COSMOTE : Αλλαγή πακέτων καρτοκινητής WHAT’S UP και COSMOKAPTA

Ανακοινώνεται, από 30/04/2020:

Α) Η εμπορική διάθεση δύο νέων πακέτων για συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, WHAT’S UP και COSMOKAPTA αντιστοίχως, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– Η ενσωματωμένη χρήση χρόνου ομιλίας και μηνυμάτων, αφορά σε κλήσεις/videoκλήσεις και αποστολή μηνυμάτων (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).

– Η κατανάλωση των λεπτών ομιλίας γίνεται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 3 λεπτά και στη συνέχεια με χρέωση ανά λεπτό. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας των πακέτων είναι 3 λεπτά.

– Τα λεπτά ομιλίας και ΜΒ internet, που δεν καταναλώνονται εντός ενός μήνα από την ενεργοποίηση των πακέτων, δεν μεταφέρονται, εκτός εάν ενεργοποιηθεί το ίδιο πακέτο πριν την ημερομηνία λήξης του. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία λήξης καθορίζεται σύμφωνα με την τελευταία ημερομηνία ενεργοποίηση πακέτου.

– Η ενσωματωμένη χρήση δεδομένων, χρόνου ομιλίας και αποστολής μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα των πακέτων ισχύει και κατά την περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).

– Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου COSMOTE.

B) Η εμπορική διάθεση ενός νέου πακέτου, του #GIGA_day_Μax για συνδρομητές καρτοκινητής COSMOTE (WHAT’S UP, COSMOKAPTA & FROG), που παρέχει 3GB internet για 1 ημέρα, με 1,50€.

 Ενεργοποίηση δεύτερου πακέτου #GIGA_day_Μax μπορεί να γίνει μόνο εάν έχει καταναλωθεί το πρώτο.  Στο πακέτο #GIGA_day_Μax εφαρμόζεται όριο 700ΜΒ στη χρήση δεδομένων εντός ΕΕ/ΕΟΧ.

 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του νέου πακέτου είναι αντίστοιχα με του υφιστάμενου πακέτου #GIGA_day.

Γ) Τα παρακάτω εμπορικά διαθέσιμα πακέτα για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE τροποποιούνται ως εξής:

1. Το πακέτο COMBO CALL THEM ALL EXTRAi για συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP που παρέχει 200 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 200 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα, 400 λεπτά ομιλίας προς κινητά WHAT’S UP, 400 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά WHAT’S UP και 400ΜΒ Internet για 30 ημέρες, μετονομάζεται σε WHAT’S UP COMBO και θα παρέχει πλέον 300 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 300 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα, 300 λεπτά ομιλίας προς κινητά WHAT’S UP και 400ΜΒ Internet για 30 ημέρες, ενώ η τιμή του παραμένει 10€.

2. Το πακέτο COSMOKAPTA ALL IN ONE για συνδρομητές καρτοκινητής COSMOKAPTA που προσφέρει 300 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 50 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 600ΜΒ Internet για 30 ημέρες, μετονομάζεται σε COSMOKAPTA COMBO και θα προσφέρει πλέον 300 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα, 300 λεπτά ομιλίας προς κινητά COSMOTE, 200 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 400ΜΒ για 30 ημέρες, ενώ η τιμή του παραμένει στα 10€. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 29/04/2020, θα συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους. Οι συνδρομητές των προγραμμάτων καρτοκινητής COSMOTE WHAT’S UP και COSMOKAPTA, έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr

Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 0,19€/κλήση) ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο. Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%