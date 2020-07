COSMOTE TV, οι προτιμήσεις των συνδρομητών

Το all-star καστ blockbuster «Δύσκολες Ώρες στο Ελ Ροαγιάλ» (Bad Times at the El Royale) του Ντρου Γκόνταρντ με πρωταγωνιστές τη Ντακότα Τζόνσον (Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι), τον Κρις Χέμσγουορθ (Thor, The Avengers), τον Τζον Χαμ (Mad Μen) και τον βραβευμένο με OSCAR, Τζέφ Μπρίτζες (Crazy Heart), η δραματική ταινία «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» (Never Look Away) του πολυβραβευμένου Γερμανού σκηνοθέτη Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ (Οι ζωές των άλλων), που βασίζεται στην αληθινή ιστορία του διάσημου εικαστικού Γκέρχαρντ Ρίχτερ, αλλά και η ταινία δράσης «Crown Vic» βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών COSMOTE CINEMA, την εβδομάδα 13-19/7.

Από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV, το ενδιαφέρον των συνδρομητών συγκέντρωσαν η υποψήφια για BAFTA σειρά μυστηρίου «Save Me Too» (2η σεζόν), που έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα στο COSMOTE SERIES HD, το crime thriller «Cold Courage» (1η σεζόν), το νέο επεισόδιο της ψυχαγωγικής εκπομπής της COSMOTE TV με θέμα το ποδόσφαιρο «Στο Πλεχτό», καθώς και οι ταινίες «Bohemian Rhapsody», «Το κορίτσι και το λιοντάρι» (Mia and the White Lion) και «Hunter Killer».

Μέσα από την on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club, οι τηλεθεατές επέλεξαν για ενοικίαση το θρίλερ «Αόρατος Άνθρωπος» (The Invisible Man) και τις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Φύγαμε» (Onward) και «Οι Σκανταλιάρηδες» (The Elfkins – Baking a Difference).

Τέλος, το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Η Ανατολή Έδυσε» σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, αλλά και τα ντοκιμαντέρ «Θεϊκή Κρήτη» και «Ύστερα Μένει η Θάλασσα», που προβλήθηκαν στο COSMOTE HISTORY HD, κέρδισαν την προτίμηση των φίλων των ντοκιμαντέρ την εβδομάδα 13-19/7.