COSMOTE TV: Οι δημοφιλέστερες ταινίες και σειρές της εβδομάδας

Ταινίες και σειρές που έκαναν πρεμιέρα στην COSMOTE TV και οι συνδρομητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά σε Α’ τηλεοπτική προβολή, όπως η παγκόσμια επιτυχία της Disney «Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους (Maleficent: Mistress of Evil)» με την Αντζελίνα Τζολί βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης την εβδομάδα 22-28/6.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους τίτλους που έκαναν πρεμιέρα στα κανάλια COSMOTE CINEMA και ξεχώρισαν, είναι τα περιπετειώδη «Φονικό Καρτέλ (The Snitch Cartel)» και «Βρώμικος Αγώνας (Bayou Caviar)», καθώς και σειρές που προβλήθηκαν back to back στο pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD, που ρίχνει αυλαία την Τρίτη 30/6. Την πρώτη τριάδα στην τηλεθέαση διαμορφώνει η νέα γοτθική σειρά μυστήριου «Paradise Lost» με τον Τζος Χάρτνετ και τους υποψήφιους για OSCAR Νικ Νόλτε και Μπάρμπαρα Χέρσεϊ, το «Magnum PI» και η εμβληματική σειρά των 90’s «Baywatch».

Μεγάλη επισκεψιμότητα υπήρξε και στον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πάνω από 800 ταινίες και 130 σειρές. Την εβδομάδα που πέρασε, οι τηλεθεατές προτίμησαν για ακόμα μία φορά το Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, τις ταινίες «The Predator» (Ο Κυνηγός) του 2019 και «The Snitch Cartel» και τις σειρές «Cobra» και «Billions».

Επίσης, μέσα από την υπηρεσία Movies Club, οι περισσότερες ενοικιάσεις έγιναν για τις ταινίες «Sonic the Hedgehog» (Sonic: Η Ταινία), «Trauma Center» και το sci fi θρίλερ «Underwater» με την Κρίστεν Στιούαρτ και τον Βενσάν Κασέλ.

Τέλος, οι φαν των ντοκιμαντέρ επέλεξαν το COSMOTE HISTORY HD, φέρνοντας στις πρώτες θέσεις το επεισόδιο της σειράς «Από την Ενδοχώρα στα Παράλια» αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, το δεύτερο επεισόδιο του «Χαμένοι Κόσμοι: Στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας» και την παραγωγή «Η Τελευταία Μάχη των 300».