COSMOTE TV: Κινηματογραφικά blockbuster, παιδικό πρόγραμμα, παραγωγές μεγάλων σκηνοθετών σε Α΄ προβολή

Ο Μάρτιος συνεχίζεται COSMOTE TV με πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο. Μέχρι και τις 31/3 στα κανάλια COSMOTE CINEMA ,οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους blockbusters (Yesterday, The Lion King, Crawl) σε Α’ Προβολή, ταινίες αγαπημένων δημιουργών και ηθοποιών (Melancholia, Young Adult, Underground, Ghost), καθώς και μεγάλους τίτλους για ενοικίαση μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club (Παράσιτα, Joker, Frozen 2, Κάποτε…στο Χόλιγουντ κλπ.). Πλούσιο είναι και το παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, με την προβολή animated σειρών και ταινιών από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο, όπως η Disney.

Οι ταινίες των COSMOTE CINEMA καναλιών, αμέσως μετά την προβολή τους θα είναι διαθέσιμες για ετεροχρονισμένη θέαση μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Επίσης, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στο είδος ταινιών που τους ενδιαφέρει, αφού με τη χρήση artificial intelligence, η υπηρεσία τους κάνει προτάσεις με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης που έχουν. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, καθώς με τη δημιουργία παιδικού προφίλ ανοίγει ένα πιο φιλικό και απλοποιημένο μενού, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να πλοηγούνται και να βρίσκουν εύκολα τις σειρές και ταινίες κινουμένων σχεδίων που θέλουν. Το μενού διαθέτει υπηρεσία γονικού ελέγχου, ώστε ο γονέας/κηδεμόνας να μπορεί να θέσει περιορισμούς ως προς τη θέαση του περιεχομένου.

Τα κινηματογραφικά highlights των COSMOTE CINEMA 1HD & 2HD

Ο βραβευμένος με OSCAR® Ντάνι Μπόιλ (Slumdog Millionaire) σκηνοθετεί την ταινία Yesterday με πρωταγωνιστή τον Τζακ, έναν νέο νεαρό μουσικό χωρίς την παραμικρή αναγνώριση. Όλα αλλάζουν όταν ύστερα από ένα παράξενο παγκόσμιο μπλακ άουτ κι ένα ατύχημα με το ποδήλατό του, ξυπνά σε έναν κόσμο όπου μόνο αυτός γνωρίζει την ύπαρξη και τα τραγούδια των θρυλικών Beatles. Όταν το αντιλαμβάνεται, η άνοδός του στο μουσικό στερέωμα ξεκινά, καθώς παρουσιάζει τα τραγούδια αυτά ως δικά του (Α’ προβολή – Κυριακή 29/3, 21.00, ζώνη Blockbuster).

Το πολιτικό θρίλερ ισπανικής παραγωγής Ο Έκπτωτος (El Reino) κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 1HD, συστήνοντάς μας ένα ανερχόμενο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος που παλεύει να σώσει την καριέρα του όταν εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς, που τον απειλεί με πολιτικό αφανισμό (Πέμπτη 19/3, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στο ίδιο κανάλι, οι φαν των ταινιών τρόμου θα παρακολουθήσουν την ταινία Crawl (Κυριακή 22/3, 21.00, ζώνη blockbuster).

To Σάββατο 21/3 στις 22.00 κάνει πρεμιέρα η μαύρη κωμωδία γαλλικής παραγωγής Σκότωσα το αφεντικό μου (Rebels), για μία υπάλληλο εργοστασίου (Σεσίλ ντε Φρανς), η οποία σκοτώνει κατά λάθος το αφεντικό της μπροστά σε δύο συναδέλφους της, όταν εκείνος επιχειρεί να τη βιάσει. Όταν οι γυναίκες αρπάξουν την τσάντα με τα χρήματα που εκείνος είχε στην κατοχή του, ξεκινά ένα ντόμινο εξελίξεων, με τις ίδιες να αγνοούν σε ποιον πραγματικά ανήκει η τσάντα (COSMOTE CINEMA 2HD).

Την Δευτέρα 23/3 στις 22.00 έρχεται σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 2HD η ταινία Beyond Brotherhood, για τη συγκινητική ιστορία δύο αδελφών, οι οποίοι καταλήγουν στους δρόμους, μη έχοντας κάτι άλλο πέρα από το ένστικτο για επιβίωση. Ωστόσο, η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή δεν είναι τόσο μακριά όσο αυτοί πιστεύουν.

