποφασίζει να υιοθετήσει νέα ταυτότητα και να πάρει εκδίκηση από όσους την έβλαψαν. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Αμπιγκέιλ Σπένσερ (Suits, Mad Men, Rectify), τον Ρις Γουέικφιλντ (True Detective) και τον Ρον Πέρλμαν (Beauty and the Beast, Sons of Anarchy). Η σειρά 10 επεισοδίων κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 20/7 στις 23.00, στο COSMOTE SERIES HD, με όλα τα επεισόδια back2back.

«Συνώνυμα»– Α΄ τηλεοπτική προβολή για τον μεγάλο νικητή του 69ου Φεστιβάλ Βερολίνου

Η δραματική ταινία «Συνώνυμα» (Synonyms) του πολυσυζητημένου Ισραηλινού σκηνοθέτη Ναντάβ Λαπίντ (Policeman), αφηγείται την ιστορία του Γιοάβ (Τομ Μερσιέ), ενός νεαρού ισραηλινής εθνικότητας, ο οποίος φτάνοντας στο Παρίσι επιχειρεί να δημιουργήσει μία νέα ταυτότητα. Η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο 69ο Φεστιβάλ Βερολίνου. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν το υπαρξιακό ταξίδι του ήρωα προς μία καλύτερη ζωή, τη Δευτέρα 20/7 στο COSMOTE CINEMA 2HD (22.00).

«Δύσκολες ώρες στο Ελ Ροαγιάλ»: Κυριακάτικο blockbuster με Ντακότα Τζόνσον, Κρις Χέμσγουορθ, Τζεφ Μπρίτζες & Τζον Χαμ

Επτά άγνωστοι, ο καθένας με το δικό του ένοχο μυστικό, συναντιούνται τυχαία σε ένα ερειπωμένο ξενοδοχείο. Κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής βραδιάς, θα έχουν όλοι μια τελευταία ευκαιρία για να βρουν τη λύτρωση που αναζητούν. Στην ταινία του Ντρου Γκόνταρντ πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον (Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι), ο Κρις Χέμσγουορθ (Thor, The Avengers), ο Τζον Χαμ (Mad men) και ο βραβευμένος με OSCAR, Τζέφ Μπρίτζες (Crazy Heart). Η ταινία θα μεταδοθεί στο COSMOTE CINEMA 1HD, την Κυριακή 19/7, στις 21.00 (ζώνη Blockbuster).

Οι «Killers Anonymous», Γκάρι Όλντμαν, Τζέσικα Άλμπα και Τόμι Φλάναγκαν έρχονται στο COSMOTE CINEMA 1HD

Η απόπειρα δολοφονίας ενός γερουσιαστή προκαλεί χάος στη θεραπευτική ομάδα των Ανώνυμων Δολοφόνων. Όταν τα μέλη της επιχειρούν να ανακαλύψουν ποιος από αυτούς είναι ο δράστης, βυθίζονται σε έναν ιστό προδοσίας, βίας κι εξαπάτησης. Στο αστυνομικό θρίλερ δράσης του Μάρτιν Όουεν συναντάμε τον βραβευμένο με OSCAR, Γκάρι Όλντμαν (Η πιο σκοτεινή ώρα), την υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, Τζέσικα Άλμπα (Fantastic Four) και τον Τόμι Φλάναγκαν (Αμαρτωλή πόλη, Sons of Anarchy). Η ταινία θα κάνει A’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE CINEMA 1HD, τη Δευτέρα 20/7, στις 21.00 (ζώνη Action).

Η δραματική ταινία της Τζοάνα Χογκ «Ενθύμιο» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Με παραγωγό τον Μάρτιν Σκορσέζε και σκηνοθέτιδα την Τζοάνα Χογκ (Έκθεση), η δραματική ταινία «Ενθύμιο» (The Souvenir) μας συστήνει την Τζούλι (Όνορ Σουίντον Μπερν), μια συνεσταλμένη φοιτήτρια κινηματογράφου που η ζωή της ανατρέπεται όταν δημιουργεί ερωτική σχέση με τον Άντονι (Τομ Μπερκ). Η παρουσία του τη βοηθά να ανεξαρτητοποιηθεί από την υπερπροστατευτική της μητέρα (Τίλντα Σουίντον), αλλά την παρασύρει σε μια τοξική σχέση. Το ερωτικό δράμα, το οποίο θριάμβευσε στο Φεστιβάλ Σάντανς, κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής και έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας στο 60ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, θα προβληθεί σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στο COSMOTE CINEMA 1HD, την Πέμπτη 23/7, στις 21.00 (ζώνη Red Carpet Premieres).

Νουάρ ατμόσφαιρα στο Ισπανικό θρίλερ «Αποκαλύψεις» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Όταν o Ζόρντι επιστρέφει στο χωριό που μεγάλωσε, διαπιστώνει ότι ο πατέρας του, που είχε πεθάνει 20 χρόνια πριν δεν βρίσκεται- όπως πίστευε- θαμμένος στο χωριό. Στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την αλήθεια, θα αντιμετωπίσει μυστηριώδεις καταστάσεις και οδυνηρές αποκαλύψεις, ενώ μια σειρά φόνων έχουν στόχο να τον εμποδίσουν να μάθει τι πραγματικά συνέβη (Τρίτη 21/7, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

«Καρό Νίντζα»: Μία ξεχωριστή ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα το bullying

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Καρό Νίντζα» (Checkered Ninja), που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του γνωστού Δανού κωμικού και σκηνοθέτη Άντερς Μάθεσεν, αφηγείται την ιστορία του μικρού Άλεξ. Η γνωριμία του με την στοιχειωμένη κούκλα Νίντζα θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τον τραμπούκο του σχολείου και να κατακτήσει το κορίτσι των ονείρων του (Σάββατο 18/7, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).