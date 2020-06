Assasin’s Creed Valhalla: Στην εποχή των Βίκινγκς

Η διάσημη σειρά παιχνιδιών Assassin’s Creed μάς έχει ταξιδέψει σε πλήθος χωρών και διαφορετικών εποχών. Από την Αμερική της Επανάστασης, στη Γαλλία, την Καραϊβική των πειρατών, την Αίγυπτο των φαραώ, αλλά και την Αρχαία Ελλάδα. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Σκανδιναβία, αφού το νέο παιχνίδι ονομάζεται Assasin’s Creed Valhalla και σχετίζεται με την εποχή των Bίκινγκς.

Τα γεγονότα του παιχνιδιού διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια του Ένατου Αιώνα στην Αγγλία και εξιστορούν την προσπάθεια του Eivor ο οποίος οδηγεί τον λαό του στη Νορβηγία και την Αγγλία για να εγκατασταθούν.

Αντίπαλος φαίνεται να είναι ο Βασιλιάς Αλφρέδος του Ουέσσεξ. Ο Darby McDevitt, narrative director του παιχνιδιού, ξεκαθάρισε πως θα ήταν λάθος να τον έχουμε στο μυαλό μας σαν τον βασικό κακό του παιχνιδιού.

Ο Eivor θα συναντήσει μερικούς Assassins στην Αγγλία όμως μέχρι στιγμής τόσο αυτοί όσο και οι Templars αναφέρονται ακόμη με τα ίδια ονόματα που είχαν στο Origins και το Odyssey. Αυτά λοιπόν είναι The Hidden Ones και Τhe Order of the Ancients.

Ο χάρτης του παιχνιδιού θα περιλαμβάνει τη Νορβηγία και τέσσερα βασίλεια της Αγγλίας: Wessex, Northumbria, East Anglia, Mercia. Σημαντικές πόλεις οι οποίες θα κάνουν την εμφάνιση τους στο παιχνίδι θα είναι το Λονδίνο, το Winchester και το Jorvik.

Την ανάπτυξη του παιχνιδιού έχει αναλάβει η Ubisoft Montreal (Blag Flag, Origins) ενώ από πίσω της βρίσκονται 14 μικρότερα studio τα οποία έχουν βοηθητικό ρόλο. Ο Ashraf Ismail είναι ο σκηνοθέτης του Valhalla ενώ έχει εργαστεί και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια της σειράς που αναφέραμε.

Το παιχνίδι θα έρθει τόσο στην τωρινή όσο και στην επόμενη γενιά κονσολών όπως επίσης και σε PC, Stadia ενώ θα κάνει την εμφάνιση του και στο UPlay+ της Ubisoft.

Όπως και στο Odyssey, οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν αν θα παίξουν ως άνδρας ή ως γυναίκα. Το παιχνίδι θα έχει πλούσιο customization σε ό,τι αφορά το κομμάτι του εξοπλισμού ενώ θα σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τα μαλλιά του χαρακτήρα σας, να προσθέσετε τατουάζ και να βάψετε το πρόσωπό σας.

Το combat system έχει αλλάξει μορφή έτσι ώστε το κάθε χτύπημα να μετράει. Αυτό σημαίνει ότι θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποκεφαλίσετε τον εχθρό. Το παιχνίδι αυτή τη φορά θα εστιάσει στα διπλά όπλα και όχι στα δύο όπλα που είχαν οι πρόσφατοι προκάτοχοι του. Αυτό εξάλλου είδαμε και στο trailer. Πρακτικά λοιπόν στο ένα χέρι θα μπορείτε να έχετε ένα σπαθί ενώ στο άλλο ένα τσεκούρι και δεν θα τα αλλάζετε μεταξύ τους όπως σε προηγούμενους τίτλους.

Οι ασπίδες θα επιστρέψουν, το καταλάβαμε και από το trailer εξάλλου αυτό. Και φυσικά θα επιστρέψει και το hidden blade (είχαμε μερικά παρατράγουδα με αυτό στο Odyssey). Βέβαια τι Βίκινγκ θα ήσασταν αν δεν γινόταν να πετάξετε μακριά το τσεκούρι σας σε έναν αντίπαλο; Η Ubi λοιπόν το σκέφτηκε και αυτό και το έχει προσθέσει σαν επιλογή.

Φυσικά για να χτίσετε τις δικές σας συμμαχίες ίσως χρειαστεί να παντρέψετε κάποιο μέλος της οικογένειας σας έτσι ώστε να ενωθούν δύο clans ενώ θα κληθείτε αρκετές φορές να κάνετε επιλογές τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.