Την Τετάρτη 25/3, θα γνωρίσουμε περισσότερα για την «ιέρεια» της jazz Νίνα Σιμόν μέσα από το βιογραφικό δράμα Nina, το οποίο ρίχνει φως στα γεγονότα της ζωής της μέχρι την επαγγελματική καταξίωση, καθώς και τη σχέση της με τον μάνατζέρ της Κλίφτον Χέντερσον. Τη Νίνα Σιμόν ενσαρκώνει η Ζόι Σαλντάνα (22.00, ζώνη Ladies First, COSMOTE CINEMA 2HD). Επίσης, μέσα από το ντοκιμαντέρ Conor McGregor: Notorious θα μπούμε στα άδυτα της ζωής του «βασιλιά» των ρινγκ Κόνορ ΜακΓκρέγκορ και θα δούμε άγνωστες στιγμές από την προετοιμασία και τις εκρηκτικές του μάχες (Πρεμιέρα – Παρασκευή 27/3, 22.00, ζώνη Doc o’ Clock, COSMOTE CINEMA 2HD). Ντοκιμαντέρ σε Α΄ προβολή θα έχουν στη διάθεσή τους και οι λάτρεις της τέχνης, καθώς στο COSMOTE CINEMA 1HD θα προβληθεί η βραβευμένη παραγωγή Discover Arts: Hitler vs Picasso (Τρίτη 24/3, 19.00).

Από τις αγαπημένες παραγωγές του παρελθόντος στο COSMOTE CINEMA 1HD ξεχωρίζουν το πολεμικό δράμα του Εμίρ Κουστουρίτσα Underground (Τρίτη 31/3, 21.00) και το all-time classic Ο Αόρατος Εραστής (Ghost) (Τετάρτη 25/3, 21.00). Στο COSMOTE CINEMA 2HD δεν χάνουμε την ταινία του ανατρεπτικού Δανού σκηνοθέτη Λαρς φον Τρίερ (Δαμάζοντας τα Κύματα, Dogville) Melancholia με τους Κίρστεν Ντανστ, Κίφερ Σάδερλαντ και Στέλαν Σκάργκαρντ (Δευτέρα 30/3, 22.00), καθώς και την υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα δραματική κομεντί Young Adult με την Σαρλίζ Θερόν σε σκηνοθεσία του Τζέισον Ράιτμαν (Up in the Air, Tully, Juno) (Κυριακή 29/3, 22.00).

Πλούσιο είναι το περιεχόμενο που οι συνδρομητές θα βρουν για ενοικίαση μέσα από την on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club, καθώς μεταξύ των ταινιών που έχουν τη δυνατότητα να ενοικιάσουν είναι ο μεγάλος φετινός νικητής των OSCAR, Παράσιτα, τα επίσης οσκαρικά Κάποτε…στο Χόλιγουντ και Joker, κινηματογραφικά blockbuster, όπως το It: Κεφάλαιο 2, το Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους κ.α.

Τα παιδικά προγράμματα της COSMOTE TV

Ποικιλία βρίσκουμε και στο παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV για όλον τον Μάρτιο, με ταινίες της Walt Disney να πρωτοστατούν. Στα κανάλια COSMOTE CINEMA ξεχωρίζουν η πρεμιέρα του live remake του 2019 της εμβληματικής ταινίας κινουμένων σχεδίων Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (The Lion King) (Σάββατο 28/3, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD), το αγαπημένο κλασικό animation Ηρακλής (Σάββατο 21/3, 18.50, COSMOTE CINEMA 1HD) και η ταινία Ice Princess (Παρασκευή 27/3, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD). Επίσης, μέσω ενοικίασης μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club, οι μικροί φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μεγάλη επιτυχία Frozen 2 (από 23/3) και τις ταινίες Superman: Red Son και Spies in Disguise (από 25/3).

Στα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα στην COSMOTE TV τα παιδιά θα παρακολουθήσουν σειρές, όπως: Zoey 101 (Δευτέρα έως Κυριακή, 08.30, Nickelodeon), Ο Πόλεμος των Άστρων: Η Αντίσταση (νέα επεισόδια – κάθε Σάββατο στις 20.40, Disney XD), Οι Μάγοι του Γουέβερλι με την Σελίνα Γκόμεζ (Δευτέρα έως Παρασκευή – 06.55 έως 08.10 & 14.50 έως 16.10, Disney Channel) ,Τ.Ο.Τ.Σ. (Δευτέρα έως Παρασκευή, 17.30, Disney Junior) και Γιγαντόσαυρος (Δευτέρα έως Παρασκευή, 18.00, Disney Junior).