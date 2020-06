COSMOTE TV: Οι ταινίες και σειρές που βγήκαν πρώτες σε τηλεθέαση

Το τηλεοπτικό φαινόμενο «My Brilliant Friend» βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Έλενα Φεράντε και το «La Vita Promessa» από την Ιταλία, καθώς και η εμβληματική σειρά των 90’s «Baywatch» που προβάλλονται back to back στο pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των συνδρομητών της COSMOTE TV, την εβδομάδα 1-7/6. Στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης, βρέθηκαν, ακόμα, η νέα σειρά «Baker and the Beauty» και οι τελευταίες σεζόν των σειρών «Billions» και «Cardinal», που παρακολουθούμε αποκλειστικά στο COSMOTE SERIES HD.

Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα των COSMOTE CINEMA καναλιών, ξεχώρισαν το πολιτικό θρίλερ «Κρατικά Μυστικά (Official Secrets)» με τους Κίρα Νάιτλι και Ρέιφ Φάινς, το «Ταξίδι στο Νησί της Φαντασίας (Nim’s Island)» με την Τζόντι Φόστερ και τον Τζέραρντ Μπάτλερ και η ταινία δράσης «Salyut-7». Επίσης, μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS), στον οποίο διατίθενται πάνω από 120 πρεμιέρες σειρών και 750 ταινίες, οι τηλεθεατές επέλεξαν τα οσκαρικά «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν-χο, το περιπετειώδες «Arctic» και το αγαπημένο animation «Μπάτε Σκύλοι Αλέστε 2 (The Secret Life of Pets 2)»

Στην υπηρεσία Movies Club τις πρώτες θέσεις ενοικιάσεων κατέλαβε το «Bloodshot» με τον Βιν Ντίζελ και κινηματογραφικοί τίτλοι για όλη την οικογένεια, όπως: «Sonic the Hedgehog» και «Jumanji: The Next Level».

Τέλος, τα ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY HD μονοπώλησαν και αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον του κοινού, με τις σειρές «Ο Εντοπισμός της Ατλαντίδος», «Ελλάδα: Από την Ενδοχώρα στα Παράλια» και «Ένα Ταξίδι με τον Πατέρα μου», να ξεχωρίζουν.