CENTAUR μια ακόμη πρεμιέρα για το ADAF ONLINE_ online.adaf.gr

Το 16o Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF), ο μακροβιότερος θεσμός για τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα στην Ελλάδα (est. 2005), εγκαινίασε την Online εποχή και συνεχίζει καθημερινά τις δράσεις, παρουσιάζοντας ακόμη περισσότερες παγκόσμιες πρεμιέρες στο ADAF ONLINE. Πρόκειται για το πρώτο Digital Art Online Streaming Festival που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, και με το παρόν ανακοινώνει μια ακόμη πρεμιέρα.

Στις 4 και 10 Σεπτεμβρίου 2020, το ADAF ONLINE , θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την παράσταση “CENTAUR”, εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μέρος και συμμετέχει ενεργά σε μια χορευτική παράσταση.

Το Centaur είναι μια παράσταση που εξετάζει τις συνέπειες της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της δύναμης της τεχνολογίας. Ο τίτλος, εμπνευσμένος από το πλάσμα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, είναι επίσης το όνομα ενός project πληροφορικής που εξυψώνει τις ανθρώπινες ποιότητες συνδυάζοντας την τεχνητή με την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Σημαντικά ονόματα όπως ο Pontus Lindberg (Νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Danish Dance Theater), ο Ryoji Ikeda (ο κορυφαίος ηλεκτρονικός συνθέτης, sound artist και εικαστικός της Ιαπωνίας), η Cecile Waagner-Falkenstrøm (βραβευμένη εικαστικός εξειδικευμένη στην τεχνητή νοημοσύνη) και το Royal Danish Ballet δημιουργούν το Centaur – μια παράσταση για την ανθρώπινη τάση να προβάλει συναισθήματα πάνω σε μηχανές. Η ειδικά σχεδιασμένη τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να διεγείρει συνειδήσεις, συναισθήματα και προθέσεις είναι ταυτόχρονα συν-δημιουργός και συντελεστής της παράστασης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Συν-δημιουργός και Συμμετέχων

Η τεχνητή νοημοσύνη, που ονομάζεται David και προγραμματίστηκε αποκλειστικά για αυτή την παράσταση, είναι ταυτόχρονα συν-δημιουργός και συμμετέχων. Επηρεάζει τη χορογραφική σύνθεση βασιζόμενος σε διαφορετικές ομάδες δεδομένων όπως πλανητικές κινήσεις, τεχνολογίες σμήνους και τις κινήσεις των χορευτών που καταγράφηκαν και συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Ως χορευτής, μπορεί να εξομοιώσει συνείδηση, συναίσθημα και πρόθεση και να αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους χορευτές στη σκηνή με αυτό να συνεπάγεται ότι κάθε παράσταση είναι διαφορετική.

Άνθρωπος ενάντια της μηχανής, δημιουργοί έναντι του δημιουργήματος

Η σύγχρονη τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη απαντάται παντού στην κοινωνία. Είμαστε εκτεθειμένοι σε διαφημίσεις, τροφοδοτήσεις και νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, μέσω στοχευμένων αλγορίθμων, σχεδιάζουν περιεχόμενο ειδικά για εμάς. Αλλά πως μια διαρκώς αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει το μέλλον μας; Οι καλλιτέχνες θα εξελιχθούν σε υβρίδια – σε κενταύρους;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συναισθήματα, συνείδηση και προσμονή; Όχι ακόμα. Αλλά μπορεί ήδη να μας χειραγωγεί και να μας αποπλανεί αποκωδικοποιώντας συναισθήματα και διαθέσεις. Το Centaur είναι ένα έργο γεμάτο δυνατούς συμβολισμούς για τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στον άνθρωπο.

Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μας κακοποιήσει στο μέλλον; Και τι συνέπειες θα έχει αυτό στη δική μας ενσυναίσθηση; Θα πρέπει να εξελιχθούμε σε υβρίδια – κενταύρους;

Θα γίνει ζωντανή χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης ως «συνεργάτης» των χορευτών επενδύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου τέχνης. Η συμμετοχή της τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει τη δραματουργική δομή, τη χορογραφία και την επιλογή της μουσικής. Ο David μιλάει και γράφει στα Αγγλικά.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Χορογραφία / Σκηνοθεσία: Pontus Lidberg

Ηχητικός και Οπτικός σχεδιασμός: Ryoji Ikeda

Εγκατάσταση Τεχνητής Νοημοσύνης: Cecilie Waagner Falkenstrøm

Οπτικός Προγραμματισμός: Tomonaga Tokuyama

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Raphael Frisenvænge Solholm

Σενάριο/ Δραματουργία: Adrian Guo Silver

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Rachel Quarmby-Spadaccini

Πρωτότυπη Μουσική: Ryoji Ikeda

Μουσική: Franz Schubert & music created by articifial intelligence

Ανάπτυξη: The Center for Ballet and the Arts at New York University

Συμπαραγωγή: Danish Dance Theater co-produced with Oriente Occidente (IT), Théâtre National de Chaillot (FR), and The Royal Danish Theatre (DK).

Ευχαριστούμε τους: Augustinusfonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond, Beckett-Fonden, Jyllands-Postens Fond.

Θερμές Ευχαριστίες στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα για την γενναιόδωρη υποστήριξη.

Πότε: 4 & 10 Σεπτεμβρίου 2020, 21:00 pm

Διάρκεια: 60’

Γίνε μέλος της γενιάς του Technotribalism και ζήσε την εμπειρία του ADAF ONLINE.

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. To Athens Digital Arts Festival παρουσιάζει για πρώτη χρονιά τα δικά του βραβεία, τα ADAF AWARDS, συνδέοντας ακόμη περισσότερο καλλιτέχνες και κοινό. Καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας της online πλατφόρμας, έχεις τη δυνατότητα να ψηφίζεις τα αγαπημένα σου έργα. Στο τέλος θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα βραβευτούν οι καλλιτέχνες.

Με τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ “Technotribalism”, πιο επίκαιρη από ποτέ στην περίσταση του κορονοϊού, όπου κάθε βιομετρικό και κάθε επιστημονικό δεδομένο έχει ζωτική σημασία, και κάθε ψηφιακό αποτύπωμα ικανοποιεί την πείνα της κοινωνικής απόστασης, το Φεστιβάλ θέλει να προάγει τη συλλογικότητα και την ανοικτότητα προς τη γνώση, την τέχνη και την επιστήμη προσφέροντας τροφή για σκέψη ώστε όντας μέρος αυτής της φυλής να θέσουμε τα σωστά θεμέλια για τον αυριανό κόσμο.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, το ADAF επιδιώκοντας πάντα τη φυσική επαφή με το κοινό, θα ενώσει με ασφάλεια τον ψηφιακό με τον φυσικό χώρο, με έργα ανέπαφης διάδρασης και special events, βιώνοντας την πολυαγαπημένη μας Αθήνα διαφορετικά.

Μείνετε συντονισμένοι, για να μάθετε πως θα ζήσετε στην Αθήνα την πιο phygital ADAF εμπειρία.

To CENTAUR είναι μια δράση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα